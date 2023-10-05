Зеленський і президент Євроради Мішель обговорили пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й реалізацію Формули миру

Президент України Володимир Зеленський у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді провів зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт президента.

Зеленський подякував Президенту Європейської ради за незмінну потужну підтримку України, практичну допомогу з боку ЄС і його держав-членів.

Він високо оцінив результати виїзного засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, яке відбулося в Києві 2 жовтня.

"Ця подія мала для нас як символічне, так і практичне значення. Вона підтвердила неослабну підтримку України з боку ЄС і стала майданчиком для наступних кроків у зміцненні двосторонніх і багатосторонніх зв’язків із Європою та окремими державами-членами", – зазначив президент України.

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Зеленський поінформував Мішеля про пріоритетні потреби України в оборонній допомозі й відзначив важливість зусиль Європейського Союзу та держав-членів щодо надання нашій країні необхідного озброєння та боєприпасів.

"Сподіваюся, що Україна й далі одержуватиме стабільну підтримку в межах Європейського фонду миру", – наголосив Глава держави.

Зеленський і Мішель також обговорили реалізацію Української формули миру й підготовку до проведення Глобального саміту миру.

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