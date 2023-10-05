УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10829 відвідувачів онлайн
Новини
588 4
зерно (3092) Литва (2265) порт (2015) Євросоюз (12770)

ЄС не планує фінансову підтримку транзиту українського зерна через порт Литви, - єврокомісар Сінкявічюс

зерно,зернові

Наразі Євросоюз не передбачив дотацій на перевезення українського зерна через литовський порт Клайпеду.

Про це заявив єврокомісар з питань довкілля Віргінюс Сінкявічюс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Йдеться не про якусь містичну підтримку, в цьому випадку йдеться про прокладання нової залізничної колії, яка є однією з найбільших проблем, друге, це питання про те, що з тими самими вагонами, в яких потрібно перевозити зерно: чи достатньо їх. Є багато логістичних питань", - зазначив він.

За словами єврокомісара, транспортування українського зерна через Литву складне ще й тому, що в експортну інфраструктуру цих вантажів у порту Констанца в Румунії вже інвестовано 150 млн євро.

"Це дуже специфічний продукт, який потребує спеціальних вагонів, спеціальних суден, в даному разі, в південному напрямку логістика вже забезпечена", - пояснив Сінкявічюс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва відкрила коридор для транзиту українського зерна в порти Балтії, - МЗС

Гендиректор Клайпедського порту Альгіс Латакас зазначив, що литовські порти можуть обробляти понад 10 млн тонн зерна, але найбільшою проблемою залишається те, як доставити його до Клайпеди.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як ви вже заїбали з цим зерном, бляха-муха, словами просто не передать.
показати весь коментар
05.10.2023 17:40 Відповісти
ціна закупки така що трейдери самі мають все профінансувати а не заробляти більше за виробника
доречі. саме через них розгорівся скандал з поляками
показати весь коментар
05.10.2023 18:01 Відповісти
А чому ЄС має надавати фінансову підтримку хітро вилюбленим мільярщерам-зернотрейдерам ?
показати весь коментар
05.10.2023 18:01 Відповісти
Наші трейдери не взмозі продати зерно ФОБ Клайпеда. Це був блеф. Перспективніше продавати з порту Констанца в південни країни.
показати весь коментар
05.10.2023 21:10 Відповісти
 
 