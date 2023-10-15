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Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, через пошкодження ЛЕП без світла залишилося майже 1900 родин. ФОТОрепортаж

дніпропетровщина

Вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

У Нікопольському районі ворог поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах.

Як зазначається, там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили.

Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району. Але фахівці відновили мережі.

Повідомляється також, що внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає.

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Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, через пошкодження ЛЕП без світла залишилося майже 1900 родин 01
Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, через пошкодження ЛЕП без світла залишилося майже 1900 родин 02
Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, через пошкодження ЛЕП без світла залишилося майже 1900 родин 03

Автор: 

обстріл (28672) Дніпропетровська область (3769)


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15.10.2023 19:12 Відповісти
 
 