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Зеленський (22416) Словаччина (1020)

В.о. прем’єра Словаччини Одор запевнив Зеленського в постійній підтримці України: "Наші спільні цінності та бачення об’єднують нас"

зеленський,одор

В.о. прем’єра Словаччини Людовіт Одор під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді запевнив його у продовженні підтримки.

Про це повідомив Одор, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Ми прагнемо миру в усій Європі: у великих і малих країнах, на сході й заході. Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас, і Україна – їхня частина", – зазначив голова уряду Словаччини.

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"У Гранаді ми запевнили Володимира Зеленського, що він може розраховувати на нашу постійну підтримку", – додав Одор.

Занепокоєння стосовно підтримки України з боку Словаччини виникли після оголошення результатів дострокових виборів до парламенту країни 30 вересня.

Колишній словацький прем'єр Роберт Фіцо та очолювана ним політсила Smer-SD отримали найбільше голосів. Фіцо, який у понеділок отримав два тижні на формування уряду, раніше декларував наміри припинити військову та політичну підтримку України.

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Вважай, вже екс в.о. Це вже так, аби не заплакав...
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05.10.2023 17:17 Відповісти
В.о. прем'єра Словаччини Одор запевнив Зеленського - Наші спільні цінності та бачення об'єднують нас.
Так я немного так извиняюсь но имею спросит, шо в.о. премьера Словакии тоже лживый, трусливый, злопамятный вор как и Вова, что он разделяет Вовины ценности лгать кравть и т.д.? Может он говоря то таки имел в виду 25% НАРОДА Украины и наши ценности, а не Вову и 73% ******* за Вову проголосовавших? Тогда можно его понять.
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05.10.2023 17:26 Відповісти
Всі ці розмови - проросійський-не проросійський - не варті виїденого яйця.Просто політик бачить незайняту електоральну нішу - і як щур туди залазить.В кожному суспільстві є симпатики рашки,вони непопулярні,часто потаємні,але вони є і розумний політик як дбайлива господиня підгрібає їх під себе.А далі,після виборів починається орієнтація на більшість.А більшість каже - рашка фашистська,агресивна,небезпечна держава і відповідно треба з нею поводитись.
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05.10.2023 17:30 Відповісти
Они оба видят "мир" в глазах Ху#ла. Поэтому поддержка такого "мира" обоюдная.
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05.10.2023 17:30 Відповісти
 
 