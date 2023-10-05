Путін заявив, що у тілах пасажирів літака Пригожина, який розбився у Росії у серпні, виявили уламки ручних гранат
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що у тілах пасажирів літака ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, який розбився у Росії 23 серпня, виявили уламки ручних гранат, "зовнішнього впливу" на літак не було.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання Медуза.
За словами Путіна, про це йому доповів керівник слідчого комітету за результатами експертизи.
Він зазначив, що слідство у справі про аварії приватного літака Пригожина ще не завершено. За його словами, експертиза на наявність алкоголю чи наркотичних речовин у крові загиблих не проводилася, але, вважає Путін, її треба провести.
Нагадаємо, 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ зазнав катастрофи пасажирський літак. У ньому знаходився ватажок ПВК "Вагнер" терорист Пригожин.
Разом з Пригожиним на борту літака був один з ватажків "Вагнера" Дмитро Уткін.
За фактом падіння літака Пригожина Слідком РФ порушив справу про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.
Низка телеграм-каналів, пов’язаних із ПВК "Вагнер", підтвердила ліквідацію терористів Пригожина та Уткіна, звинувативши у цьому "зрадників Росії".
Будь ласка, зачекайте...
******* озвалось, анального рота розтулило, звідти щось лізе...
Ви з мосонського ложе,чи бельдельбергський клуб?
А диспетчер Карлос підтвердив що в тілах були осколки гранат?
Може то Ярош підкинув у літак мертві тіла?
Чому від падав без крила ,, чи теж гранатою відірвало .?
Може пригожин поцілив гранатою в крило - через ілюмінатор . 🤣
Певно самого себе терористом назвать не хватило хуцпатості...
Але різниця між ними колосальна. Один створив з нуля одну з найефективніших спецслужб 20 століття і 30 років її очолював, проте розумів, що президент з нього буде поганий. Другий втерся в спецслужбу випадково, виявився невдахою і в 38 був звільнений у званні майора (п/п дали при виході), проте вважає, що він не просто хороший президент, а настільки чудовий, що може правити вже 6-й термін поспіль.
Та нах того підара цитувати?
Воно по перше ніякий не путін, а *****
А по друге, перестаньте писати ***** з великої літери