Посол Німеччини Єґер: Росія має відповісти за масове вбивство мирного населення у селі Гроза на Харківщині - це воєнний злочин

Посол Німеччини в Україні Мартін Єґер відреагував на масове вбивство росіянами мирних мешканців у селі Гроза на Харківщині і заявив, що винні мають бути притягнуті до відповідальності.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Вбивство мирного населення - це воєнний злочин. Те, що сталося сьогодні в селі Гроза, є жорстоким і нелюдським. Лише Росія несе відповідальність за це масове вбивство мирного населення. Винні мають бути притягнуті до відповідальності", - зазначив посол Німеччини.

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Нагадаємо, 50 осіб, зокрема дитина, загинули внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині.