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обстріл (27076) Харківщина (6053) Алар Каріс (63)

Президент Естонії Каріс про обстріл Грози на Харківщині: Ось чому Україна потребує нашої допомоги

гроза,обстріл

Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по селу Гроза Куп’янського району Харківської області, який забрав життя 51 особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Каріса. 

Він назвав цей російський теракт "абсолютно жахливим".

"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має слідувати покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – наголосив Каріс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібно більше систем ППО, щоб захистити нашу країну від терору, - Умєров про удар по Грозі

Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазину в с. Гроза.

Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.

Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.

Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 51. 
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Топ коментарі
+5
Когда уже рашку признают террористическим режимом а тех кто ей помогает пособниками террористов? Да ниодна террористическая организация не убила столько мирных людей сколько рашисты.
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05.10.2023 18:30
+4
Президент Естонії про черговий злочин кацапів заявив. Президент України про формулу миру власного імені з Мішелем перетирає. Кому з цих двох болить за Грозу?
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05.10.2023 18:23
+1
які жахи?
кацапня йде нас знищіти і Гроза це тільки один з кацапських кроків...
Буча 2
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05.10.2023 18:26
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Президент Естонії про черговий злочин кацапів заявив. Президент України про формулу миру власного імені з Мішелем перетирає. Кому з цих двох болить за Грозу?
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05.10.2023 18:23 Відповісти
які жахи?
кацапня йде нас знищіти і Гроза це тільки один з кацапських кроків...
Буча 2
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05.10.2023 18:26 Відповісти
Когда уже рашку признают террористическим режимом а тех кто ей помогает пособниками террористов? Да ниодна террористическая организация не убила столько мирных людей сколько рашисты.
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05.10.2023 18:30 Відповісти
вбийте 60 кацапорилих в белгороді чи там курську - харе "по військових обьєктах"
кацапи ж цим не переймаются...
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05.10.2023 18:35 Відповісти
Різниця в тому, що ці дикуни б'ють по цивільним і їм начхати на міжнародну реакцію, а от нам - ні, бо ми залежимо від постачання зброї та фінансів західних партнерів, які категорично не сприймають подібні методи. Тому, ударів по цивільних з нашого боку не буде.
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05.10.2023 18:53 Відповісти
коли ти спочятку голосуєш за клованів,
потім розміновуєш шляхи просування ворога, то хто ти як не довбень?
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05.10.2023 19:04 Відповісти
Як не прикро, але таких довбнів у нас завжди вистачає і що найгірше, їх абсолютно неможливо переконати. Коли намагався ще до виборів довести телепням, що голосувати за тупого клоуна це свідоме знищення країни, то став мало не ворогом для всього колективу на роботі.
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05.10.2023 20:21 Відповісти
як зараз коллектів?
чим живе шо думає?
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05.10.2023 20:44 Відповісти
Частина в перші ж дні війни виїхала, є такі що кажуть, що винен не ЗЕ, а його оточення і війна, але здебільшого кажуть що взагалі не хочуть обговорювати політику і невідомо що б було якби на місті ЗЕ був хтось інший. Тобто, відмазки та небажання визнати, що барани.
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05.10.2023 20:54 Відповісти
ви собі уявляте петра в окопі який знає - шо жінка і діти нормально.
і іншого петра який знає - шо Польша зупинить допомогу?
це два інших Петра...
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05.10.2023 21:07 Відповісти
А до цього обстрілу повного розуміння не було?
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05.10.2023 18:39 Відповісти
я б сказав по другому
ось чому ***** та його оточення треба знищити
і прикласти до цього всі зусиля світу
а не розглядати місяцями поставку шторм-шедл, таурус та других ракет далекої дії
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05.10.2023 19:38 Відповісти
 
 