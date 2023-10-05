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обстріл (27076) Харківщина (6053) Гарріс Мартін (14)

Посол Великої Британії Гарріс про обстріл Росією Грози на Харківщині: "Ми повинні перемогти це зло"

гроза,обстріл

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс висловив співчуття всім, хто втратив близьких під час варварського обстрілу Росією села Гроза на Харківщині, і заявив, що ми повинні перемогти це зло.

Про це дипломат написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"З жахом дізнався новини про варварський обстріл Росією села Гроза та загибель десятків мирних жителів. Мої щирі співчуття всім, хто втратив своїх близьких. Ми повинні перемогти це зло", - зазначив Гарріс.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Президент Естонії Каріс про обстріл Грози на Харківщині: Ось чому Україна потребує нашої допомоги

Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.

Автор: 
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Топ коментарі
+7
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05.10.2023 18:43
+3
якийсь ждун здав координати
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05.10.2023 18:40
+3
Перемогти це зло можливо тільки одним - повним його знищенням, повною дезінтеграцією на декілька уламків! Чим більше буде залишків тієї "*********", тим спокійніше буде у світі після остаточного розвалу. І це Заходу треба вже зрозуміти, прийняти до дії і...виконувати. Тим паче, що ми, українці, перший крок зробили і показали, що то не дракон і не ведмідь, а звичайне тухле чучєло, що кишить гнидами та отруйними штамами, які просто треба нейтралізувати. І Захід це може зробити! Головне - не боятись.
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05.10.2023 18:41
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якийсь ждун здав координати
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05.10.2023 18:40 Відповісти
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05.10.2023 18:43 Відповісти
в цьому може сумніватися хіба що всемогутній Малюк,голова СБУ ім Кулініча.зрозуміло,що координати дав їх односельчанин,він же й час вказав,коли там всі зберуться,а сам тихенько втік подалі..як би цю версію передати есбеушним шерлокамхолмсам тов.Малюка....
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05.10.2023 18:44 Відповісти
вам бы романы писать.
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05.10.2023 18:51 Відповісти
Місцевим би самим знайти і лінчувати....але , що ж робити, якщо вони ватні ?
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05.10.2023 18:47 Відповісти
в селі одна церква, моспаханату
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05.10.2023 18:59 Відповісти
а не молитися кацапнявому боху селянам і на думку не спадає...?
мечеть в селі построїти і туди підете лби об землю бити?
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05.10.2023 19:34 Відповісти
Перемогти це зло можливо тільки одним - повним його знищенням, повною дезінтеграцією на декілька уламків! Чим більше буде залишків тієї "*********", тим спокійніше буде у світі після остаточного розвалу. І це Заходу треба вже зрозуміти, прийняти до дії і...виконувати. Тим паче, що ми, українці, перший крок зробили і показали, що то не дракон і не ведмідь, а звичайне тухле чучєло, що кишить гнидами та отруйними штамами, які просто треба нейтралізувати. І Захід це може зробити! Головне - не боятись.
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05.10.2023 18:41 Відповісти
Заходу не вигідно розвалювати РФ. В них свої інтереси ...
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05.10.2023 18:54 Відповісти
Та там не "не вигідно" головну роль грає, а страх перед тим, що ніхто не знає, хто буде володіти тими клятими ядерними боєголовками. А їх там понаробили вже тисячі(!!!) штук. Але все одно до цього все прийде - 100пудово! Бо по іншому світ спокійно жити не зможе. Та помийка має зникнути.
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05.10.2023 19:03 Відповісти
Світ ніколи і не живе спокійно.
Не, не дійде. Для них вигідніше просто зробити так щоб в кремлі сидів хтось більш адекватний за пиню. Розвалювати РФ, це геополітичний геморой на ціле століття і він никому не потрібний.
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05.10.2023 19:07 Відповісти
Є такий сайт "Наша Ніва",білоруський змарскій тобто за волю Бєларусі...Так от деякі змагари зовсім не засуджують русню,а говорять ,що в одній кімнат кафе був.....штаб ЗСУ....От тобі й змагари....
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05.10.2023 18:41 Відповісти
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05.10.2023 18:42 Відповісти
технічно по маршруту торгівельних суден їм нічим мінувати, бо в цю зону російські кораблі не запливають і літаки не залітають. Про це навіть естонська розвідка знає. Хіба що можно скидувати біля Криму міни без якорів і чекати поки вони придрейфують за течією повз Одеси до румунських берегів та далі південніше до Босфору.
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05.10.2023 19:02 Відповісти
більше важкої зброї, скоріша перемога!
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05.10.2023 18:44 Відповісти
****** не встати - тіки очі розулися?
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05.10.2023 18:44 Відповісти
Перемогти це зло - це перемогти 150 мільйонів русскіх, котрі у захваті від руского нацизму.
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05.10.2023 18:45 Відповісти
Не перемогти, а розвіяти, як куряву на вітру. Дайте їм волю і зброю - вони самі себе знищать, бо там всі будуть вбивати всіх, але вже на теріторії рашки. Головне - не заважати і не допомагати вижити, як у 1991-му.
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05.10.2023 19:06 Відповісти
Чим перемогти? Вашими червоними лініями чи може таки дасте ракет з хорошою дальністю?
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05.10.2023 18:45 Відповісти
На 36 км добиває й "град".
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05.10.2023 18:50 Відповісти
може з асфальту виколупаєте і лупанете?
кожний зелений підарас - не підарас...
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05.10.2023 19:12 Відповісти
Ти дебіл? Так ти дебіл.
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05.10.2023 19:56 Відповісти
Що заважає, щоб перемогти?
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05.10.2023 18:47 Відповісти
австалійці - звичайно ж не ми самі , чорти з рогами тільки не ми...
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05.10.2023 18:53 Відповісти
теткі зелені - це війна на знищеня України зрозумійте вже це...
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05.10.2023 18:51 Відповісти
Професор, доктор технічних наук Олександр Зеленський, батько президента України Володимира Зеленського став лауреатом стипендії Кабінету Міністрів за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Розпорядження від 29 вересня 2023 року https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-pryznachennia-stypendii-kabinetu-ministriv-ukrainy-za-vydatni-zasluhy-u-sferi-vyshchoi-osvity-858r-290923 опублікували на сайті уряду.

"Призначити довічно стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти науково-педагогічним працівникам із 1 вересня 2023 року. Виплату стипендій здійснювати в межах бюджетних призначень, установлених Міністерством освіти і науки законом про держбюджет України на відповідний рік", - ідеться в документі (розміру стипендії в розпорядженні не вказано, станом на 1 грудня 2021 року він https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zasnuvav-stipendiyi-za-vidatni-zaslugi-u-sferi-vishoyi-osviti становив майже 7,5 тис. грн). Ось так! кому війна а кому мать родна....
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05.10.2023 18:52 Відповісти
цієї осені ігру у "підстанції" тепер будемо грати вдвох. Сьогдні прилетіло на ПС у Курській області. Без енергії сидять три района - Суджанський, Коренівській та Глушківський.
Скоріше за все прилетіло у ПС Суджа (50 MVA).
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05.10.2023 18:54 Відповісти
Игрок! В Украине простреливается 100%! Сколько в кацапстане?
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05.10.2023 19:18 Відповісти
у твоїх мріях може і 100 відсотків прострілюється, мені твої побажання *****.
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05.10.2023 20:04 Відповісти
Слова боневтіка про "договориться посередине" як карма зараз має постійне відлуння в позиції Німеччини та США. Це тяганина з F-16, дальнобійними ракетами тощо. На перспективу нерозуміння Заходом значення повної перемоги України у війні та відновлення державних кордонів - це закладений програш не лише України, але й Заходу. Єдиний, хто це відразу усвідомив, нажаль, тільки Джонсон.
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05.10.2023 19:07 Відповісти
Так хватит сопли жевать, давайте далекобойные ракеты и без условий куда можно пулять, а куда нельзя
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05.10.2023 19:13 Відповісти
а запитайте шольца чому не дає ракети
скажіть мадярам що ***** не друг а *****
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05.10.2023 19:18 Відповісти
Гаррис об обстреле Россией Грозы на Харьковщине: "Мы должны победить это зло" А ДО этого обстрела не надо было побеждать это зло ? Почему полтора года тянут с РЕАЛЬНЫМ вооружением ? Где F - 16 , где танки , Где атакамсы ? То есть события в Буче не убедили с кем имеют дело ?
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05.10.2023 19:26 Відповісти
 
 