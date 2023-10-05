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обстріл (27076) Херсон (3193)

Російські війська обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега. Відомо про двох загиблих та одного пораненого (оновлено)

херсон,собор,свято,духівський,кафедральний

Під час оголошеної повітряної тривоги окупанти обстрілюють Херсон.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.

"На тлі повітряної тривоги і загрози авіаобстрілу російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега!

Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - написав він.

Також дивіться: Рашисти б’ють по Херсону з лівого берега: Загинули 2 особи. ФОТО (оновлено)

Пізніше Мрочко повідомив про загиблих.

"За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення", - написав він.

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Коли вже буде те форсування Дніпра про яке всі притомні аналітики і військові говорили до того як орки зірвали ГЕС? Крим форсують ХЗ навіщо. Найбільш заміновані поля у світі форсують по трасі Т0408 - який сенс , де тут якась стратегічна задумка?? Короче якійсь ПЗДЦ((((
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05.10.2023 17:57 Відповісти
Відповім вам обережно.Визволення чекали і як люди зустрічали всі ми бачили.І питання планування звільненя доречне зауваження,сплановано була гарна операція з видавлення це дало змогу не вести вуличні бої і зберегти місто .Але звільнення Херсону це +40 км вперед повинно бути вогневого враження .Наразі велике місто це відкритий тир,але це питання не до ЗСУ ,хлопці роблять можливо і надможливе ціною свого життя.
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05.10.2023 18:06 Відповісти
До солдат питань взагалі немає честь і повага!!!Запитання до генералів які планують. Чим наші атаки на півдні відрізняються від атак орків на сході??
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05.10.2023 18:11 Відповісти
На генералів теж немає сенсу негативити,вони оперують тими силами і технікою і зброєю що є.Без дальнобійної зброї і ракет з авіацією нам важко.
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05.10.2023 20:18 Відповісти
 
 