Президент Естонії Каріс про обстріл Грози на Харківщині: Ось чому Україна потребує нашої допомоги
Естонський президент Алар Каріс засудив російський удар по селу Гроза Куп’янського району Харківської області, який забрав життя 51 особи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер Каріса.
Він назвав цей російський теракт "абсолютно жахливим".
"Убивати мирних жителів – жалюгідно. За кожним злочином має слідувати покарання. Такі трагедії підтверджують, що Україна продовжує потребувати допомоги та підтримки", – наголосив Каріс.
Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що рашисти вдарили близько 13:15 по кафе та магазину в с. Гроза.
Пізніше очільник області повідомив, що кількість жертв становить вже 49 осіб.
Глава МВС Ігор Клименко заявив, що кількість жертв зросла до 50. Попередньо, росіяни вдарили по селу Іскандером.
Пізніше Клименко повідомив, що кількість загиблих зросла до 51.
Будь ласка, зачекайте...
кацапня йде нас знищіти і Гроза це тільки один з кацапських кроків...
Буча 2
кацапи ж цим не переймаются...
потім розміновуєш шляхи просування ворога, то хто ти як не довбень?
чим живе шо думає?
і іншого петра який знає - шо Польша зупинить допомогу?
це два інших Петра...
ось чому ***** та його оточення треба знищити
і прикласти до цього всі зусиля світу
а не розглядати місяцями поставку шторм-шедл, таурус та других ракет далекої дії