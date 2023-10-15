За тиждень війни в Ізраїлі майже мільйон осіб були змушені тікати з Гази, - ООН
За перші сім днів війни в Ізраїлі, біженцями з Гази стали майже мільйон людей. Найімовірніше, ця цифра ставатиме більшою.
Про це повідомила в неділю агенція ООН, що займається підтримкою палестинських біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NDTV.
"Ця цифра, швидше за все, буде вищою, оскільки люди продовжують залишати свої домівки", - заявила Джульєтта Тума, директор з комунікацій Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (БАПОР).
Як повідомлялося, незабаром має відкритися КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із сектору Гази.
Топ коментарі
+18 MrStepanovM
показати весь коментар15.10.2023 23:56
+15 Виталий #548501
показати весь коментар16.10.2023 00:16
+14 mrSmith
показати весь коментар15.10.2023 23:59
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Логіка мавп з iq<60
Тепер, Газа виглядає як Могадішо, а на вулицях лежать декілька тисяч трупів.
Шикарний фінал.
Причина - Хамас.
Наслілки - Цахал.
Той, що посіяв вітер, пожне бурю.
Роісян це теж стосується...
Наслідок - поява Хамасу.
А Палестина перемогла і на своїй території створила єврейську автономію і всім її забезпечила (включно з свободою вибору) за свій кошт?
Який нехороший Ізраїль...
останній раз, коли я дивився на карту, то сектор Газа НЕ БУВ у срайлі!
парадокс: війна в срайлі, а тікають з гази.....