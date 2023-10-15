Ворог цієї доби обстрілював Сумщину дронами та артилерією, застосовував армійську авіацію, зафіксовано 93 вибухи

Протягом цієї доби росіяни обстрілювали прикордонні громади Сумщини з артилерії та РСЗВ, використовував дрони-камікадзе та армійську авіацію. Зафіксовано 93 вибухи, є пошкодження приватних осель та інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону розповів начальник Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"За цю добу вже 93 вибухи. Застосовувалася армійська авіація з боку ворога, безпілотники-камікадзе, артилерійські системи та системи залпового вогню. Постраждала інфраструктура, приватні будинки. За місяць обстрілів у нас загинуло сім цивільних осіб, серед них 13-річна дівчинка. Багато поранених", - зазначив Артюх.

Він додав, що наразі в Сумській області більше п’яти тисяч будинків, які зазнали руйнувань внаслідок ворожих обстрілів і потребують відновлення.

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