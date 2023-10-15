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Новини Допомога Україні
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Байден проситиме Конгрес про виділення пакету на більш ніж $2 мільярди на допомогу Україні та Ізраїлю, - Салліван

салліван

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір просити у Конгресу виділити понад два мільярда доларів на допомогу Україні та Ізраїлю.

Про це в інтерв’ю CBS заявив радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише Європейська правда, повідомляє Цензор.НЕТ. 

Він наголосив, що США продовжують постачати Україні критично важливі озброєння для відбиття російських атак.

"Але нам потрібно, щоб Конгрес діяв. І президент чітко дав зрозуміти, що він збирається звернутися до Конгресу з пакетом фінансування для України, а також продовженням підтримки Ізраїлю. Ви можете очікувати інтенсивної взаємодії з Конгресом вже цього тижня, оскільки ми працюємо над таким пакетом і прагнемо забезпечити його двопартійну підтримку", – зазначив Салліван.

На запитання журналіста, чи йдеться про пакет у два мільярди, який об’єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню, Салліван відповів, що сума "буде значно більшою".

"Але, як я вже сказав, він, безумовно, міститиме необхідне військове обладнання для захисту свободи, суверенітету і територіальної цілісності України, а також для допомоги Ізраїлю в його боротьбі з терористичними ворогами", – додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МВФ оголосив про запуск Фонду розбудови спроможностей для України

Байден Джо (2888) Ізраїль (1647) Конгрес США (1230) Салліван Джейк (294)


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Топ коментарі
+13
Підрозділи російської армії відступають на Запорізькому напрямі фронту, залишаючи позиції на північ від населеного пункту Копані. Відступ окупантів відбувається на тлі щільного артилерійського вогню української армії.
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15.10.2023 18:05
+4
Тайвань ти ще забув.
Тайвань!!!
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15.10.2023 18:17
+4
"...йдеться про пакет у два мільярди, який об'єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню"
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15.10.2023 18:44
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дотягнули.... до 1 млрд. замість 50

тепере єдиний шанс на фінансування війни - заморожені активи рашки у Європі та, можливо, США.
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15.10.2023 18:03 Відповісти
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15.10.2023 18:05 Відповісти
Підрозділи російської армії відступають на Запорізькому напрямі фронту, залишаючи позиції на північ від населеного пункту Копані. Відступ окупантів відбувається на тлі щільного артилерійського вогню української армії.
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15.10.2023 18:05 Відповісти
Палата y Конгресі діє дуже активно як за все зрунувати.
недіюча, без спікера, Палата? - Сенат можє йти у відпустку,
як і Адміністрація яка намагається достукатися до Конгресу - він у відпустці...
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15.10.2023 18:09 Відповісти
Добре, синку, добре! (с)
Зброї (набоїв) багато не буває! Особливо під час війни. А можна ще (окрім зброї) допомогти Україні слідчими ФБР (замість ДБР), прокурорами МінЮсту (замість прокурворів ГПУ), і суддями по ленд-лізу?
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15.10.2023 18:10 Відповісти
Добре, синку, добре! (с)...+
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15.10.2023 18:15 Відповісти
Яке відношення Ізраїль має до України?
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15.10.2023 18:13 Відповісти
Тайвань ти ще забув.
Тайвань!!!
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15.10.2023 18:17 Відповісти
🤣
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15.10.2023 18:34 Відповісти
...і ще 250 країн.
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15.10.2023 18:35 Відповісти
"...йдеться про пакет у два мільярди, який об'єднає допомогу Україні, Ізраїлю, кошти на захист кордону і підтримку Тайваню"
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15.10.2023 18:44 Відповісти
програма Захисту безпеки США

цілком логічно: ці чотири напрямки є критичними для США
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15.10.2023 19:29 Відповісти
И социалку для беженцев с озера Титикака.
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15.10.2023 19:30 Відповісти
Краще б без пакетів...бо абсолютно різні ситуації.
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15.10.2023 19:40 Відповісти
Для тих, хто чомусь пропустив, що відбувалося у США протягом останнього місяця, пояснюю. Республіканці у конгресі не будуть голосувати за бюджет, у якому передбачена підтримка Україні. А точніше, це питання спікер (якого ще не обрали) навіть не буде ставити на обговорення. А Ізраїль вони не можуть не підтримувати, тому що Ізраїль чи не єдиний союзник США у тому регіоні. Втратити його = втратити регіон. Тому питання підтримки Ізраїлю входить до топ 3 важливих тем американської політики, а Україна навіть у десятку скоріш за все не входить. А якщо не зробимо висновків, то буде ще гірше. Тому на цей час включення нас до пакету підтримки Ізраїлю - це подарунок нам (ще не факт, що за цей пакет проголосують). А владі на майбутнє треба працювати над помилками. При чому дуже швидко, бо цього самого майбутнього в нас може вже й не бути.
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15.10.2023 18:38 Відповісти
владі вже пізно працювати над помилками!
ЗЄльоним пора валіть !

Україні потрібен Гетьман !
інакше - пропадемо
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15.10.2023 19:31 Відповісти
Республіканці у конгресі не будуть голосувати за бюджет, у якому передбачена підтримка Україні

Откуда такая уверенность? Там около 30 *бнутых трампмстов.
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15.10.2023 19:35 Відповісти
Да. И как мы уже видели, этого вполне достаточно, чтобы убрать любого спикера, который только затронет эту тему. А учитывая то, что для населения США граница с той же Мексикой гораздо важнее, чем война на другом континенте, можно делать выводы. Деньги-то нам рано или поздно выделят. Но вот сумма и сроки сильно зависят в том числе и от работы наших политиков и дипломатов.
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15.10.2023 21:36 Відповісти
Це просто їхні внутрішні розбірки. Торги. На війну вони в будь-якому разі виділять
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15.10.2023 20:21 Відповісти
Ну зараз у США другий геморой з'явився з Ізраїлем. Ще третій із Тайванем, але там віддалено. І всім потрібно допомагати і зброєю, і грошима
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15.10.2023 20:19 Відповісти
50 на 50 ? Это как колбаса из мяса конины и рябчиков 50 на 50 - Одна лошадь, один рябчик.
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15.10.2023 18:14 Відповісти
Де ви побачили в новині "50/50"?
Та й зброя, яка потрібна Україні і зброя, що треба Ізраїлю - різні речі! Ракети для Ф-16 нам ще з півроку непотрібні будуть, а от Ізраїлю зараз - саме те.
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15.10.2023 18:41 Відповісти
Ой, билят. Спокойно, Ипполит, спокойно...Дело не в оружии, а в суммах.
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15.10.2023 19:26 Відповісти
Тобто для вас (припустимо) 50млн на 10ракет для Ф-16 Ізраїлю і 50млн на 100тис 155мм снарядів Україні - то коняка і рябчик? Ну то поміняйте коней і рябчіків місцями! Ізраїлю буде пофіг (вони використовують і те, і те), а от Україні - непереливки...
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15.10.2023 19:37 Відповісти
Два? Я вибачаюсь, там помилки у цифрі немає? Чи це от просто на зараз?
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15.10.2023 18:43 Відповісти
Салліван -глист !
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15.10.2023 19:14 Відповісти
Щодо штатів можна не переживати - вони допомагатимуть, що зараз, що якщо навіть республіканці прийдуть
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15.10.2023 20:17 Відповісти
 
 