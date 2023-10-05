Російські війська обстрілюють Херсон з окупованого лівого берега. Відомо про двох загиблих та одного пораненого (оновлено)
Під час оголошеної повітряної тривоги окупанти обстрілюють Херсон.
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає Цензор.НЕТ.
"На тлі повітряної тривоги і загрози авіаобстрілу російські війська обстрілюють Херсон з тимчасово окупованого лівого берега!
Будьте обережні! Залишайтесь у безпечних місцях!" - написав він.
Пізніше Мрочко повідомив про загиблих.
"За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення", - написав він.
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