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Новини
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За даними екзит-полів у Польщі на виборах перемогла правляча партія, однак вона не зможе отримати більшість самостійно

польща

Опитування на виході з виборчих дільниць, проведене на парламентських виборах у Польщі, свідчать, що перемогла партія "Право і справедливість" - 36,8%. Однак три інші партії можуть утворити коаліцію.

Про це йдеться у опитуванні IPSOS, що оприлюднене у неділю о 22 годині за київським часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду. 

За цими даними, чинна партія влади "Право і Справедливість" (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості. Натомість основний очікуваний партнер ПіС – політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Це означає, що, у разі підтвердження даних під час підрахунку голосів, опозиція здобуває впевнену більшість.

На другій сходинці за даними екзит-полу – Громадянства коаліція – блок правоцентристських партій навколо Громадянської платформи Дональда Туска. Їй опитування прогнозує 31,6% – значно більше, ніж прогнозували опитування до виборів.

Третє місце – у партії "Третій шлях", яка може отримати 13,0%. Четвертим іде об’єднання лівих сил "Лівиця" із 8,6%.

Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу у парламенті. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі (для більшості достатньо мати 231 голос).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща продовжує надавати військову допомогу Україні за минулими контрактами, - Моравецький

Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, у Польщі стартували парламентські вибори, за результатами яких буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).

вибори (6697) парламент (2377) Польща (8529)


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Топ коментарі
+18
У нас нет оппозиции кроме Порошенка. Остальные на зарплате у олигархов.
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15.10.2023 22:35
+15
Дуже добрі результати для України.
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15.10.2023 22:28
+14
Польські виборці відправили українофобів в слід за російським воєнним кораблем
Недаремно годину стояли в черзі на дільницю. Перемогла демократія!
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15.10.2023 22:47
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Ну, ОПа старався зіграти на стороні опозиції як міг! Кремль віддячить державними нагородами!
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15.10.2023 22:28 Відповісти
Не пишіть маячні. Самі себе потопили своїми заявами про потопельників.

Вітання польським демократичним силам!
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15.10.2023 23:01 Відповісти
ОПа грає виключно на власній стороні. І не завжди це на користь Україні.
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16.10.2023 07:21 Відповісти
Дуже добрі результати для України.
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15.10.2023 22:28 Відповісти
ну да, особливо з коаліціією з "Конфедерацією". Можемо трохи прихуїти ві такого доброго результату.
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15.10.2023 22:31 Відповісти
Конфедерації і ПіС не висточить мандатів, щоб сформувати більшість , так що прокремлівські конфедерати (аналог Свободи Тягнибока, доречі де цей уйобок? ) підуть найух. Тому коаліцію сформують більш-менш адекватні партії по відношеню до України.
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15.10.2023 22:39 Відповісти
Уйобок формує "батальйон в лісі в Кончі Заспі"
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15.10.2023 22:49 Відповісти
старший уйобок з перших днів пішов у ЗСУ, з автоматом не бігає, але займається плануванням і впровадженням спеоперацій, а молодший уйобок з початком широкомасштабного вторгнення пішов у Львівське ТрО, де його колись бачили під Бахмутом.
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15.10.2023 23:31 Відповісти
Вам нн ввдомо, що саме свободівці тримали Бахмут? Ви не в Україні? 🤔
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16.10.2023 07:24 Відповісти
основний очікуваний партнер ПіС - політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами... 6,2% голосів

"Конфедерація" = МАГА, мала та смердюча
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15.10.2023 22:51 Відповісти
Конфедерація, МАГА, Слуга наріду - це в першу чергу популісти. Тому ідеї там нема, окрім влади задля власне влади і бабла.
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16.10.2023 07:27 Відповісти
Це поки зовсім не очевидно. Попри все, за ПіСом Польща дуже допомогла Україні всупереч вичікувальної позиції решти ЄС. А Туск політично набагато ближче саме до Берліна і Брюсселя
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15.10.2023 23:15 Відповісти
Зпшалом і поль ькі ліві, і польські праві в цвлому підтримують Україну, окрім крайніх лівп-правих, які власне є одинаковими популістами. Просио Туск не вимагав від Украєни вибачатися ща Бандеру і УПА, поширюючи кацапські нарративи про Волинську різню. І нагадаю, що саме ща керування ПіСу тих, хто виправдовував Бандеру, не впускали до Польщі, що загалом дивно, оскільки Бандера теж був провідником правої ідеології.
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16.10.2023 07:33 Відповісти
Ліві, які на підсосі у кремля - хороший результат?
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16.10.2023 01:32 Відповісти
На підсосі такі боти як ти.добре що не буде пики моравецького який загравав з польським правим бидлом.
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16.10.2023 07:06 Відповісти
Ура! Качора корнули в дупу!
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15.10.2023 22:28 Відповісти
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15.10.2023 22:29 Відповісти
Можна позаздрити полякам і привітати за розумний вибір, промінь світла в східній Європі
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15.10.2023 22:28 Відповісти
не лізте до поляків.
їбануте пихате кловання влізло - комусь легше стало?
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15.10.2023 22:29 Відповісти
Короче, наконец в Польше произошла смена власти и правые проиграли. Всем шампанского.
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15.10.2023 22:32 Відповісти
Вони не зовсім праві: купляли виборців соціалкою як справжні ліві.
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15.10.2023 22:33 Відповісти
Фашист Качка програв
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15.10.2023 22:32 Відповісти
Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу у парламенті. Джерело:
Это будет примером как прокатить зелёную нечисть на новых выборах в ВР Украины.
Только у кого из нашей оппозиции хватит ума не грызть друг друга, а объединиться?
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15.10.2023 22:33 Відповісти
У нас нет оппозиции кроме Порошенка. Остальные на зарплате у олигархов.
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15.10.2023 22:35 Відповісти
Нажаль ви праві.

Це доводять і кількість колаборантів і агентів кремля в інших партіях

Сумно
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15.10.2023 22:38 Відповісти
НікаНіко,про олігархів ви дуже влучно сказали.А тепер подумайте логічно-булаву гетьману дав в Відні олігарх Фірташ,чи не так?Та і сам головний опозиціонер-хіба не олігарх?Тому ,ну ніякої опозиції в Україні на сьгодні,на превеликий жаль,не існує...
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15.10.2023 23:51 Відповісти
Порошенко - це ще гірша мафія і тотальна корупція
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16.10.2023 00:08 Відповісти
Ну в світових рейтингах корупції при Петі в України були кращі позиції, ніж при Зе...
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16.10.2023 00:12 Відповісти
звісно! бо вона булатотальною
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16.10.2023 11:11 Відповісти
А яка тоді зараз стала? Рейтинги за 2020-2021 показали, що вона лише збільшилася!
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16.10.2023 11:21 Відповісти
Порошенко ставив міни, а зеля знімав
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16.10.2023 00:20 Відповісти
А маргінальна партія слуг з залишками опзж - це еталон патріотізму законності та розвитку,спонсіруємиє алігархатом і повязані з кацапскіми кровавими нафтобаксамі.Ліпецька фабрика надовго засіла у люмпена у пустой макітрі.
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16.10.2023 04:42 Відповісти
Ну, да. А Порошенко их кинул. За это они его не любят.
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16.10.2023 00:17 Відповісти
Буквально вся история в том, что Порошенко хотел выступить гарантом движения вперед. Типа, вот вы меня поддержите и вот страна начнет двигаться дальше. Но вот оказалось что двигаться дальше это олигархам зарабатывать меньше, а им это не понравилось и они начали активно лить на него грязь.

В итоге с 19 года у нас возвращение олигархата и их кукл. Но дурачки думают, что они свергли плохого Порошенка, а не просто поставили воров, которым Порошенко мешал красть.
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16.10.2023 00:31 Відповісти
ніколи знову 👎👎👎
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16.10.2023 00:06 Відповісти
Из Польши пишешь? Наголосовал и втик?
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16.10.2023 00:23 Відповісти
Речь не об оппозиции в продажной "ВР", а об её избирателях, у которых ещё осталась хоть капля мозгов. И объединяться надо не вокруг Пороха, а вокруг условного Залужного, при котором и Пороху достойное место во власти найдётся.
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16.10.2023 07:53 Відповісти
Зелена шмаркля з фсбешніком єрмаком теж програє, тому вони нехочуть виборів і підтримують війну, і нехочуть перемоги України!
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15.10.2023 22:35 Відповісти
І референдум їхній точно провалиться, бо нарід масово відмовлявся брати ті огидні референдумні бланки.
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15.10.2023 22:35 Відповісти
Туск зазирнув в очі х-ла і сталася авіакатастрофа під Смоленськом. Тепер Польщя йде за Словацькім сценарієм...
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15.10.2023 22:37 Відповісти
Тогда был Качинский, а не Туск.
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15.10.2023 22:38 Відповісти
Був Качінський який загинув.

А його місце зайняв Туск
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15.10.2023 22:54 Відповісти
Его место занял Комаровский. Туск никогда не был президентом Польши.
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15.10.2023 22:58 Відповісти
брехня 👎
туск - це путінська курва
він ніколи не був і не буде Президентом Польщі
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16.10.2023 00:09 Відповісти
Качинский был президентом, а Дональд Туск с погонялом Дональд Меркель был премьер-министром - такая была коалиция.
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15.10.2023 23:11 Відповісти
Ty idiota, czy tylko debil?
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15.10.2023 23:06 Відповісти
Ціле щастя, що Конфедерація всралася. Вони так надіялися на 15%.
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15.10.2023 22:39 Відповісти
Дякуємо Польскому народу за підтримку України!
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15.10.2023 22:39 Відповісти
якось пох, що там у них
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15.10.2023 22:39 Відповісти
І цілком даремно.
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15.10.2023 22:41 Відповісти
Пох зазвичай досить боляче!
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15.10.2023 22:46 Відповісти
Пох на твій досвід. Залежиш від ляхів?
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15.10.2023 22:54 Відповісти
Це твій максимум?
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15.10.2023 22:56 Відповісти
Питання на питання . Забий на свою тупість, Тема закрита
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15.10.2023 22:59 Відповісти
Польські виборці відправили українофобів в слід за російським воєнним кораблем
Недаремно годину стояли в черзі на дільницю. Перемогла демократія!
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15.10.2023 22:47 Відповісти
Качинський тільки що на прес-конференції: ''Маємо бути готові працювати в опозиції''
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15.10.2023 22:55 Відповісти
Самое хреновое для нас это то, что наше ЧМО речью в ООН обидело польский народ!
Политики могут вытереть плевок в лицо, ради власти, но никто не может идти против своих избирателей.
Поэтому кто бы ни сформировал правительство любви к нам уже не будет.
Наше ЧМО заслужило титул "Дебил Года"
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15.10.2023 22:56 Відповісти
Є надія що земляки східної і південної України, перестануть вибирати всяких януковичів, кучм, зелених. Багато хто живе в демократіях в Європі, можливо чомусь навчаться
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15.10.2023 23:00 Відповісти
Що, Моравецький, зате зерно не пустив!
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15.10.2023 22:59 Відповісти
Польським друзям - шана!

А мені при слові "коаліція" завше і одразу ввижається коровай з волосся, бігаючі оченята та голос: "Кааліція... Виканання передвибарчих абіцянок..."
(пересмикується)
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15.10.2023 23:00 Відповісти
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15.10.2023 23:04 Відповісти
У нас завжди також майже завжди була правляча коаліція є в парламенті.
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15.10.2023 23:09 Відповісти
Вибори в Польщі: Громадянська коаліція святкує повернення до влади після 8 років правління консерваторів "ПіС"

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15.10.2023 23:10 Відповісти
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15.10.2023 23:14 Відповісти
Натомість основний очікуваний партнер ПіС - політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами Джерело:
Нда-а . Скажи мені - хто твій друг , і я скажу - хто ти ( с )
А дехто тут вважав що справа і дійсно - в зерні .
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15.10.2023 23:45 Відповісти
засереться Україна з поляками? - не буде України.
боївкі будуть - ціна недолугості...
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15.10.2023 23:49 Відповісти
Возвращение демократии в Польшу. А что будет с грандиозными военными проектами PiS?
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16.10.2023 00:51 Відповісти
Все буде нормально,тут головне щоб у амеріці у 2024 не обрали трампа.
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16.10.2023 04:47 Відповісти
кто в курсе? нам это хорошо или плохо?
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16.10.2023 01:15 Відповісти
Скоріше - погано. Піс, хто б як до нього не ставився, вів зрозумілу політику, більш-менш адекватну нинішньому стану речей. Що вчудять так звані "демократи" разом з лівими - це вже велике питання.
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16.10.2023 04:48 Відповісти
Хоча ПіС із результатом 36,8% став переможцем перегонів, ця перемога стала пірровою.
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16.10.2023 10:12 Відповісти
Даю інфу для двох диванних стратегів, нєкіх Олега Антонюка і Murona: старший Тягнибок рік служить у ССО ЗСУ, а менший після вишколу пішов на передок до Легіону Свободи під Бахмут. Виходячи з того, що замість обговорювати поляків ви поливаєте брудом бійців нашої армії, у мене питання. Ви проско хохляцькі гниди в тилу, чи москальські членососи? Я офіцер ЗСУ, артилерист. Приходьте підари до нас рити капоніри. Бо щось більше гнідам доручати не можна.
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16.10.2023 23:10 Відповісти
 
 