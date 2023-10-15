Станом на ранок 15 жовтня в Авдіївці залишається понад 1600 осіб, - начальник МВА Барабаш

Станом на ранок 15 жовтня в Авдіївці на Донеччині залишається 1618 осіб попри масштабний наступ ворога та цілодобові обстріли.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Станом на сьогоднішній ранок у місті залишають 1618 людей. Була запланована евакуація, але поки не знаю, чи вдалося її організувати. Ще не було звіту. Вчора вдалося вивезти двох людей, днем раніше – одну людину. За тиждень вивезли 19 людей, а попереднього тижня - 11. Тобто потрохи люди виїжджають", – розповів він.

За його словами, попри зменшення інтенсивності, місто все одно цілодобово обстрілюють.



"Сьогодні шоста доба. Від учора градус спадає – не набагато, але відчутно. На мій погляд, на 15 % у них менше штурмових дій і менша інтенсивність обстрілів. Але все одно гатять цілодобово, є стрілецькі бої", – розповів Барабаш.

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