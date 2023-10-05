Зеленський про ракетний удар Росії по Грозі: На жаль, тільки ЗРК Patriot може захистити українців

Президент Володимир Зеленський, коментуючи на пресконференції удар російських терористів по селу Гроза на Харківщині, заявив, що тільки зенітно-ракетні комплекси Patriot здатні захистити українців від подібних атак.

Главу держави запитали, яке озброєння необхідне Україні для того, аби захиститися від терору, подібного до того, що сьогодні Росія вчинила у селі Гроза, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

На думку Зеленського, "зараз, особливо у період зими, неможливо захиститись чимось, окрім протиповітряної оборони".

Він заявив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді обговорював із західними партнерами саме посилення української системи ППО.

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Попри те, що західні лідери погодились допомогти в цьому Україні, їй понад усе потрібні саме пускові установки Patriot. На думку Зеленського, тільки вони здатні захистити українців від "жахливих атак" Росії.

"Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, при всій повазі до всіх партнерів, яка може протистояти таким загрозам, таким масовим вбивствам. Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.