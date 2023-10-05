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Білорусь (7836) ПВК Вагнер (1534)

"Вагнерівці" та їхня техніка все ще дислокуються на території табору в Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

вагнер,вагнерівці

Найманці приватної військової компанії "Вагнер" та їхня техніка і досі розміщені в селі Цель Могильовської області Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у телеграмі.

За інформацією моніторингової спільноти, на території табору в селі Цель нині розміщено близько 1040 одиниць техніки "вагнерівців", серед яких:

  • приблизно 800 легкових авто (пікапи УАЗ, "буханки", ГАЗелі, Лади та ін.);
  • приблизно 100 вантажівок (КамАЗи та Урали);
  • приблизно 8 бронеавтомобілів "Щука" ("Чекан");
  • приблизно 11 фур;
  • приблизно 20 тягачів;
  • приблизно 10 автобусів ПАЗ;
  • понад 80 од. будівельної техніки (КамАЗи, екскаватори, бульдозери, автокрани тощо).

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Як уточнили в "Гаюні", ще певна кількість техніки найманців розміщена у сховищах колишнього парку бойових машин військового містечка у селі Цель.

Також, за даними каналу, на території табору станом на кінець вересня залишалося 99 наметів - 35% від початкової кількості. "Вагнерівців", ймовірно, переселили до колишніх казарм на території табору.

"На цей момент можна констатувати, що найманці ПВК "Вагнер" продовжують залишатися в таборі в селі Цель", - додає "Гаюн".

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05.10.2023 18:37 Відповісти
Є "цель"...але у арахамії там бізнес в білорусі....тому відставити.
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05.10.2023 18:41 Відповісти
білокацапи
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05.10.2023 18:45 Відповісти
У них ще є як мінімум одна бронемашина "KRAZ", вочевидь, захоплена у нас і перекинута в білорусію.
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05.10.2023 19:00 Відповісти
 
 