УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10869 відвідувачів онлайн
Новини
5 491 41

США не виключають використання власних військ для звільнення захоплених ХАМАСом заручників, - Кірбі

джон,кірбі

США не планують використовувати власні війська для участі у бойових діях між Ізраїлем та ХАМАСом, однак такий сценарій не можна виключати, адже серед заручників є невизначена кількість громадян США.

Про це заявив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Fox News.

"Я не буду нічого виключати (зокрема введення військ. - Ред.), коли йдеться про повернення наших заручників додому. Ми працюємо над цим буквально по годинах, але, знову ж таки, для того, щоб виробити конкретні варіанти, необхідно мати набагато більше контекстної інформації, ніж та, яка доступна зараз, і ми працюємо над цим", - заявив він.

Вважають, що ХАМАС утримує в заручниках понад 100 осіб, включно з цивільними особами, ізраїльськими солдатами і невідомою кількістю американців.

"Немає жодних планів або намірів вводити американські війська для участі в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС", - наголосив Кірбі.

Відповідаючи на запитання про те, чи будуть США вводити війська на територію країни спеціально для звільнення американців, Кірбі вказав на невизначеність у деталях місцезнаходження і кількості заручників.

"Ми активно намагаємося з'ясувати, де саме вони перебувають, тобто, Шеннон, ми навіть не знаємо, скільки їх точно. Ми бачили невелику жменьку, ми знаємо, що їх може бути більше, ніж ми знаємо, що вони можуть бути в різних групах, їх можуть переміщати", - пояснив Кірбі, зазначивши, що США мають бути "обережними" у публічному обговоренні зусиль із повернення заручників додому.

Також читайте: США готують морську піхоту до можливого розгортання в Ізраїлі, - CNN

Нагадаємо, за даними Ізраїлю бойовики терористичного руху ХАМАС утримують в заручниках від 100 до 150 осіб, викрадених з території Ізраїлю.

заручник (822) Ізраїль (1647) США (23043) Кірбі Джон (526)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Для цього треба бути основним військовим союзником США поза НАТО...
З цією владою? Не знаю, як вам, пане, а мені не смішно чомусь...
показати весь коментар
15.10.2023 19:12
+10
а використання власних військ для звільнення захоплених российскими терористами заручників, США виключають?
или этадругое?
показати весь коментар
15.10.2023 19:10
+8
Учитывая, что кацапия тоже захватывала заложников из числа граждан США и ЕС в Украине, неплохо бы эту практику распространить на нашу войну с парашей.
показати весь коментар
15.10.2023 19:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учитывая, что кацапия тоже захватывала заложников из числа граждан США и ЕС в Украине, неплохо бы эту практику распространить на нашу войну с парашей.
показати весь коментар
15.10.2023 19:08 Відповісти
Для цього треба бути основним військовим союзником США поза НАТО...
З цією владою? Не знаю, як вам, пане, а мені не смішно чомусь...
показати весь коментар
15.10.2023 19:12 Відповісти
Мне тоже не смешно, т.к. пока параша не уничтожена со всем её быдлоскотом-биомусором, она будет гадить всему миру. А без США этого не сделать.
показати весь коментар
15.10.2023 19:18 Відповісти
Треба змиритися з думкою, що московія буде існувати (ну не піде ніхто на знищення цього джерела тероризму). І нам доведеться жити поруч з цими терористами-андрофагами. А от у яких кордонах та з яким керівництвом - то вже буде (сподіваюсь) вирішуватись за результатами нашої Перемоги.
показати весь коментар
15.10.2023 19:42 Відповісти
"ція влада" здесь мало причем. Но вы можете себя бесконечно успокаивать этим
США боятся русских, и это единственная причина почему их крейсер до сих пор не в ЧМ
показати весь коментар
15.10.2023 21:22 Відповісти
Хамас, атас !!!!

"атас!" происходит от удмуртского атас, то есть 'петух'. Есть удмуртская сказка про петуха-хулигана, как только его видели, предупреждали об опасности всех.

хамаські газаватянє - грьобані півні в палатєнцах
показати весь коментар
15.10.2023 19:35 Відповісти
Кацапы оказались достаточно сообразительные, что бы включить двух американских пленных в ближайший обмен. На сегодня американцев в плену нет. А наивного дурачка Гершковича будут менять отдельно
показати весь коментар
15.10.2023 21:35 Відповісти
а використання власних військ для звільнення захоплених российскими терористами заручників, США виключають?
или этадругое?
показати весь коментар
15.10.2023 19:10 Відповісти
Ізраїль - союзник США.

Наскільки мені відомо росіяни заручників там не брали, чи я щось плутаю?
показати весь коментар
15.10.2023 19:27 Відповісти
є декілька американців.
а може немає.... це морські котики на місці з'ясують, після того, як бармалеїв постріляють
показати весь коментар
15.10.2023 19:38 Відповісти
Этадругое. Россия-не террорист, а партнер.
США не визнали Росію державою-терористом, бо це мало б "контрпродуктивні побічні ефекти", - Держдепартамент.
Визнання Росії державою-терористом мало б "контрпродуктивні побічні ефекти", зокрема гуманітарні організації не змогли б доправляти допомогу в регіон. Джерело:
показати весь коментар
15.10.2023 19:35 Відповісти
В Україні "фсьо нє так адназначна"
показати весь коментар
15.10.2023 19:40 Відповісти
женя, без образ,
ви бувший 2й секретар партійного райкому з привівкою від заходу взагалі і до США конкретно, вгадав?
показати весь коментар
15.10.2023 19:50 Відповісти
З Хамасом "сміливі" а Рашистів трохи бояться..... такі реалії.
показати весь коментар
15.10.2023 20:46 Відповісти
бо Північний Хамас має ядрьон батон
показати весь коментар
15.10.2023 22:03 Відповісти
Разберитесь уже с этими кончеными хамасовцами
По - взрослому
Как с Усама бен Ладеном
показати весь коментар
15.10.2023 19:23 Відповісти
дві авіаносні групи, тільки заради понтів, за пів світу не ганяють.
це тільки зелені арахімічні недоумки,
незважаючі на попередження,
могли повірити, шо маскалота збирала своїх "лад калін" в кількості не менше 200000 зимою, в лютому 2022го під кордоном України,
тільки на кацапняві понти покидати...
показати весь коментар
15.10.2023 19:40 Відповісти
саме заради понтів їх туди й погнали. треба ж якось виправдовувати існування цих авіаносних груп. в реальній війні їх не використовували та й не використають ніколи, а от ХАМАС "налякати" та Іран - самий раз. правди заради, вони чомусь не лякаються...але нехай буде. це ж не "ескалація", як з ******. там авіаносні групи тихенько посасують у сторонці.
показати весь коментар
15.10.2023 19:47 Відповісти
перeпрошую,
ви точно вважаєте, що ви не в "зеленій арахімічній групі"?
показати весь коментар
15.10.2023 20:00 Відповісти
Вони там поруч були. За пів світу ніхто не ганяв. Дотого ж яка різниця для АУГ де їй валандатися?
показати весь коментар
16.10.2023 00:06 Відповісти
отими славетними бетонобойками

GBU-57 или Massive Ordnance Penetrator (MOP) - американская корректируемая противобункерная авиационная бомба. Разработана авиастроительным концерном Boeing. Способна перед взрывом проникать в землю на глубину до 61 метра или пробивать до 19 метров армированного бетона.

рашисті тішаться, що бармалеї накопали нор глибиною до 20 м
показати весь коментар
15.10.2023 19:41 Відповісти
Умеете вы ,пани Наталья, меня порадовать
Дякую!
показати весь коментар
15.10.2023 19:49 Відповісти
да, світ не без добрих .... бетонобоєк
показати весь коментар
15.10.2023 20:25 Відповісти
Ех, на Урал би її.......

(мріє)
показати весь коментар
15.10.2023 20:47 Відповісти
Ну,так,нажаль(використання в Україні виключено,а тут...ну це ж партнери.
показати весь коментар
15.10.2023 19:28 Відповісти
там можна, це ніяка не ескалація! це ж не проти ***** воювати.
мені не зрозуміло, ці, так звані цивілізовані країни зі слимаками на чолі досі не розуміють, що всі ці світові ескалації стартували у 2014-му, коли вони дозволили ***** безкарно захопити Крим? дозволивши ***** захопити Крим ці пристаркуваті "лідери" герантократій, які досі чомусь називають демократіями і які їми давно вже не є, показали усім диктаторам, які є справді лідерами набагато більше, ніж слимаки з так званого цивілізованого світу, що їм можна все і нічого за це все їм не буде. Крим став тригером відліку часу до світової війни.
показати весь коментар
15.10.2023 19:42 Відповісти
До Крыма ещё Чечня и Грузия были. Поэтому они и на Украину попёрли. Или это не в счёт?
показати весь коментар
15.10.2023 20:00 Відповісти
1992 рік - Молдова і Грузія.
показати весь коментар
15.10.2023 20:22 Відповісти
Ваши предложения?
показати весь коментар
15.10.2023 21:38 Відповісти
готуватися до повного п*здеця, до нього вже зовсім трохи лишилося.
а як готуватися - то вже вирішувати кожному самотужки.
показати весь коментар
16.10.2023 00:37 Відповісти
давно пора
показати весь коментар
15.10.2023 19:56 Відповісти
Іншими словами - таки виключають. І не тому , що немає в тому потреби...се ля ві, не використовувати власні війська має значення.
показати весь коментар
15.10.2023 20:27 Відповісти
Ось проти чого агітували прорашистські "зезрадники" і голосували у ВЗРаді України "поцріоти" .https://www.radiosvoboda.org/a/news-rada-golosuvannya-za-mnna/31449924.html
показати весь коментар
15.10.2023 20:35 Відповісти
Так, нарешті. Настав час американцям самим вічути смак крові, бо його мабуть вже і забули. Може тоді американці ще більше кафануть відь розривання ванєк на шматки навіть чужими руками і ще більше підкинуть касетних снарядів.
показати весь коментар
15.10.2023 20:36 Відповісти
Если вы не в курсе, американские военные прямо сегодня, сейчас , чуют запах крови в Сирии.
показати весь коментар
15.10.2023 21:40 Відповісти
Относительно возможной наземной операции израильской армии в Газе (скорее всего, если такое решение и будет принято, то только собственно по Газе, расположенной в северной части сектора). Здесь нужно учитывать крайне немаловажное обстоятельство.

Газа - это сплошная зона застройки, причем сугубо в ближневосточном стиле - вплотную. Специфика местного строительства не подразумевает несущих стен, дома строятся на несущих конструкциях, между которыми возводятся стены из самого дешевого кирпича или иного материала. Поэтому разрушения выглядят всегда жутко, но по факту груда кирпичей отгребается бульдозером и на уцелевшие (в основном) несущие колонны снова навешивается такой же бросовый кирпич. Восстанавливается всё в очень ударные сроки и за очень небольшие деньги.

Однако в ходе боевых действий такие локации с мгновенно разваливающимися зданиями - прекрасные укрытия для обороняющихся. Плюс муравейник под землей.

Примерно такая история была в западной (старой) части Мосула, которую 7 месяцев (плюс 2 месяца ушло на восточную новую часть города) штурмовала 120-тысячная наземная группировка иракской армии и проиранских террористических группировок типа Бадр или Хашд Шааби. Штурм шел в три смены - в каждой ротации штурмующих было порядка 40 тысяч человек. Общие потери только убитыми у иракцев составили порядка 30 тысяч человек, минимум столько же ранеными. Скорее всего, больше. При этом боевики плюс местное светское ополчение и примкнувшие к ним «Мужчины накшбандийского тариката», входившие в Высшее командование сопротивления и джихада - чисто саддамовской структуры - в общем, всех вместе с очень большой натяжкой можно оценить приблизительно в 8 тысяч человек. Размеры Мосула при этом где-то близки к размерам всего сектора Газа. Потери боевиков составили примерно половину - около 4 тысяч человек. Мирное население никто не считал, предполагается, что погибло порядка 100 тысяч человек.

Стоит отметить, что в составе армии Ирака в штурме принимала участие так называемая «золотая дивизия» - элитное подразделение армии, прошедшее подготовку американским стандартам, имеющая солидный по всем меркам двухлетний боевой опыт. Вполне полноценный армейский спецназ. Потери дивизии в Мосуле - половина штатного состава.

Говоря иначе - для того, чтобы провести полноценную войсковую операцию на севере Газы и решить поставленные задачи, израильтяне должны заранее быть готовы к катастрофическим собственным потерям и очень высоким потерям среди гражданского населения. Избежать собственных потерь израильтяне могут только одни способом - заравнивая предварительно квартал за кварталом и заходя в них только после полного уничтожения всей этой территории. И быть готовыми к тому, что боевики будут задействовать Газу по горизонтали и вертикали через систему тоннелей. Ну, и говорить о потерях гражданских здесь даже не приходится - они будут колоссальными.

Это та ситуация, у которой просто нет решения. Причем это понимает и Израиль, и ХАМАС. Поэтому психологическое давление израильтян на местное население наталкивается на противодействие ХАМАСа, который старается не допустить выхода населения с северной части сектора, фактически прикрываясь ими как заложниками.

Какое в итоге примут решение, неизвестно. Оба возможных варианта абсолютно неприемлемы, между ними и выбирать-то нечего. Если же оставить все как есть, то это тоже не решение, так всё в итоге повторится снова. Это понимают и внешние игроки, которые кричат и бьют в барабаны, но при этом с большим интересом наблюдают за тем, что решит израильское командование.

Если у израильтян получится штурм, и они сумеют его провести с минимальными жертвами и потерями - это будет практически чудо, и израильская армия станет чуть ли не первой, кому удастся решить столь нетривиальную задачу - лобовой штурм укрепленной зоны застройки. Но вероятность этого, понятно, крайне мала. Отсюда и большие сомнения у израильских генералов. (с)
показати весь коментар
15.10.2023 20:43 Відповісти
З України вивезено понад 500 000 дітей, і американським віськам на це наплювати.
Аби ізраільтян не ображали.
показати весь коментар
15.10.2023 20:54 Відповісти
Краще нехай ізраїльтяне. Бо вони не панькаються.
показати весь коментар
15.10.2023 20:58 Відповісти
Ага,тільки танки і літаки не знищуйте.
показати весь коментар
15.10.2023 20:59 Відповісти
и стреляйте только по своей территории. И это даже не крым и святой мост
показати весь коментар
15.10.2023 21:25 Відповісти
Звісно, ета ж савсєм другоє, ета ж нє Україна!🤬
показати весь коментар
15.10.2023 22:27 Відповісти
 
 