Байден проситиме Конгрес про виділення пакету на більш ніж $2 мільярди на допомогу Україні та Ізраїлю, - Салліван

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярда доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це в інтерв’ю CBS заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.

"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку", – зазначив Салліван.

На запитання журналіста, чи йдеться про пакет у два мільярди, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума "буде значно більшою".

"Але, як я вже сказав, він, безумовно, міститиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами", – додав він.

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