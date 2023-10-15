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Станом на ранок 15 жовтня в Авдіївці залишається понад 1600 осіб, - начальник МВА Барабаш

авдіївка

Станом на ранок 15 жовтня в Авдіївці на Донеччині залишається 1618 осіб попри масштабний наступ ворога та цілодобові обстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Станом на сьогоднішній ранок у місті залишають 1618 людей. Була запланована евакуація, але поки не знаю, чи вдалося її організувати. Ще не було звіту. Вчора вдалося вивезти двох людей, днем раніше – одну людину. За тиждень вивезли 19 людей, а попереднього тижня - 11. Тобто потрохи люди виїжджають", – розповів він.

За його словами, попри зменшення інтенсивності, місто все одно цілодобово обстрілюють.

"Сьогодні шоста доба. Від учора градус спадає – не набагато, але відчутно. На мій погляд, на 15 % у них менше штурмових дій і менша інтенсивність обстрілів. Але все одно гатять цілодобово, є стрілецькі бої", – розповів Барабаш.

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евакуація (2321) Донецька область (8568) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+2
Більшість - ждуни і корегувальники.ну хіба незрозуміло?
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15.10.2023 17:22
+2
Ждуни - 100% Своїх чекають...
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15.10.2023 17:38
+1
хто всі ці люди?
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15.10.2023 17:53
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Більшість - ждуни і корегувальники.ну хіба незрозуміло?
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15.10.2023 17:22 Відповісти
Бабки котиків глядять.
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15.10.2023 21:59 Відповісти
Якщо не брати до уваги "ждунів" та сєпарів, тих, хто фізично не може, та їх опікунів , то небажання виїзджати пов'язане лише з невірою людей в те, що після їх повернення вони зможуть відбудуватися державним коштом, як то обіцяли "узеленські". Мощун тому наглядний приклад.
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15.10.2023 17:29 Відповісти
Ждуни - 100% Своїх чекають...
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15.10.2023 17:38 Відповісти
А де ж наш «рятівник» лубінець?
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15.10.2023 17:40 Відповісти
Нюхачі, навідники, сепари-ждуни тощо.
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15.10.2023 17:48 Відповісти
СБУ треба всіх на облік взяти.
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15.10.2023 17:51 Відповісти
СБУ ніколи займатися своїми обов'язками, вони прикидаються військовими, наносять удари дронами по русні.
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15.10.2023 18:25 Відповісти
хто всі ці люди?
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15.10.2023 17:53 Відповісти
российские СМИ сообщали, что Авдеевку взяли 9 октября. Потом Авдеевку брали каждый день. Сегодня, кстати, тоже взяли. Стесняюсь уточнить, может они взяли не совсем Авдеевку или даже совсем не Авдеевку?
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15.10.2023 19:06 Відповісти
 
 