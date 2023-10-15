США не виключають використання власних військ для звільнення захоплених ХАМАСом заручників, - Кірбі
США не планують використовувати власні війська для участі у бойових діях між Ізраїлем та ХАМАСом, однак такий сценарій не можна виключати, адже серед заручників є невизначена кількість громадян США.
Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.
"Я не буду нічого виключати (зокрема введення військ. - Ред.), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна зараз, і ми працюємо над цим", - заявив він.
Вважають, що ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включно з цивільними особами, ізраїльськими солдатами і невідомою кількістю американців.
"Немає жодних планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС", - наголосив Кірбі.
Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.
"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, тобто, Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати", - пояснив Кірбі, зазначивши, що США мають бути "обережними" у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.
Нагадаємо, за даними Ізраїлю бойовики терористичного руху ХАМАС утримують в заручниках від 100 до 150 осіб, викрадених з території Ізраїлю.
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З цією владою? Не знаю, як вам, пане, а мені не смішно чомусь...
США боятся русских, и это единственная причина почему их крейсер до сих пор не в ЧМ
"атас!" происходит от удмуртского атас, то есть 'петух'. Есть удмуртская сказка про петуха-хулигана, как только его видели, предупреждали об опасности всех.
хамаські газаватянє - грьобані півні в палатєнцах
или этадругое?
Наскільки мені відомо росіяни заручників там не брали, чи я щось плутаю?
а може немає.... це морські котики на місці з'ясують, після того, як бармалеїв постріляють
США не визнали Росію державою-терористом, бо це мало б "контрпродуктивні побічні ефекти", - Держдепартамент.
Визнання Росії державою-терористом мало б "контрпродуктивні побічні ефекти", зокрема гуманітарні організації не змогли б доправляти допомогу в регіон. Джерело:
ви бувший 2й секретар партійного райкому з привівкою від заходу взагалі і до США конкретно, вгадав?
По - взрослому
Как с Усама бен Ладеном
це тільки зелені арахімічні недоумки,
незважаючі на попередження,
могли повірити, шо маскалота збирала своїх "лад калін" в кількості не менше 200000 зимою, в лютому 2022го під кордоном України,
тільки на кацапняві понти покидати...
ви точно вважаєте, що ви не в "зеленій арахімічній групі"?
GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба. Разработана авиастроительным концерном Boeing. Способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.
рашисті тішаться, що бармалеї накопали нор глибиною до 20 м
Дякую!
(мріє)
мені не зрозуміло, ці, так звані цивілізовані країни зі слимаками на чолі досі не розуміють, що всі ці світові ескалації стартували у 2014-му, коли вони дозволили ***** безкарно захопити Крим? дозволивши ***** захопити Крим ці пристаркуваті "лідери" герантократій, які досі чомусь називають демократіями і які їми давно вже не є, показали усім диктаторам, які є справді лідерами набагато більше, ніж слимаки з так званого цивілізованого світу, що їм можна все і нічого за це все їм не буде. Крим став тригером відліку часу до світової війни.
а як готуватися - то вже вирішувати кожному самотужки.
Газа - это сплошная зона застройки, причем сугубо в ближневосточном стиле - вплотную. Специфика местного строительства не подразумевает несущих стен, дома строятся на несущих конструкциях, между которыми возводятся стены из самого дешевого кирпича или иного материала. Поэтому разрушения выглядят всегда жутко, но по факту груда кирпичей отгребается бульдозером и на уцелевшие (в основном) несущие колонны снова навешивается такой же бросовый кирпич. Восстанавливается всё в очень ударные сроки и за очень небольшие деньги.
Однако в ходе боевых действий такие локации с мгновенно разваливающимися зданиями - прекрасные укрытия для обороняющихся. Плюс муравейник под землей.
Примерно такая история была в западной (старой) части Мосула, которую 7 месяцев (плюс 2 месяца ушло на восточную новую часть города) штурмовала 120-тысячная наземная группировка иракской армии и проиранских террористических группировок типа Бадр или Хашд Шааби. Штурм шел в три смены - в каждой ротации штурмующих было порядка 40 тысяч человек. Общие потери только убитыми у иракцев составили порядка 30 тысяч человек, минимум столько же ранеными. Скорее всего, больше. При этом боевики плюс местное светское ополчение и примкнувшие к ним «Мужчины накшбандийского тариката», входившие в Высшее командование сопротивления и джихада - чисто саддамовской структуры - в общем, всех вместе с очень большой натяжкой можно оценить приблизительно в 8 тысяч человек. Размеры Мосула при этом где-то близки к размерам всего сектора Газа. Потери боевиков составили примерно половину - около 4 тысяч человек. Мирное население никто не считал, предполагается, что погибло порядка 100 тысяч человек.
Стоит отметить, что в составе армии Ирака в штурме принимала участие так называемая «золотая дивизия» - элитное подразделение армии, прошедшее подготовку американским стандартам, имеющая солидный по всем меркам двухлетний боевой опыт. Вполне полноценный армейский спецназ. Потери дивизии в Мосуле - половина штатного состава.
Говоря иначе - для того, чтобы провести полноценную войсковую операцию на севере Газы и решить поставленные задачи, израильтяне должны заранее быть готовы к катастрофическим собственным потерям и очень высоким потерям среди гражданского населения. Избежать собственных потерь израильтяне могут только одни способом - заравнивая предварительно квартал за кварталом и заходя в них только после полного уничтожения всей этой территории. И быть готовыми к тому, что боевики будут задействовать Газу по горизонтали и вертикали через систему тоннелей. Ну, и говорить о потерях гражданских здесь даже не приходится - они будут колоссальными.
Это та ситуация, у которой просто нет решения. Причем это понимает и Израиль, и ХАМАС. Поэтому психологическое давление израильтян на местное население наталкивается на противодействие ХАМАСа, который старается не допустить выхода населения с северной части сектора, фактически прикрываясь ими как заложниками.
Какое в итоге примут решение, неизвестно. Оба возможных варианта абсолютно неприемлемы, между ними и выбирать-то нечего. Если же оставить все как есть, то это тоже не решение, так всё в итоге повторится снова. Это понимают и внешние игроки, которые кричат и бьют в барабаны, но при этом с большим интересом наблюдают за тем, что решит израильское командование.
Если у израильтян получится штурм, и они сумеют его провести с минимальными жертвами и потерями - это будет практически чудо, и израильская армия станет чуть ли не первой, кому удастся решить столь нетривиальную задачу - лобовой штурм укрепленной зоны застройки. Но вероятность этого, понятно, крайне мала. Отсюда и большие сомнения у израильских генералов. (с)
Аби ізраільтян не ображали.