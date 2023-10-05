Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити нашу країну від терору, - Умєров про удар по Грозі
Україні потрібно більше систем ППО, щоб захиститися від терактів, подібних до сьогоднішнього обстрілу селища Гроза на Харківщині.
Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жорстокий і умисний російський теракт - ракета влучила в продуктовий магазин-кафе в Харківській області. 49 (за актуальними даними 50. - Ред.) людей убито. Співчуття всім, хто втратив близьких. Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити нашу країну від терору. Ми обговорюємо це з партнерами", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.
Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.
Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.
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особливо, відповідь на ракетні обстріли, а це РСВД літаки з повітря-повітря ППО та ПРО
не можемо ми відбивати все життя те що виготовляє *****
іх треба знищувати на території рф і прифронтові області зробити не придатними для ведення бойових дій
а воно виготовляє 100 ракет в місяць і ще докуповує у таких як він підарасів
" Битьё определяет сознание!"