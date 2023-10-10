Унаслідок ворожих обстрілів на Донеччині поранено 3 людей, зокрема 16-річну дівчину, - офіс ГПУ

У вівторок російські окупанти обстріляли населені пункти Бахмутського та Покровського районів Донецької області, унаслідок цього поранень зазнало троє людей, серед них 16-річна дівчина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 10 жовтня 2023 року російська армія обстріляла с. Неліпівка Бахмутського району Донецької області, ймовірно, з артилерії. Від вибуху, перебуваючи на подвір'ї власного домоволодіння, отримав перелом руки 59-річний місцевий житель. Окупанти також атакували м. Красногорівку та с. Катеринівку. Там дістали множинні осколкові поранення 16-річна дівчина та жінка 75 років", - ідеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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