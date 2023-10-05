Зеленський про ракетний удар Росії по Грозі: На жаль, тільки ЗРК Patriot може захистити українців
Президент Володимир Зеленський, коментуючи на пресконференції удар російських терористів по селу Гроза на Харківщині, заявив, що тільки зенітно-ракетні комплекси Patriot здатні захистити українців від подібних атак.
Главу держави запитали, яке озброєння необхідне Україні для того, аби захиститися від терору, подібного до того, що сьогодні Росія вчинила у селі Гроза, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
На думку Зеленського, "зараз, особливо у період зими, неможливо захиститись чимось, окрім протиповітряної оборони".
Він заявив, що на полях саміту Європейської політичної спільноти в іспанській Гранаді обговорював із західними партнерами саме посилення української системи ППО.
Попри те, що західні лідери погодились допомогти в цьому Україні, їй понад усе потрібні саме пускові установки Patriot. На думку Зеленського, тільки вони здатні захистити українців від "жахливих атак" Росії.
"Я вважаю, що це єдина на сьогодні система, при всій повазі до всіх партнерів, яка може протистояти таким загрозам, таким масовим вбивствам. Patriot на своєму шляху прибирає будь-які ракети російського злодія", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 51 особа, зокрема дитина, загинула внаслідок удару РФ по селу Гроза на Харківщині. Російський удар по селищу Гроза на Харківщині уразив магазин та кафе, у якому був поминальний обід.
Будь ласка, зачекайте...
главнокомандующий, ой простите, ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.
Ти Верховний Главнокомандуючий!
Роби висновки. Шукай варіанти. Ассімітрічні відповіді.
Будуй захіст країни. А не готуй собі вибори.
Працюй, а не скавчи «на жаль»…
Сунь-Цзи, "Мистецтво війни" 6 ст. до н.е.
дві з половиною років тому китайський чоловьяга знав те, чого не знає Вєлічайший
Юридично, навіть за кацапськими "законами", їхнє озброєне "мʼясо" у Харківській області, наприклад, має вважатися не ким іншим, як терористами.
https://uk.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%A3%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83_%D0%B2%D1%96%D0%B4_21_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D1%8F_1941
А те що він потім зробив (нота, війна, вбивства), так за це іх в нюренберзі і судили.
Кацапи до наступу на Україну теж казали що це накопичення сотні тисяч рашістів на кордоні з Україною це « навчання»
і ніхто нападати не збераеться…
вояки щє ті...
ВІЙНУ,НА ЖАЛЬ ми ведемо з сильним противником.
І якщо ви знаєте,як ХОЧ ПРИБЛИЗНО ЯК припинити вогонь русні по цивілах(ЗДАТИСЬ ЧИ ВІДДАТИ ОКУПОВАНЕ,НАДІЮСЬ,НЕ ПРОПОНУЄТЕ)-я вже завтра пропоную Вас на Президента!
@igor_serdukov
Де дїї влади ? Де збір совбе8а ООН? Де телебачення , прес конференції? Чи то не флаг у Криму Де положили єліту ССО? Для піару не гідний ?
???
Своє-щось типу С-300
в 1979 году первый полк С-300ПТ встал на боевое дежурствоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300#cite_note-rusarms1-9 [9] .Дальнейшим развитием ЗРС С-300 стало создание ЗРС https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-400 С-400 (40Р6), принятого на вооружение в 2007 году.
від С-300 до С-400 А ЦЕ ЛИШЕ МОДЕРНІЗАЦІЯ-28 РОКІВ.
Комплекс ПВО ПОБУДУВАТИ власними силами у воюючій країні?ЦЕ ЯК!?
Коли треба, то треба!
Украіна мала ( мае?) розвинуті технології у космосі, авіації, ракутобудуванні.
Кадри ще е.
Гроші теж е ( їх дае Захід).
Що треба щоб усе обьеднати ?!!!
Голову! Та Прагнення!
Що не можно було за 2 роки організувати ракетні програми ? Можно.
Що не модно було заховати роботи або робити їх за кордоном? Можно.
Але нема ні Тіх у « владі» це хоче,
та нема тих хто може.
Прохфіесінали Януковича були «кращі».
В Раді монобільшість це сором.
Шмигаль з усіма міністерами , на даль, теж.
( За виключенням Кулеби).
Про ОП взагалі мовчу.
Найкращий захист, це загроза удару у відповідь і те, в 10 разів сильнішого. Тільки це може зупинити божевільного агресора
Ви ******? Загибель більше ніж півсотні українців і такий *******?
Не купив? Грошей нема?
І ніяки стурбовані євро чиновники нам не допоможуть
Тому - по кацапах ВОГОНЬ!!!💯
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уВАГА,ПРОВОКАТОРИ!
РАШЕНПРОПАГАНДА АПЛОДУЄ СТОЯЧИ!
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пуйлу абсолютно насрати,скільки власних цивільних загине..
Автор:
Минобороны приказало штрафовать солдат ВСУ за ответный огонь по российским войскам и штрафовать командиров за "неоправданные боевые потери", а сама защита Родины официально приравнена к административному правонарушению.
Это следует из сенсационного и позорного приказа № 330 министра обороны Украины Андрея Тарана от 16.09.2020, который доведен во все воинские части на фронте и сейчас вызвал крайнее возмущение украинских воинов. Этот приказ - основание привлечь к уголовной ответственности самого Тарана, президента Зеленского и главнокомандующего ВСУ Хомчака, если они посмеют требовать выполнения предательских требований своего приказа, и если они его немедленно не отменят. Источник:
галузі
отраслі
у вас
усгугл-перекладач відклеївся!
Да, ты, *****, чо… Да кто бы мог подумать..
Кажется, игрок хером на рояле начал что-то подозревать. Та невже ж.
И, ведь, не предупреждал же никто.
А давай еще дороги построим?
Дело на Байдена заведем.
Посмотрим в очи Путину.
******* всю оборонку.
Съездим на шашлыки.
Какая неожиданность.
Ваш Дед.
посилання буде?
Загальні статки "медіамагната" до президенства складали трохи більше 40млн долярів (з урахуванням виведених Бєнєю з "Привату" грошей).
Все це є у відкритому доступі - шукайте та аналізуйте, пане.
отримують від'путінських'
'красиві цифри ЗРАДИ
ВЖЕ НЕ ДО ГУГЛА буде...
Коли б я міг сказать хоч щось,
Коли б я думати їх змусив...
Але ж то не людина - лось!
Пожер-посрав, бо так він мусив.
Він не батрак, не свин, не раб
І, навіть, не з "московських вошей"...
Він просто у душі кацап,
Лось, ласий до московських грошей...
За винищення цивільних українців - треба винищувати цивільних кацапів в пропорції 3:1)👈
Якщо це не робити - то це значит провокувати рф на подальший геноцид українців.👈
Але фото в новині - ЗАЧЬОТ
Нагадує цуценя, що наклало хазяїну в капці, знає, що винне, але дуже просить пробачити...
SAMP/T обладает близкими характеристиками с ЗРК Patriot, но стоит дешевле.
Как пишет американский журнал The National Interest, согласно обзорам современных ракет ПВО, SAMP/T стоит 500 миллионов долларов за батарею и 2 миллиона долларов за ракету Aster-30.
Для сравнения, ЗРК Patriot стоит от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов за батарею и 2-3 миллиона долларов за ракету.
По оценкам экспертов, SAMP/T - более мобильная конструкция с ракетой меньшей дальности, предназначенная для перехвата высокоскоростных и высокоманевренных целей. А ЗРК Patriot - менее мобилен, зато имеет гораздо больший акцент на противоракетной обороне.
Ракеты для Patriot PAC-2 GEM-T более эффективны, чем ракеты Aster 30 комплекса SAMP/T, когда речь идет о перехвате тактических баллистических ракет, но когда речь идет о высокоманевренных целях, действуют хуже. Отмечается, что ракеты Patriot имеют лучшую активную радиолокационную головку самонаведения.
Patriot и SAMP/T способны поражать крылатые ракеты, самолеты, вертолеты и БПЛА на расстоянии до 150 километров. Эти комплексы практически способны сбивать ракеты Х-22 и другие скоростные ракеты, которыми враг обстреливает украинские города.
https://kp.ua/politics/a671792-zrk-sampt-mamba-vs-patriot-chto-effektivnee