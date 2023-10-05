УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10867 відвідувачів онлайн
Новини
2 525 14
Ігор Кузін (315) COVID-19 (19763)

В Україні зростає захворюваність на COVID-19: частіше хворіють діти до 17 років, - Кузін

маска,ковід

В Україні зростає захворюваність на COVID-19.

Про це повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

За останній тиждень в Україні підтвердили понад 4 тис. випадків коронавірусної інфекції, тижнем раніше реєстрували 2,5 тис.

Кузін говорить, що це початок епідеміологічного сезону. Зростання захворюваності очікуюється до кінця листопада. Після нього прогнозують зростання захворюваності на грип – традиційно для зими.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після ініціативи заборонити УПЦ МП антивакцинальні настрої в Україні знизилися, - Кузін

Також він додав, що частіше коронавірусна хвороба трапляється у дітей.

"Серед негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, то частіше хворіють діти до 17 років. Так, якщо подивитися саме в розрізі областей, то в нас є такі області-лідерки, як Миколаївська область, де зростання хворих в 4 рази, Винницька – утричі, Харківська -майже у 2,5 рази. В абсолютних цифрах – це 302 дитини за останній тиждень", – каже головний державний санітарний лікар України.

Крім того, кількість летальних випадків у порівянні з літнім сезоном зросла – за останній звітній тиждень їх було 9 у осіб віком понад 65 років.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
А ці гниди за своє. Де статистика смертності серед вакцинованих? Де результати клінічних випробувань вакцин?
показати весь коментар
05.10.2023 19:06
+6
Ну ****, довго ви дрочитимете підари????
показати весь коментар
05.10.2023 18:50
+5
Цовідники!
Нетерплячка б'є засмикатись у зашморгах?
Чи цікаво побачити власні нутрощі?
показати весь коментар
05.10.2023 19:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну ****, довго ви дрочитимете підари????
показати весь коментар
05.10.2023 18:50 Відповісти
Многие европейские и американские блогеры еще за месяцев 4-6 говорили, что новый барановирус будет придуман как оружие для ликвидации детей.
показати весь коментар
05.10.2023 18:57 Відповісти
А ці гниди за своє. Де статистика смертності серед вакцинованих? Де результати клінічних випробувань вакцин?
показати весь коментар
05.10.2023 19:06 Відповісти
Ти кацап? Чи просто кончіта?
показати весь коментар
05.10.2023 21:53 Відповісти
Не дебіл як ти це 100%.
показати весь коментар
05.10.2023 21:57 Відповісти
Цовідники!
Нетерплячка б'є засмикатись у зашморгах?
Чи цікаво побачити власні нутрощі?
показати весь коментар
05.10.2023 19:11 Відповісти
а це точні дані чи підпирають ті сині автобуси з безкоштовною вакциною які виганяють накуй з грома
показати весь коментар
05.10.2023 19:15 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2023 19:18 Відповісти
Вєня все зробив правильно!
показати весь коментар
05.10.2023 19:52 Відповісти
позакривати всі парки та озера, нафіг!
а, що б люди боялись.
за маску 17 тис грн.
вже забули цей зайоб?
тому що, наступний перекрив минулий?
показати весь коментар
05.10.2023 19:43 Відповісти
В "старі добрі часи" натуральний коронавірус "забезпечував" 30% "стандартних" ОРЗ і не ніс особливої загрози. Але кєтайці з "мирного" вірусу зробили "бойовий" збільшивши леталність десь у 100 з лиXуєм разів, причепивши гени від смертельних вірусів, зробивши кавид-19 (сам офіційно перехворів - хоч і важко, якщо хотіти пережити можна)
Летальність хвороби у 1-4% для суспільстав загрози не несе, але смертельна для держав, де править бидло (де-які західні псевдоднмократії).
На щастя, в даному випадку, нестійкість гібридів пішла людству на користь - барановірус повертається до свого природнього стану - банальної "застуди".
Так, коронавірусу зараз досить багато, і імунітет до нього виробляється погано, але суспільству це загрози не несе, і нове розганяння хайпу через барановірус - намагання "зрубати бабло" на людському страхові.
показати весь коментар
05.10.2023 19:46 Відповісти
"Мрію" розхерачено Росією, возити маски по світу нічим, отже вірус відміняється.
Буде просто грип.
показати весь коментар
05.10.2023 20:32 Відповісти
Не буде просто грипа, нажаль. Новий штам хєрачіт по серцю та серцево-судинній системі.

У людей на рівному місці дика аритмія і гіпертонія
показати весь коментар
05.10.2023 21:43 Відповісти
Реєстрація 29.09.2023 і вже все знає...премію Коха ще ніхто не отримав- реплікація нових видів мікроорганізмів... Вся ця шайка, ще отримає за незаконні медичні маніпуляції і кожен, хто гавкає за них теж.
показати весь коментар
05.10.2023 21:55 Відповісти
 
 