Окупанти обстріляли з важкої артилерії два райони Дніпропетровщини, через пошкодження ЛЕП без світла залишилося майже 1900 родин. ФОТОрепортаж

Вдень ворог скерував важку артилерію на два райони Дніпропетровщини - Нікопольський та Криворізький.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.



У Нікопольському районі ворог поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах.

Як зазначається, там пошкоджено 20 приватних будинків, 5 господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили.



Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району. Але фахівці відновили мережі.



Повідомляється також, що внаслідок обстрілів жертв і постраждалих немає.

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