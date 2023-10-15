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На Миколаївщині та Чернігівщині внаслідок підриву на мінах загинули дві людини, зокрема 14-річний хлопчик

міна

Два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині. Дві людини загинули, зокрема 14-річний хлопчик, та дві - зазнали травм, серед яких – 12-річна дитина.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

"У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії.

У Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений", - написав він.

Як зазначив Клименко, загалом від початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 - травмовано.

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Автор: 

Миколаївська область (2281) Чернігівщина (1584) міна (361)


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ох уже ці міни http://xmotor.com.ua/ ..
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15.10.2023 18:16 Відповісти
Прийми, Господи, світлі душі невинно убитих до Царства Небесного!
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15.10.2023 18:26 Відповісти
З тими мінами матимемо проблеми на 50 років уперед. Якщо навіть зараз снаряди з другої світової знаходять...
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15.10.2023 19:50 Відповісти
 
 