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Зеленський (22416) Макрон Емманюель (1323)

Зеленський після зустрічі з Макроном: "Буде ще більше хороших новин для наших воїнів"

макрон,зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном.

Про це Зеленський повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Сильна зустріч із Президентом Франції Емманюелем Макроном. Зміцнення протиповітряної оборони України, а також безпеки Одеської області та Чорного моря є критично важливим для стабільності всієї нашої Європи та світу. Ми разом працюємо над цією метою. Всі наші попередні домовленості щодо зміцнення оборони України втілюються в життя. Буде ще більше хороших новин для наших воїнів. Дякую Президенту Макрону та французькому народу за тверду й постійну підтримку України", - розповів він.

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Автор: 
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Топ коментарі
+7
Та куда вже більше хороших новин? притормози
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05.10.2023 17:03
+7
це він від голоду пухне, на одній мівіні сидить бідолоха ...

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05.10.2023 17:13
+4
Це чмо більше року сиділо в країні і майже нікуди не іздило. Тепер що не новина, то він тут, то він там, усюди дає свої тошнотворні коментарі. А що трапилось?
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05.10.2023 17:03
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Почему? 2 раза прочитал новость,не понял твою эмоцию.
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05.10.2023 17:33 Відповісти
Что не понятного? Судя по флагу вы человек сообразительный должны бы сразу были понять.
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05.10.2023 19:05 Відповісти
Це чмо більше року сиділо в країні і майже нікуди не іздило. Тепер що не новина, то він тут, то він там, усюди дає свої тошнотворні коментарі. А що трапилось?
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Та куда вже більше хороших новин? притормози
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05.10.2023 17:03 Відповісти
Раскабанел нехило...
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05.10.2023 17:03 Відповісти
це він від голоду пухне, на одній мівіні сидить бідолоха ...

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05.10.2023 17:13 Відповісти
3,14здло хрипате
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05.10.2023 17:10 Відповісти
оба двоє ***** подзвонили?
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05.10.2023 17:13 Відповісти
макрон, проти нашого колобка, не француз...
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05.10.2023 17:17 Відповісти
Скотина ты то какой отношение имеешь к НАШИМ воина?
Только то, что ТЫ и ТВОЯ шобла своим воровством УБИВАЕТЕ наших воинов.
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05.10.2023 17:28 Відповісти
не перевел страну на "военные рельсы"...надеется только на хорошего дядю....а потому что в жизни сам не забил ни одного гвоздя, а только игра на рояле и то не руками.
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05.10.2023 17:35 Відповісти
А чого варте «буде щось хороше» від хронічного брехуна?
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05.10.2023 18:11 Відповісти
"Буде ще більше хороших новин для наших воїнів." Джерело:

Якщо нуль помножити на будь-яке число чи цифру, то все одно буде "нуль".

Чи "хорошою новиною" для військових він вважає те, що тільки фінансова допомога США на підтримку бюджету залежить від виконання вимог Білого дому, а військова ні? А та підтримка - то виплати пенсій баткам воїнів, стипендій їх дітям-братам-сестрам, зарплатні їх дружинам-чоловікам.
Чи в ОПі думають, що це не важливо для наших захисників?
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05.10.2023 18:18 Відповісти
Та тиждень тому теж обіцяв хороші новини для усього народу України і ЗСУ.
"Важливою і гарною новиною" стало то, що конгрес США не проголосував за надання нам допомоги.
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05.10.2023 18:58 Відповісти
Невже Макрон забере оце з собою до Парижу назавжди? Тьху, тьху, тьху.
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05.10.2023 19:16 Відповісти
 
 