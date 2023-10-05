ЄС не планує фінансову підтримку транзиту українського зерна через порт Литви, - єврокомісар Сінкявічюс

Наразі Євросоюз не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через литовський порт Клайпеду.

Про це заявив єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Йдеться не про якусь містичну підтримку, в цьому випадку йдеться про прокладання нової залізничної колії, яка є однією з найбільших проблем, друге, це питання про те, що з тими самими вагонами, в яких потрібно перевозити зерно: чи достатньо їх. Є багато логістичних питань", - зазначив він.

За словами єврокомісара, транспортування українського зерна через Литву складне ще й тому, що в експортну інфраструктуру цих вантажів у порту Констанца в Румунії вже інвестовано 150 млн євро.

"Це дуже специфічний продукт, який потребує спеціальних вагонів, спеціальних суден, в даному разі, в південному напрямку логістика вже забезпечена", - пояснив Сінкявічюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії, - МЗС

Гендиректор Клайпедського порту Альгіс Латакас зазначив, що литовські порти можуть обробляти понад 10 млн тонн зерна, але найбільшою проблемою залишається те, як доставити його до Клайпеди.