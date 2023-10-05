Росіяни двічі обстріляли Нікополь з артилерії: пошкоджено 16 приватних будинків, 2 газопроводи і 4 лінії електропередач. ФОТО

Російські війська упродовж дня активно атакували Дніпропетровщину: дронами обстрілювали Марганецьку громаду, а по Нікополю вдарили з артилерії.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Терористи ніяк не вгамуються! Знову атакували Нікопольщину. У першій половині дня поцілили двома дронами-камікадзе по Марганецькій громаді. На щастя, люди цілі.

Двічі дісталося і Нікополю. Окрім вранішнього обстрілу, ворог знову відкрив артилерійський вогонь вдень", - ідеться в повідомленні.

Як зазначив Лисак, загалом, через сьогоднішні удари в місті пошкоджені 16 приватних будинків. Знищені 3 господарські споруди. Ще 6 – понівечені. Снаряди агресора зачепили й 2 газопроводи і 4 лінії електропередач.

"В інших районах – спокійно", - додав Лисак.

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