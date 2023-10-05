Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський
Наратив про корупцію в Україні використовує Росія, щоб розколоти єдність Європи і підтримку України.
Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Перш за все, це відомий російський наратив про корупцію. Вони розуміють, що не можуть розколоти спільну єдність Європи і підтримку України. Сполучені Штати і їхні спецслужби дізналися про коріння ідеї, як розхитати суспільство, підтримку у світі", – сказав глава держави.
Зеленський пояснив, що спочатку Росія віднайшла тему нацизму, згодом було вбивство дітей, тепер вони знайшли нову тему, щоб зупинити військову підтримку – це інформація, що українські органи влади нажилися з грошей, які надали партнери.
"Звичайно, є різні люди і випадки. Судовій системі під час війни складно, але ми боремося з цим, ми розуміємо, що жоден долар, жоден євро не був украдений у наших партнерів з жодної урядової інституції. США підтримують ці факти", – зазначив Президент.
Також у відповідь на заяву колишнього голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера про невідповідність України критеріям для членства в ЄС через корупцію, глава держави запитав: коли лідери Євросоюзу багато разів були в Україні від початку повномасштабної агресії, чому він не знайшов однієї нагоди, аби відвідати Україну і підтримати її?
"Це йому не цікаво? Тепер він вирішив написати якісь російські наративи, тому що всі забули, хто він? Я думаю, що це нерозумно", – додав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Якби це мурло не стало, боронь Боже, вироком для нашої України...
😂😂😂😂😂😂
Ну просто нет слов..., ну раз сама святость так заявило...то я уж не знаю...
Кто нибудь видел, у него есть справка от психиатра?!
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
Україна на 122 місці по рівню коррупції в світі. США на 27-му. В Європі краще тільки ніж у рашці і гірше ніж у всіх інших країнах Європи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
***Написал и задумался: а если опять за зеленое гов*но проголосуют??***
Одному п.дору з мін оборони якась пенсіонерка позичила 600 тис долл та він їх тримав в дивані, а потім суд віддав ці гроші. І в нашому "самому некорупційному суді" навіть не з"явилося питання: а при міністерській зарплаті, навіть в 100 тис грн, яким чином він збирався ці гроші повертати?
А що на протязі минулого та цього року робиться в місцевих тендерах?
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