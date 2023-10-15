За даними екзит-полів у Польщі на виборах перемогла правляча партія, однак вона не зможе отримати більшість самостійно

Опитування на виході з виборчих дільниць, проведене на парламентських виборах у Польщі, свідчать, що перемогла партія "Право і справедливість" - 36,8%. Однак три інші партії можуть утворити коаліцію.

Про це йдеться у опитуванні IPSOS, що оприлюднене у неділю о 22 годині за київським часом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

За цими даними, чинна партія влади "Право і Справедливість" (ПіС) стала формальним переможцем виборів – опитування прогнозує їй перше місце із показником у 36,8%. Утім, цього недостатньо для формування більшості. Натомість основний очікуваний партнер ПіС – політична сила "Конфедерація", відома своїми антиукраїнськими гаслами, суттєво втратила підтримку виборців у останні тижні – екзит-пол прогнозує їй 6,2% голосів та п’яте місце.

Це означає, що, у разі підтвердження даних під час підрахунку голосів, опозиція здобуває впевнену більшість.

На другій сходинці за даними екзит-полу – Громадянства коаліція – блок правоцентристських партій навколо Громадянської платформи Дональда Туска. Їй опитування прогнозує 31,6% – значно більше, ніж прогнозували опитування до виборів.

Третє місце – у партії "Третій шлях", яка може отримати 13,0%. Четвертим іде об’єднання лівих сил "Лівиця" із 8,6%.

Три згадані партії ще під час кампанії розглядали один одного як союзників для формування коаліції, що зможе змінити владу у парламенті. Опитування прогнозує їй близько 250 мандатів у Сеймі (для більшості достатньо мати 231 голос).

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Нагадаємо, сьогодні, 15 жовтня, у Польщі стартували парламентські вибори, за результатами яких буде обрано 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата).