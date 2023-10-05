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обстріл (27076) ППО (2922) Харківщина (6053) Умєров Рустем (467)

Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити нашу країну від терору, - Умєров про удар по Грозі

гроза

Україні потрібно більше систем ППО, щоб захиститися від терактів, подібних до сьогоднішнього обстрілу селища Гроза на Харківщині.

Про це міністр оборони України Рустем Умєров написав у твіттері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жорстокий і умисний російський теракт - ракета влучила в продуктовий магазин-кафе в Харківській області. 49 (за актуальними даними 50. - Ред.) людей убито. Співчуття всім, хто втратив близьких. Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити нашу країну від терору. Ми обговорюємо це з партнерами", - йдеться у дописі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні буде більше систем ППО за результатами візиту президента до Іспанії, - Кулеба

Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазин у с. Гроза.

Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером. 
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Топ коментарі
+16
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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05.10.2023 17:58
+14
Мабуть тому витрачаються величезні кошти на розважальну систему в преЗЕдентському літаку, виплату сотень мільйонів Шурмі за електроенергію для окупантів, закупівлю 2500 смартфонів, перекладання плитки, ремонти стадіонів і т.п. На ці кошти можна було б не одну систему ППО придбати, але ж на цьому не заробиш, чи не так? Тому, краще про ППО нехай дбають західні партнери.
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05.10.2023 18:02
+10
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05.10.2023 18:00
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в будь-якому випадку ппо потрібно більше, але навряд чи у світі їх є така кількість (з поповненням БК), аби захистити кожну Грозу((( єдиний можливий захист - припинення існування орків...
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05.10.2023 17:54 Відповісти
Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - сказав Зеленський.
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05.10.2023 17:58 Відповісти
А коли це він таке казав? Тільки зразу кажу, я не фанат Зеленського і його опи і шобли в зраді.
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05.10.2023 18:50 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3317208/zelenskyyi_my_mojemo_zbilshyty_armiyu_v_dvatry_razy_ale_todi_napryklad_ne_zmojemo_buduvaty_dorogy
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05.10.2023 18:51 Відповісти
Ну так це він казав до повномасштабного вторгнення кацапів. Я думав, що він зараз це казав.
Порада: Після того як вставив скопійоване посилання жми ентер щоб воно стало активним, щоб людям не копіювати його чи виділяти щоб перейти. Без обид.
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05.10.2023 18:56 Відповісти
Нічого не перетрудився скопіювавши. А говорило воно це в лютому 22-го року, за 6 днів до вторгнення.
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05.10.2023 18:58 Відповісти
Я читати вмію, там дата стоїть.
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05.10.2023 19:04 Відповісти
Залишилось ще гуглом навчитись користуватись, щоб не питати в інших посилання.
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05.10.2023 19:06 Відповісти
І читати вмію і Гулом користуватись вмію. А ти виявляється хамити любиш?
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05.10.2023 21:44 Відповісти
нам потрібно все...
особливо, відповідь на ракетні обстріли, а це РСВД літаки з повітря-повітря ППО та ПРО
не можемо ми відбивати все життя те що виготовляє *****
іх треба знищувати на території рф і прифронтові області зробити не придатними для ведення бойових дій
а воно виготовляє 100 ракет в місяць і ще докуповує у таких як він підарасів
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05.10.2023 17:59 Відповісти
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05.10.2023 18:00 Відповісти
этот посыл называется - Их нравы.
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05.10.2023 20:37 Відповісти
Слов'янський етнос в заліссі подавлений, оскільки ніколи там не існував
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05.10.2023 20:36 Відповісти
Мабуть тому витрачаються величезні кошти на розважальну систему в преЗЕдентському літаку, виплату сотень мільйонів Шурмі за електроенергію для окупантів, закупівлю 2500 смартфонів, перекладання плитки, ремонти стадіонів і т.п. На ці кошти можна було б не одну систему ППО придбати, але ж на цьому не заробиш, чи не так? Тому, краще про ППО нехай дбають західні партнери.
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05.10.2023 18:02 Відповісти
Якщо ми будемо тільки захищатися без відповіді то діла не буде.Там повинні пізнати всю реальність війни.Зараз там цього немає бо їх цивільні люди не гинуть.
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05.10.2023 18:08 Відповісти
Жах. Співчуття рідним та близьким.
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05.10.2023 18:14 Відповісти
СПРОСИ ОБ ЭТОМ У ЗЕ ОБ ОСОБОМ ПВО АСФАЛЬТЕ
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05.10.2023 18:18 Відповісти
А що, війна вчора розпочалася??? Що ви, падлюки робили майже 2 роки - де ППО і ПРО? *******, знімали відосіки і пафосні монологи, шастали по закордонах з і своєю (б)леді з протягнутою рукою. А оборонку, Армію забули? Гнати, під суд і на шибеницю! У світі вже плюються і жахаються від цієї обдолбаної камарільї!
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05.10.2023 18:45 Відповісти
А коли буде адекватна відповідь?
" Битьё определяет сознание!"
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05.10.2023 18:58 Відповісти
Угомонись Рэмбо.
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05.10.2023 19:04 Відповісти
про посилення ППО "зеговорун"майже щодня "свистить,що дихає".
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05.10.2023 19:04 Відповісти
Ідіот. В любому захисті є дірка. Нам потрібні ракети, щоб стерти рашку з карти світу
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05.10.2023 19:08 Відповісти
 
 