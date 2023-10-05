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В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

ппо

На саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії президент України Володимир Зеленський провів декілька зустрічей з лідерами інших країн щодо надання більшої кількості систем протиповітряної оборони. Вже є конкретні домовленості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За словами Кулеби, на тлі російського теракту у Куп'янському районі, через що загинули 49 людей, ключова тема розмов - це ППО, зенітні системи, антидронова зброя, засоби радіотехнічної боротьби. Тобто все те, що дозволить Україні запобігати подібним трагедіям і подавити здатність росіян бомбити наші мирні міста і села.

"У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", - додав він.

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Зазначимо, що сьогодні, 5 жовтня, президент України перебуває із візитом у Гранаді (Іспанія) на саміті Європейської політичної спільноти.

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Навіщо ця брехня ? Невже усю зброю вибиває Зеля своїми поїздками ?
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05.10.2023 16:45 Відповісти
Ага.
Тому після візиту ЗЄ у США допомога Україні взагалі опинилася під загрозою.
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05.10.2023 16:50 Відповісти
Я вам більше того скажу.
Сонце встає щодня виключно тому, що така воля зєлєнського. А дєрьмак - пророк його.
/sarcasm
Туристи з влади - харе піариться на війні!!
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05.10.2023 16:54 Відповісти
А дєрьмак - ПОРОК його.
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05.10.2023 17:25 Відповісти
Вірю! Щиро вірю!
За результатами преZEдентського візиту до Америки, Україна вже отримала іранський стрілецький конфіскат замість далекобійних ракет.
Цікаво тільки на які кошти кагал щотижня світом катається?
Бо дефіцит бюджету 2024 - 42 млрд$.
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05.10.2023 17:00 Відповісти
Ну так є ж гроші американських платників податків.

Можна і по Світу повозити Єрмака і татусю пожиттєве утримання забезпечити.
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05.10.2023 17:16 Відповісти
 
 