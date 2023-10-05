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Найбільше сексуальних злочинів російські окупанти вчинили на Херсонщині: жертвам від 4 до 83 років, - Лубінець

діти,насильство,зґвалтування,насилля

На Херсонщині російські військові скоїли найбільшу кількість злочинів сексуального характеру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це 30 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, Росія використовує сексуальне насильство як тактику війни, зброю та інструмент приниження та придушення українського народу. Омбудсмен зазначив, що це найбільш замовчуваний та найменш засуджуваний злочин.

Офіс генерального прокурора України зафіксував 235 фактів сексуального насильства. Вік постраждалих - від 4-х до 82-х років.

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"Попри всі зусилля, цей злочин все ще окутий стигмою та небажанням постраждалих повідомляти про пережите, тому цифри насправді набагато більші. Найбільша кількість випадків сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, зафіксована у Херсонській області – відомо про 72 випадки", – зауважив омбудсмен.

Водночас комісія ООН із розслідування воєнних злочинів 25 вересня під час своєї доповіді у Раді з прав людини у Женеві зазначила, що на Херсонщині російські солдати ґвалтували та вчиняли сексуальне насильство над жінками віком від 19 до 83-х років. Часто членів однієї сім'ї тримали в сусідній кімнаті, тому вони були змушені слухати, як відбувається насильство, повідомили члени комісії.

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Також у звіті зазначається, що Росія заперечує вчинення злочинів щодо цивільного населення в Україні. Спроби комісії зв’язатися з Росією залишилися без відповіді. Також жоден представник Москви не з’явився, щоб відповісти на звинувачення на слуханнях Ради ООН з прав людини з цього питання.

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То что творят рашисты, могут делать только те кто абсолютно не боится ответственности так как понимает что им за это ничего не будет. Все должны быть наказаны - если не судом, так киллером. При этом, твари должны киллера боятся больше чем Гааги. Думаю что обнищание рашистов, дает возможность украинцем создать дешевый рынок киллеров на Рашке.
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05.10.2023 20:25 Відповісти
Це і є "русский мир" і "великая руская культура" насправді здичавіла рашиська орда.
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05.10.2023 20:27 Відповісти
долго подводишь итоги гндн
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05.10.2023 20:35 Відповісти
Що то за експонати у кого встає на 83-річну бабку?
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05.10.2023 21:03 Відповісти
Збоченців повно, є такі...знаю предуря, лісник. заходить до бабусь і анал за згодою, під чарочку і дровця забезпечені...Таких ідіотів до пропасти. Але за згодою - то так...
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05.10.2023 21:24 Відповісти
кацапня кончена...
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05.10.2023 22:31 Відповісти
ООН - это кусок говна. Они тут опять выделываются - требуют уничтожить иранское оружие, захваченное США, вместо того, чтобы отправить Украине. Сраные миротворцы показушные.
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05.10.2023 23:04 Відповісти
 
 