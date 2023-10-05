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Зеленський (22416) корупція (4615)

Росія для розколу підтримки України на Заході поширює наратив про корупцію, - Зеленський

зеленський

Наратив про корупцію в Україні використовує Росія, щоб розколоти єдність Європи і підтримку України.

Про це Президент України Володимир Зеленський сказав під час спілкування з представниками ЗМІ за підсумками ІІІ саміту Європейської політичної спільноти, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Перш за все, це відомий російський наратив про корупцію. Вони розуміють, що не можуть розколоти спільну єдність Європи і підтримку України. Сполучені Штати і їхні спецслужби дізналися про коріння ідеї, як розхитати суспільство, підтримку у світі", – сказав глава держави.

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Зеленський пояснив, що спочатку Росія віднайшла тему нацизму, згодом було вбивство дітей, тепер вони знайшли нову тему, щоб зупинити військову підтримку – це інформація, що українські органи влади нажилися з грошей, які надали партнери.

"Звичайно, є різні люди і випадки. Судовій системі під час війни складно, але ми боремося з цим, ми розуміємо, що жоден долар, жоден євро не був украдений у наших партнерів з жодної урядової інституції. США підтримують ці факти", – зазначив Президент.

Також у відповідь на заяву колишнього голови Європейської комісії Жан-Клода Юнкера про невідповідність України критеріям для членства в ЄС через корупцію, глава держави запитав: коли лідери Євросоюзу багато разів були в Україні від початку повномасштабної агресії, чому він не знайшов однієї нагоди, аби відвідати Україну і підтримати її?

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"Це йому не цікаво? Тепер він вирішив написати якісь російські наративи, тому що всі забули, хто він? Я думаю, що це нерозумно", – додав Зеленський.

Автор: 
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Топ коментарі
+54
Московія поширює наратив про корупцію , а саму корупцію поширює ОПа Зеленого Трубадура.
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05.10.2023 21:00
+44
Во как получается! Это все агенты русни

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05.10.2023 21:01
+36
Корупція в Україні,це іпсо!
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05.10.2023 20:59
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Клоун, є клоун.
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05.10.2023 21:28 Відповісти
Якби тільки клоун. Як він сам сказав Порошенку - " я ваш вирок".

Якби це мурло не стало, боронь Боже, вироком для нашої України...
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21.03.2024 12:15 Відповісти
Так вже стало...
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21.03.2024 14:29 Відповісти
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05.10.2023 21:31 Відповісти
Какой президент - такой и электорат.
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05.10.2023 21:34 Відповісти
Я так і знав,що це росія закуповувала яйця по 17 грн. наполеончик забув добавити,що там ще Порошенко їм помагав
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05.10.2023 21:31 Відповісти
Як же ж добре зеленій гниді що є війна і кацапи: мародериш воюючу країну і спираєш на те що то кацапи все корупцію придумали.
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05.10.2023 21:32 Відповісти
Что не смеётесь,не смешно?Это...это!
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05.10.2023 21:33 Відповісти
от жеж зеленожопая свинота, высунуло свою ряху из державного корыта, что то там прохрюкало "я не ем, я только нюхаю", и обратно засунуло и продолжило чавкать. тьфу...
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05.10.2023 21:36 Відповісти
Ха-ха-ха!!!!!!
😂😂😂😂😂😂
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05.10.2023 21:37 Відповісти
Ага . И яйца МО РФ закупало по 17 гривень !
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05.10.2023 21:41 Відповісти
Та ти шо...?!
Ну просто нет слов..., ну раз сама святость так заявило...то я уж не знаю...

Кто нибудь видел, у него есть справка от психиатра?!
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05.10.2023 21:45 Відповісти
Коли тільки з'явився квартал95, я раз мимоходом його глянув і мені стало противно. І після того принципово його не дивився ніколи. Так за що ж мені президент із цього кварталу.
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05.10.2023 21:47 Відповісти
Бубочка, кацапи кацапами, а шо корупція зашкалює то це правда
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05.10.2023 21:48 Відповісти
ЦИРК НІКУДИ НЕ ПОЇХАВ. ЗЕБЛАЗНІ FOREVER...
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05.10.2023 21:52 Відповісти
Надо меньше красть!
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05.10.2023 21:57 Відповісти
у жадности две дочери-давай давай...
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05.10.2023 22:08 Відповісти
Нє раскачивайте пианино, нашего писюониста тошнит!
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05.10.2023 22:01 Відповісти
Україна на 122 місці по рівню коррупції. В Європі краще тільки ніж у рашці і гірше ніж у всіх інших країнах Європи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
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05.10.2023 22:02 Відповісти
не п#зди
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05.10.2023 22:04 Відповісти
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05.10.2023 22:10 Відповісти
Дело пахнет керосином для нас, а именно хотят совсем прекратить помощь под предлогом коррупции. Коррупция есть и в Штатах и у нас и все это знают. Зеленский отчаянно пытается представить, что коррупции нет, что бы помощь продолжалась. Что остается делать? Говорить, что мы боремся с коррупцией и просить дальше помощь...
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05.10.2023 22:32 Відповісти
Порівнювання зі штатами зовсім недоречно.
Україна на 122 місці по рівню коррупції в світі. США на 27-му. В Європі краще тільки ніж у рашці і гірше ніж у всіх інших країнах Європи
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B8 Корупція
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05.10.2023 22:44 Відповісти
Всі хто попався за корупцію, за розкрадання грошей вкладетків банків мають вже отримати реальні строки, а не чекати зручного моменту коли їх звільнять із СІЗО.
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05.10.2023 22:40 Відповісти
США треба надавити на нашу владу щоб провели демократизацію законів про вибори. Вибори президента мають проводити за демократичним польським зразком. Бо ми обираємо тільки із ставлеників олігархату, які по закону, але неконституційно скуповують місця в бюлетенях за величезну декількамільйонну "виборчу заставу". Це узаконена коррупція.
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05.10.2023 22:53 Відповісти
Час повернути Сірку позичені очі
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05.10.2023 22:55 Відповісти
зеленое гов-но нужно убирать с лица истории, и чем быстрее, тем лучше. Не зря западные партнеры призывают к скорейшим выборам
***Написал и задумался: а если опять за зеленое гов*но проголосуют??***
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05.10.2023 22:56 Відповісти
Если второй тур окажется в таком же составе как и в 2019 году, то вполне возможно. Значит надо думать что предпринять для блага Украины. Так как благо Украины это главное. Особеено в наше время. Такие у нас избиратели и надо под них подстраиваться и не надо пытаться их обманывать. Порошенко еще довольно молодой у него все впереди и он не незаменимый сейчас. Значит патриотам следует выдвинуть в президенты проходного и который будет бороться с коррупцией по настоящему.
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05.10.2023 23:18 Відповісти
"Рафік не винуват"
Одному п.дору з мін оборони якась пенсіонерка позичила 600 тис долл та він їх тримав в дивані, а потім суд віддав ці гроші. І в нашому "самому некорупційному суді" навіть не з"явилося питання: а при міністерській зарплаті, навіть в 100 тис грн, яким чином він збирався ці гроші повертати?
А що на протязі минулого та цього року робиться в місцевих тендерах?
Слів немає
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06.10.2023 00:18 Відповісти
Шапіто...
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06.10.2023 00:20 Відповісти
Десь таке уже чули: "не розхитуйте човен", "рука крємля". Невже і цей також "працює" по тій же методичці?
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06.10.2023 00:28 Відповісти
Варто додати, звинувачуючи всіх навколо за розкриття своїх корупційних злочинів
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06.10.2023 15:53 Відповісти
Кусок тупого зеленого гівн@ , краще б промовчав .Казковий долбо@б , всіх за дурнів хоче мати .
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06.10.2023 04:06 Відповісти
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