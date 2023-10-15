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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом доби ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з РСЗВ, - Генштаб

область,обстріл,запорізька

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформація щодо ударів російських окупантів протягом 15 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби відбулось 57 бойових зіткнень. Ворог завдав 7 ракетних та 54 авіаційних ударів, здійснив 22 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 14 жовтня росіяни завдали 2 ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснили 47 обстрілів із РСЗВ, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6630) обстріл (28672)


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ЗСУ закріпилися вздовж залізниці на південь від Бахмута
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15.10.2023 20:03 Відповісти
любі друзі з цензор,нет зверніть увагу що стало неможливо з мобільного телефону авторизуватися на вашомі сайті через фейсбук
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15.10.2023 20:07 Відповісти
даже со стационарного компа это не возможно сделать...!
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15.10.2023 20:20 Відповісти
 
 