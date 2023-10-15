Байден проситиме Конгрес про виділення пакету на більш ніж $2 мільярди на допомогу Україні та Ізраїлю, - Салліван
Адміністрація президента США Джо Байдена має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярда доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.
Про це в інтерв’ю CBS заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він наголосив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.
"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку", – зазначив Салліван.
На запитання журналіста, чи йдеться про пакет у два мільярди, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума "буде значно більшою".
"Але, як я вже сказав, він, безумовно, міститиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами", – додав він.
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тепере єдиний шанс на фінансування війни - заморожені активи рашки у Європі та, можливо, США.
недіюча, без спікера, Палата? - Сенат можє йти у відпустку,
як і Адміністрація яка намагається достукатися до Конгресу - він у відпустці...
Зброї (набоїв) багато не буває! Особливо під час війни. А можна ще (окрім зброї) допомогти Україні слідчими ФБР (замість ДБР), прокурорами МінЮсту (замість прокурворів ГПУ), і суддями по ленд-лізу?
Тайвань!!!
цілком логічно: ці чотири напрямки є критичними для США
ЗЄльоним пора валіть !
Україні потрібен Гетьман !
інакше - пропадемо
Откуда такая уверенность? Там около 30 *бнутых трампмстов.
Та й зброя, яка потрібна Україні і зброя, що треба Ізраїлю - різні речі! Ракети для Ф-16 нам ще з півроку непотрібні будуть, а от Ізраїлю зараз - саме те.