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Зеленський після зустрічі з Макроном: "Буде ще більше хороших новин для наших воїнів"
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.
Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Сильна зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - розповів він.
Топ коментарі
+7 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар05.10.2023 17:03
+7 Ярослав Іванович a5a348c4
показати весь коментар05.10.2023 17:13
+4 Fr0st 5dc249b1
показати весь коментар05.10.2023 17:03
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Только то, что ТЫ и ТВОЯ шобла своим воровством УБИВАЕТЕ наших воинов.
Якщо нуль помножити на будь-яке число чи цифру, то все одно буде "нуль".
Чи "хорошою новиною" для військових він вважає те, що тільки фінансова допомога США на підтримку бюджету залежить від виконання вимог Білого дому, а військова ні? А та підтримка - то виплати пенсій баткам воїнів, стипендій їх дітям-братам-сестрам, зарплатні їх дружинам-чоловікам.
Чи в ОПі думають, що це не важливо для наших захисників?
"Важливою і гарною новиною" стало то, що конгрес США не проголосував за надання нам допомоги.