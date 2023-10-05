В Україні зростає захворюваність на COVID-19: частіше хворіють діти до 17 років, - Кузін
В Україні зростає захворюваність на COVID-19.
Про це повідомляє головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
За останній тиждень в Україні підтвердили понад 4 тис. випадків коронавірусної інфекції, тижнем раніше реєстрували 2,5 тис.
Кузін говорить, що це початок епідеміологічного сезону. Зростання захворюваності очікуюється до кінця листопада. Після нього прогнозують зростання захворюваності на грип – традиційно для зими.
Також він додав, що частіше коронавірусна хвороба трапляється у дітей.
"Серед негативних тенденцій, які ми зараз спостерігаємо, то частіше хворіють діти до 17 років. Так, якщо подивитися саме в розрізі областей, то в нас є такі області-лідерки, як Миколаївська область, де зростання хворих в 4 рази, Винницька – утричі, Харківська -майже у 2,5 рази. В абсолютних цифрах – це 302 дитини за останній тиждень", – каже головний державний санітарний лікар України.
Крім того, кількість летальних випадків у порівянні з літнім сезоном зросла – за останній звітній тиждень їх було 9 у осіб віком понад 65 років.
Будь ласка, зачекайте...
Нетерплячка б'є засмикатись у зашморгах?
Чи цікаво побачити власні нутрощі?
а, що б люди боялись.
за маску 17 тис грн.
вже забули цей зайоб?
тому що, наступний перекрив минулий?
Летальність хвороби у 1-4% для суспільстав загрози не несе, але смертельна для держав, де править бидло (де-які західні псевдоднмократії).
На щастя, в даному випадку, нестійкість гібридів пішла людству на користь - барановірус повертається до свого природнього стану - банальної "застуди".
Так, коронавірусу зараз досить багато, і імунітет до нього виробляється погано, але суспільству це загрози не несе, і нове розганяння хайпу через барановірус - намагання "зрубати бабло" на людському страхові.
Буде просто грип.
У людей на рівному місці дика аритмія і гіпертонія