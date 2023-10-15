За даними екзит-полів у Польщі на виборах перемогла правляча партія, однак вона не зможе отримати більшість самостійно
Опитування на виході з виборчих дільниць, проведене на парламентських виборах у Польщі, свідчать, що перемогла партія "Право і справедливість" - 36,8%. Однак три інші партії можуть утворити коаліцію.
Про це йдеться у опитуванні IPSOS, що оприлюднене у неділю о 22 годині за київським часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
За цими даними, чинна партія влади "Право і Справедливість" (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості. Натомість основний очікуваний партнер ПіС – політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.
Це означає, що, у разі підтвердження даних під час підрахунку голосів, опозиція здобуває впевнену більшість.
На другій сходинці за даними екзит-полу – Громадянства коаліція – блок правоцентристських партій навколо Громадянської платформи Дональда Туска. Їй опитування прогнозує 31,6% – значно більше, ніж прогнозували опитування до виборів.
Третє місце – у партії "Третій шлях", яка може отримати 13,0%. Четвертим іде об’єднання лівих сил "Лівиця" із 8,6%.
Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу у парламенті. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі (для більшості достатньо мати 231 голос).
Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, у Польщі стартували парламентські вибори, за результатами яких буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).
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Вітання польським демократичним силам!
"Конфедерація" = МАГА, мала та смердюча
їбануте пихате кловання влізло - комусь легше стало?
Это будет примером как прокатить зелёную нечисть на новых выборах в ВР Украины.
Только у кого из нашей оппозиции хватит ума не грызть друг друга, а объединиться?
Це доводять і кількість колаборантів і агентів кремля в інших партіях
Сумно
В итоге с 19 года у нас возвращение олигархата и их кукл. Но дурачки думают, что они свергли плохого Порошенка, а не просто поставили воров, которым Порошенко мешал красть.
А його місце зайняв Туск
туск - це путінська курва
він ніколи не був і не буде Президентом Польщі
Недаремно годину стояли в черзі на дільницю. Перемогла демократія!
Политики могут вытереть плевок в лицо, ради власти, но никто не может идти против своих избирателей.
Поэтому кто бы ни сформировал правительство любви к нам уже не будет.
Наше ЧМО заслужило титул "Дебил Года"
А мені при слові "коаліція" завше і одразу ввижається коровай з волосся, бігаючі оченята та голос: "Кааліція... Виканання передвибарчих абіцянок..."
(пересмикується)
Нда-а . Скажи мені - хто твій друг , і я скажу - хто ти ( с )
А дехто тут вважав що справа і дійсно - в зерні .
боївкі будуть - ціна недолугості...