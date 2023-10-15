На Миколаївщині та Чернігівщині внаслідок підриву на мінах загинули дві людини, зокрема 14-річний хлопчик
Два підриви на мінах сьогодні зафіксовано на Миколаївщині та Чернігівщині. Дві людини загинули, зокрема 14-річний хлопчик, та дві - зазнали травм, серед яких – 12-річна дитина.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.
"У Баштанському районі Миколаївської області загинув 14-річний хлопчик. Його 12-річного товариша травмовано. Діти гралися в полі за селом. Раніше на цій території велися активні бойові дії.
У Чернігівській області в лісосмузі підірвались двоє місцевих мешканців. Один загиблий, один поранений", - написав він.
Як зазначив Клименко, загалом від початку повномасштабного вторгнення через підриви на вибухонебезпечних предметах загинуло 248 осіб, 525 - травмовано.
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Андрій Кудін #568853
показати весь коментар15.10.2023 18:16 Відповісти Мені подобається 0
Микола Шумахер
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Dmitry Klaus
показати весь коментар15.10.2023 19:50 Відповісти Мені подобається 0
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