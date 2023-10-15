США не виключають використання власних військ для звільнення захоплених ХАМАСом заручників, - Кірбі

США не планують використовувати власні війська для участі у бойових діях між Ізраїлем та ХАМАСом, однак такий сценарій не можна виключати, адже серед заручників є невизначена кількість громадян США.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Я не буду нічого виключати (зокрема введення військ. - Ред.), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна зараз, і ми працюємо над цим", - заявив він.

Вважають, що ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включно з цивільними особами, ізраїльськими солдатами і невідомою кількістю американців.

"Немає жодних планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС", - наголосив Кірбі.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, тобто, Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати", - пояснив Кірбі, зазначивши, що США мають бути "обережними" у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.

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Нагадаємо, за даними Ізраїлю бойовики терористичного руху ХАМАС утримують в заручниках від 100 до 150 осіб, викрадених з території Ізраїлю.