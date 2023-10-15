Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо ударів російських окупантів протягом 15 жовтня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".
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Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар15.10.2023 20:03 Відповісти Мені подобається 3
Саша Иванов #573187
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Alex Kor #365848
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