Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, через пошкодження ЛЕП без світла залишилося майже 1900 родин. ФОТОрепортаж
Вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
У Нікопольському районі ворог поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах.
Як зазначається, там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили.
Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району. Але фахівці відновили мережі.
Повідомляється також, що внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар15.10.2023 19:12 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль