Посол Великої Британії Гарріс про обстріл Росією Грози на Харківщині: "Ми повинні перемогти це зло"
Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття всім, хто втратив близьких під час варварського обстрілу Росією села Гроза на Харківщині, і заявив, що ми повинні перемогти це зло.
Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", - зазначив Гарріс.
Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.
Топ коментарі
+7 Павло ШОвте
показати весь коментар05.10.2023 18:43
+3 Leonidas 4503 5b487af2
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+3 Сергей121
показати весь коментар05.10.2023 18:41
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Будь ласка, зачекайте...
мечеть в селі построїти і туди підете лби об землю бити?
Не, не дійде. Для них вигідніше просто зробити так щоб в кремлі сидів хтось більш адекватний за пиню. Розвалювати РФ, це геополітичний геморой на ціле століття і він никому не потрібний.
кожний зелений підарас - не підарас...
"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам із 1 вересня 2023 року. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, установлених Міністерством освіти і науки законом про держбюджет України на відповідний рік", - ідеться в документі (розміру стипендії в розпорядженні не вказано, станом на 1 грудня 2021 року він https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zasnuvav-stipendiyi-za-vidatni-zaslugi-u-sferi-vishoyi-osviti становив майже 7,5 тис. грн). Ось так! кому війна а кому мать родна....
Скоріше за все прилетіло у ПС Суджа (50 MVA).
скажіть мадярам що ***** не друг а *****