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росія (63574) Харківщина (6053) воєнні злочини (1801) Єґер (25)

Посол Німеччини Єґер: Росія має відповісти за масове вбивство мирного населення у селі Гроза на Харківщині - це воєнний злочин

купянськ

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер відреагував на масове вбивство росіянами мирних мешканців у селі Гроза на Харківщині і заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським. Лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив посол Німеччини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 50 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 50 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині.

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Топ коментарі
+24
Ну это же какая-то местная тварь навела на людей. Таких совпадений не бывает.
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05.10.2023 17:27
+18
Де Тауруси? 👿
годі ***-***кати про злочини рашки

Як рашка має бути покарана?
Добрим словом?
Без кольта?
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05.10.2023 17:32
+11
поки не буде AMRAAMів "повітря-повітря" - доки будуть залітати КАБи у глибину теріторії по цівільним обєктам.
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05.10.2023 17:28
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Цікаво а де воно-оте лайНОО???
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05.10.2023 17:27 Відповісти
ООН больше переживает за зерно для африканских мальшиков в трусиках. А ФИФА в ето время снимает санкции с рашистов и допускает их для игор
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05.10.2023 18:03 Відповісти
Ну это же какая-то местная тварь навела на людей. Таких совпадений не бывает.
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05.10.2023 17:27 Відповісти
Есть еще вариант массового скопления мобильников, которое засекли радары
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05.10.2023 17:36 Відповісти
поки не буде AMRAAMів "повітря-повітря" - доки будуть залітати КАБи у глибину теріторії по цівільним обєктам.
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05.10.2023 17:28 Відповісти
К АИМ-120 нужно еще и самолеты, способные их выпускать. И пока их нет - эти нелюди убивают украинцев.
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05.10.2023 17:32 Відповісти
Дякую, а то я думав що вони самі літають, як повітряні кульки.
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05.10.2023 17:37 Відповісти
Де Тауруси? 👿
годі ***-***кати про злочини рашки

Як рашка має бути покарана?
Добрим словом?
Без кольта?
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05.10.2023 17:32 Відповісти
Тауруси і татароєрмаки - то речі несумісні.
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05.10.2023 17:48 Відповісти
Допомагайте Україні! А то і вам самим доведеться захищати свою країну від дикої орди! Хоча вони вам будуть до останнього клястися, що нападати не будуть!
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05.10.2023 20:19 Відповісти
Дайте більше зброї та снарядів! Бо все інше не працює. Ще й зевладу маєм імпотентну, яка вже виборами марить, замість війни. Імпотентне ООН, червоні христи, обсе, то всьо до сраки, особливо стурбованість.
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05.10.2023 17:32 Відповісти
а чи не Ви не хочете давати ракети?????
чи не Ви блокували все і вся в перше півріччя війни????
чи не Ваш колега вчора зяявив що знову відкладається передача ракет???
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05.10.2023 17:38 Відповісти
дядьку - а таких сіл тисячі !
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05.10.2023 17:38 Відповісти
срні пздболи...
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05.10.2023 17:39 Відповісти
скільки ж тобі треба зброї? тобі віддати всю зброю на планеті? що ти та інші полководці з нею робитимуть,якщо за 19,5 міс війни ви не нанесли по Рашці жодного відплатного удару?! будете розпилювати її на кольормет?
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05.10.2023 18:23 Відповісти
Поэтому Таурусы не передаёте? Где логика, любезный?
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05.10.2023 17:44 Відповісти
чому до цього часу приховується хто вивів бригаду НГУ з Гостомеля перед нападом,хто оголив оборону Півдня,розмінував мінні поля і мости,здав за день АЕС,залишив без прикриття Маріуполь? де логіка,люб"язний??
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05.10.2023 18:28 Відповісти
всі знають де гной, всі знають де нарив - не вскривати все це зелене паскудство це робити проти України...
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05.10.2023 17:48 Відповісти


Who Яшка.

@natikanka7

·

https://twitter.com/natikanka7/status/1709922751589306754 1h

Президент України вже кричав би на весь світ, збирав би ООН, ОБСЄ, Червоний Хрест і ще кучу міжнародних організацій Але в нас нема Президента
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05.10.2023 17:48 Відповісти
у тебе мозку нема просто
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05.10.2023 20:53 Відповісти
А импотентное ООН хоть возбудиться или ему по 3,14
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05.10.2023 17:50 Відповісти
маемо справу зі скотами які прийшли нас знищіти...
полoненого підараса нагодувати 10000 гривень на місяць - пенсіонерам 2.100 - кінець і амба!
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05.10.2023 18:02 Відповісти
Ага. Притянут рашистов к ответственности. Так как притянули за Боинг, за убийство десятков тысяч мирных в Мариуполе.... За сотни убитых мирных когда рашисты взорвали дамбу
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05.10.2023 18:05 Відповісти
а асфальт шо вже не начасі?
клали, кладемо і класти будемо...
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05.10.2023 18:06 Відповісти
впевнити американця, шо треба допомогати ворам?
мене не треба....
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05.10.2023 18:08 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUxu2QtmU8w4CEW1uWHjDpUIr6RIr3G0UZigWJus3XXFj8VDTwFF9B_atV5FhesgaGpAX68quCO1qv64mKu2CV74t5KhI1K0jAgKNddmVkNmYn0sMsZg75iliAiCp8vDByGxyXCzPLEKMA2Hu5K2tOzQBF6iTeuvTszfcE-FrLv-A&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUxu2QtmU8w4CEW1uWHjDpUIr6RIr3G0UZigWJus3XXFj8VDTwFF9B_atV5FhesgaGpAX68quCO1qv64mKu2CV74t5KhI1K0jAgKNddmVkNmYn0sMsZg75iliAiCp8vDByGxyXCzPLEKMA2Hu5K2tOzQBF6iTeuvTszfcE-FrLv-A&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZUxu2QtmU8w4CEW1uWHjDpUIr6RIr3G0UZigWJus3XXFj8VDTwFF9B_atV5FhesgaGpAX68quCO1qv64mKu2CV74t5KhI1K0jAgKNddmVkNmYn0sMsZg75iliAiCp8vDByGxyXCzPLEKMA2Hu5K2tOzQBF6iTeuvTszfcE-FrLv-A&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/pfbid02UiutkKLriW3FtQXU8CxPuHmVbZbae7dNaEuJNcmJYnxHytsGGyvZwajzSnUN6nf1l?__cft__[0]=AZUxu2QtmU8w4CEW1uWHjDpUIr6RIr3G0UZigWJus3XXFj8VDTwFF9B_atV5FhesgaGpAX68quCO1qv64mKu2CV74t5KhI1K0jAgKNddmVkNmYn0sMsZg75iliAiCp8vDByGxyXCzPLEKMA2Hu5K2tOzQBF6iTeuvTszfcE-FrLv-A&__tn__=%2CO%2CP-R 39 мин. ·

ПОПА Римский,Орбан и прочая ДРЯНЬ,вы чего молчите по ТЕРАКТУ в селе Гроза??Это ваш дружок ПУЙЛО натворил..
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05.10.2023 18:12 Відповісти
Старая сказка про кота и колокольчик! Только кто колокольчик КОТУ вешать будет?
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05.10.2023 18:19 Відповісти
Даже не сомневайтесь", - Бахмутский Демон рассказал, кто навел удар армии РФ по селу под Купянском Удары российской армии по прифронтовым селам Украины наводят местные жители, которые собирают информацию и передают ее Z-оккупантам.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA":
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05.10.2023 18:20 Відповісти
тому треба при виявленні таких підарів не здавати сбу а просто стріляти і прикопувати
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05.10.2023 20:54 Відповісти
ще обов"язково треба б встановити або витрясти з них їхні контакти,таких я і вони знайти....але це фантазії,ви ж чудово розумієте при найменшому витоку інформації,налетить купа чекістів-правоохоронців-волонтерів і з викриками про те,що їх обміняють на якихось "наших хлопців"цю наволоч врятують від помсти і тихенько відпустять....
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05.10.2023 21:05 Відповісти
А що ви їм зробите? Про яку відповідальність мова? Кацапи розуміють лише силу! А для цього потрібна далекобійна зброя. Зелені її ''профукали''! А якщо союзники не дадуть необхідну для перемоги зброю то ''профукаєте'' цілу країну. А на перспективу отримаєте ще й світову війну. Такого майбутнього хоче світ?
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05.10.2023 18:20 Відповісти
Нещодавно просочилася інформація які продукти закупаються для росполонених: різноманітні і недешеві ковбаси,цукерки,шоколад,печиво,чай,кава....
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05.10.2023 18:25 Відповісти
Посол Германии дежурное бла бла : "Случившееся сегодня в селе Гроза является жестоким и бесчеловечным"
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05.10.2023 18:26 Відповісти
за кожного вбитого українця, у відповідь повинна летіти таурус?
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05.10.2023 18:26 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZXUntWCcR2BoygS4C2iY0UYl8jKb1uMRxzDteaDgxuIgcg8d8wkFTwbX1CUGmXKRhuGZpoer7wiE27QQepQrEk0IXvELLgJuWVUvQRyq0DAKseK8uZjhQBkUzeYXEy0BWtLzIFDHmpX5izbMo-bQyUX&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZXUntWCcR2BoygS4C2iY0UYl8jKb1uMRxzDteaDgxuIgcg8d8wkFTwbX1CUGmXKRhuGZpoer7wiE27QQepQrEk0IXvELLgJuWVUvQRyq0DAKseK8uZjhQBkUzeYXEy0BWtLzIFDHmpX5izbMo-bQyUX&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0m9Sj3D3KPLSRH5amKWf6fvQveqsUCuHtTBwZxsriprL9yPqbG26rRRBKFih3JZ3Yl?__cft__[0]=AZXUntWCcR2BoygS4C2iY0UYl8jKb1uMRxzDteaDgxuIgcg8d8wkFTwbX1CUGmXKRhuGZpoer7wiE27QQepQrEk0IXvELLgJuWVUvQRyq0DAKseK8uZjhQBkUzeYXEy0BWtLzIFDHmpX5izbMo-bQyUX&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·

49 мирных людей погибло в результате российского обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области.

Так выглядит путинское террористическое принуждение к «заморозке» войны.

Особую жестокость Путин проявляет именно к тем территориям, с которых россияне вынуждено вышли. Месть за то, что оккупантов местное население встречало с оружием…
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05.10.2023 18:29 Відповісти
У ***** до всієї України і всього українського "особая жестокость"
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05.10.2023 18:46 Відповісти
А напад на Україну - то не злочин? Припарили вже ці демагоги...
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05.10.2023 18:41 Відповісти
У козломордии преступлений, как у собаки блох - одним больше, одним меньше...
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05.10.2023 20:17 Відповісти
в масквабаді в метро, прикладом заріну бочечку підірвати
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05.10.2023 20:56 Відповісти
 
 