УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12200 відвідувачів онлайн
Новини
8 111 69
авіакатастрофа (1082) путін (23323) ПВК Вагнер (1534) Пригожин Євген (522)

Путін заявив, що у тілах пасажирів літака Пригожина, який розбився у Росії у серпні, виявили уламки ручних гранат

путін

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у тілах пасажирів літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився у Росії 23 серпня, виявили уламки ручних гранат, "зовнішнього впливу" на літак не було.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.

За словами Путіна, про це йому доповів керівник слідчого комітету за результатами експертизи.

Він зазначив, що слідство у справі про аварії приватного літака Пригожина ще не завершено. За його словами, експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові загиблих не проводилася, але, вважає Путін, її треба провести.

Також читайте: "Вагнерівці" та їхня техніка все ще дислокуються на території табору в Білорусі, - "Беларускі Гаюн"

Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.

Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.

За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".

Читайте: Українська розвідка не впевнена на 100% в загибелі Пригожина. Уткін загинув точно, - Юсов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
Хто ж так високо гранату зажбурнуту може?
показати весь коментар
05.10.2023 21:00
+18
Та ясно. Прігожин з Уткіним самі себе підірвали гранатами, це ж так очевидно
показати весь коментар
05.10.2023 20:59
+17
Уже можно сильно поржать или не очень? А две ракеты от С-300 просто так, рядом пролетали по своим делам?
показати весь коментар
05.10.2023 20:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
....і рештки виделки у сраках
показати весь коментар
05.10.2023 20:58 Відповісти
яке прикре самогубство 😂
показати весь коментар
06.10.2023 01:33 Відповісти
Уже можно сильно поржать или не очень? А две ракеты от С-300 просто так, рядом пролетали по своим делам?
показати весь коментар
05.10.2023 20:58 Відповісти
Та ясно. Прігожин з Уткіним самі себе підірвали гранатами, це ж так очевидно
показати весь коментар
05.10.2023 20:59 Відповісти
Швидше за все вони гранатами репетирували номер двох жонглерів.
показати весь коментар
05.10.2023 21:35 Відповісти
Хто ж так високо гранату зажбурнуту може?
показати весь коментар
05.10.2023 21:00 Відповісти
Рогозін! Зі свого батута!
показати весь коментар
05.10.2023 21:33 Відповісти
Украинская дрг, что ж непонятно
показати весь коментар
05.10.2023 21:45 Відповісти
ярош, візитною карткою
показати весь коментар
05.10.2023 23:53 Відповісти
Ты ***** смердячий. Сдохни, падаль, если еще не сделал это доброе дело.
показати весь коментар
05.10.2023 21:00 Відповісти
А гранати вони в аеропорту через рамку в дупах пронесли? Чи як?
показати весь коментар
05.10.2023 21:00 Відповісти
нюю... Літак приватний. Пасажири свої. Яка рамка? . Та й коли це ФСБ через рамку ходило?). Тут прикол в іншому. В літака при вибуху відвалилось крило - вот якою гранатою так ******* могло?))
показати весь коментар
06.10.2023 03:11 Відповісти
Вам смішно,а стадо мокшанське повірить.
показати весь коментар
05.10.2023 21:01 Відповісти
Выступление путина на «Валдае» - это всегда событие мирового масштаба, речь президента будет весьма содержательной - песков
показати весь коментар
05.10.2023 21:05 Відповісти
Ага, настільки содєржатєльной, що поки він говорив, бакс перевищив 100 руплєй у них...
показати весь коментар
05.10.2023 21:13 Відповісти
Заключение експертизы где, звиздун ты майский?
показати весь коментар
05.10.2023 21:01 Відповісти
"Аз єсмь альфа і омєґа, начало і конєц, експєртіза і заключєніє..."
показати весь коментар
05.10.2023 21:06 Відповісти
Дуель влаштували. В літаку. На гранатах.
показати весь коментар
05.10.2023 21:03 Відповісти
Валибол играли
показати весь коментар
05.10.2023 21:46 Відповісти
О!
******* озвалось, анального рота розтулило, звідти щось лізе...
показати весь коментар
05.10.2023 21:03 Відповісти
Коли нарешті здохне ця пархата скотина - буде всесвітнє свято
показати весь коментар
05.10.2023 21:04 Відповісти
Ну вот и официальная версия гибели Пригожина. Они сами себя взорвали, наевшись наркотиков, 5 килограмм которых нашли в офисе Пригожина. (c)
показати весь коментар
05.10.2023 21:06 Відповісти
І трупи були не свіжі
показати весь коментар
05.10.2023 21:18 Відповісти
спишуть, що уткін на слабо брав, але щось пішло не так..
показати весь коментар
05.10.2023 21:21 Відповісти
Фух,ну й славатєбєгосподі,а то грєшним дєлом подумав шо наше родноє пво збіло.
показати весь коментар
05.10.2023 21:07 Відповісти
Пригожин в латиській Америці живе собі в задоволення на криваві мільярди і рже з цього цирку
показати весь коментар
05.10.2023 21:07 Відповісти
Так и запишем, самоубился
показати весь коментар
05.10.2023 21:10 Відповісти
Растяжку в самолёте поставили, типа.
показати весь коментар
05.10.2023 21:08 Відповісти
Да, тіки розтяжка була з трусІв, рррраааз і фсьо
показати весь коментар
05.10.2023 22:18 Відповісти
да-а в рязані в мєшках точна бил сахар а в Бєсланє дєті самі сєбя атравілі...
показати весь коментар
05.10.2023 21:08 Відповісти
Пригожин убил Уткина-гранатой,а Уткин-Пригожина)))
показати весь коментар
05.10.2023 21:09 Відповісти
Ага ''за паСанов''!🤣🤣🤣
показати весь коментар
05.10.2023 21:14 Відповісти
Фраза "Обізяни з гранатами" засяяла новими фарбами. ПВК "Обізяна"
показати весь коментар
05.10.2023 21:13 Відповісти
Ви впливаєте на геополітику країн світу?
Ви з мосонського ложе,чи бельдельбергський клуб?
показати весь коментар
05.10.2023 21:20 Відповісти
Ага, як казала в одному радянському фільмі героїня Крачковської- "и тебя вылечат и тебя вылечат и меня!"))
показати весь коментар
05.10.2023 21:21 Відповісти
Ну а як цю новину коментувати? ***** сказав що на літаку повара був нехилий заміс між пригожином і уткіним де в хід пішли гранати, дуже сумна новина
показати весь коментар
05.10.2023 21:23 Відповісти
а як випоржнення старого маразматика треба сприймати, як філософа чи видатного письменника?
показати весь коментар
05.10.2023 21:25 Відповісти
расшифруй написанное
показати весь коментар
05.10.2023 21:36 Відповісти
Ну как бы плакать над очередной дурниной произнесённой х.йлом тоже смысла нет
показати весь коментар
05.10.2023 21:49 Відповісти
ясна річ. вони оці гранати, ковтали перед вилітом. мало лі чьо...
показати весь коментар
05.10.2023 21:16 Відповісти
за словами потвори - ці потвори закидали один одного гранатами, китайськи і індійськи сценарістів розірве від сміху
показати весь коментар
05.10.2023 21:18 Відповісти
Плять, этот потц может без напряга возглавить 95 Квартал!
показати весь коментар
05.10.2023 21:24 Відповісти
Ну вот всё и сложилось)) Версия отхода готова! Не жалко никого, но лучше бы ещё и пуйло с ними летело.
показати весь коментар
05.10.2023 21:25 Відповісти
Ага! Так ета ж бил жєст доброй волі! Вон оно что, Михалич!
показати весь коментар
05.10.2023 21:30 Відповісти
Небылица якась..
показати весь коментар
05.10.2023 21:38 Відповісти
Вбивця поступово зізнається у своєму злочині.
А диспетчер Карлос підтвердив що в тілах були осколки гранат?
Може то Ярош підкинув у літак мертві тіла?
показати весь коментар
05.10.2023 21:39 Відповісти
Ну це все зрозуміло , підірвали себе гранатами і всьо такоє , але ж - де ділося крило літака . ?
Чому від падав без крила ,, чи теж гранатою відірвало .?
Може пригожин поцілив гранатою в крило - через ілюмінатор . 🤣
показати весь коментар
05.10.2023 21:39 Відповісти
А стіли, списів там не знаходили, не?
показати весь коментар
05.10.2023 21:40 Відповісти
вот так и про Путина когда то напишут, шел-шел, споткнулся, и на голову упала шкатулка чугунная три тонны весом - несчастный случай.
показати весь коментар
05.10.2023 21:42 Відповісти
Воно призналася ще в перший раз, коли говорив про катастрофу. - Ні разу не прозвучало слово "теракт". Називав як завгодно, - авіакатастрофа, трагедія, падіння літака, але слова теракт не вжив ні разу. Хоча здавалось би очевидно.
Певно самого себе терористом назвать не хватило хуцпатості...
показати весь коментар
05.10.2023 21:48 Відповісти
Дисретчер Карлос видел, как перекрёстным курсом в самолёт летела ручная граната...
показати весь коментар
05.10.2023 21:50 Відповісти
Ну так може вони й були тільки здетонували коли літак збили
показати весь коментар
05.10.2023 21:50 Відповісти
Яке прикре самогубство!..
показати весь коментар
05.10.2023 21:50 Відповісти
Дві людини зі спецслужб.
Але різниця між ними колосальна. Один створив з нуля одну з найефективніших спецслужб 20 століття і 30 років її очолював, проте розумів, що президент з нього буде поганий. Другий втерся в спецслужбу випадково, виявився невдахою і в 38 був звільнений у званні майора (п/п дали при виході), проте вважає, що він не просто хороший президент, а настільки чудовий, що може правити вже 6-й термін поспіль.
показати весь коментар
05.10.2023 21:56 Відповісти
Та Цензор
Та нах того підара цитувати?
Воно по перше ніякий не путін, а *****
А по друге, перестаньте писати ***** з великої літери
показати весь коментар
05.10.2023 22:01 Відповісти
Пыня, отмазка не засчитывается. Вагнера были в разных горячих точках, у них тех осколков - миллион. Прожили бы еще, пока бы мы их не уничтожили, да ты помог. А ща бойся, силовики и разные там ЧВК точат на тебя зуб. Октябрь-ноябрь тебе осталось пожить.
показати весь коментар
05.10.2023 22:16 Відповісти
Візитку Яроша знайшли?
показати весь коментар
05.10.2023 22:20 Відповісти
Быдлячий пипл схавает там. Ведь для них и сказано. Не стоит обсуждать. Сдохли твари что в Украине много беды принесли---туда и дорога. Жаль что третьего не было там. Но будет. И он похоже уже знает это. Бред становится всё ничтожнейшим. А нам выстоять надо.
показати весь коментар
05.10.2023 22:31 Відповісти
пох
показати весь коментар
05.10.2023 23:18 Відповісти
Вже з десяток версій знищення прігожіна є. Тепер навіть чорт ногу зломить, а до правди не дістанеться... ***** зуб дає...
показати весь коментар
05.10.2023 23:20 Відповісти
Сдохни, говно!
показати весь коментар
05.10.2023 23:50 Відповісти
А трупы-то хоть свежие были?
показати весь коментар
06.10.2023 00:07 Відповісти
Второй свежести. А осколки гранат - первой.
показати весь коментар
06.10.2023 08:35 Відповісти
У сраках вони тримали ті "гранати" - "новая "рузкая рулєтка", і один у одного смикнули за кільце - "всё для х%йла панятна".
показати весь коментар
06.10.2023 02:07 Відповісти
 
 