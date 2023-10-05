Путін заявив, що у тілах пасажирів літака Пригожина, який розбився у Росії у серпні, виявили уламки ручних гранат

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у тілах пасажирів літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився у Росії 23 серпня, виявили уламки ручних гранат, "зовнішнього впливу" на літак не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.

За словами Путіна, про це йому доповів керівник слідчого комітету за результатами експертизи.

Він зазначив, що слідство у справі про аварії приватного літака Пригожина ще не завершено. За його словами, експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові загиблих не проводилася, але, вважає Путін, її треба провести.

Також читайте: "Вагнерівці" та їхня техніка все ще дислокуються на території табору в Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Читайте: Українська розвідка не впевнена на 100% в загибелі Пригожина. Уткін загинув точно, - Юсов