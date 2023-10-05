В.о. прем’єра Словаччини Одор запевнив Зеленського в постійній підтримці України: "Наші спільні цінності та бачення об’єднують нас"
В.о. прем’єра Словаччини Людовіт Одор під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді запевнив його у продовженні підтримки.
Про це повідомив Одор, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина", – зазначив голова уряду Словаччини.
"У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", – додав Одор.
Занепокоєння стосовно підтримки України з боку Словаччини виникли після оголошення результатів дострокових виборів до парламенту країни 30 вересня.
Колишній словацький прем'єр Роберт Фіцо та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів. Фіцо, який у понеділок отримав два тижні на формування уряду, раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.
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Так я немного так извиняюсь но имею спросит, шо в.о. премьера Словакии тоже лживый, трусливый, злопамятный вор как и Вова, что он разделяет Вовины ценности лгать кравть и т.д.? Может он говоря то таки имел в виду 25% НАРОДА Украины и наши ценности, а не Вову и 73% ******* за Вову проголосовавших? Тогда можно его понять.