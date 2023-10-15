На Лиманському та Куп’янському напрямках ЗСУ за добу відбили 17 атак, знищили 165 окупантів, - Сили оборони
На Лиманському та Куп’янському напрямках ЗСУ за добу відбили 17 атак, знищили 165 окупантів та "чимало бойової техніки".
Про це заявив спікер пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Фатки.
За його словами, у смузі відповідальності Східного угруповання військ наразі тривають інтенсивні, напружені бойові дії, окупанти продовжують зосереджувати свої зусилля на Лиманському на Куп’янському напрямках, де за минулу добу відбито 17 атак: 10 – в районі Куп’янська та ще 7 – поблизу Лиману.
"Противник продовжує застосовувати РСЗВ, ствольну артилерію, танки, БМП, БТРи та завдає авіаударів… Під час бойових зіткнень з ворогом знищено 165 окупантів та чимало бойової техніки. Противник також продовжує тиснути в районі Макіївки, Синьківки, Іванівки, Серебрянського лісництва і поблизу Торського", – уточнив Євлаш.
Він додав, що Росія не припиняє використовувати свої штурмові загони Шторм-Z, а також мотострілецькі і танкові підрозділи, зокрема 20 та 6 армій, а також 1 танкової армії. Сподіваючись прорвати оборону ЗСУ, окупанти намагаються ці загони та підрозділи роздробити, щоб ускладнити їх знищення українською артилерією та розрахунками БпЛА.Зокрема намагається штурмувати і вночі, в погані погодні умови, роздроблює підрозділи та проводить наступальні дії.
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