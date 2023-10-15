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Новини
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За тиждень війни в Ізраїлі майже мільйон осіб були змушені тікати з Гази, - ООН

газа,сектор,гази

За перші сім днів війни в Ізраїлі, біженцями з Гази стали майже мільйон людей. Найімовірніше, ця цифра ставатиме більшою.

Про це повідомила в неділю агенція ООН, що займається підтримкою палестинських біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NDTV.

"Ця цифра, швидше за все, буде вищою, оскільки люди продовжують залишати свої домівки", - заявила Джульєтта Тума, директор з комунікацій Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (БАПОР).

Як повідомлялося, незабаром має відкритися КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із сектору Гази.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генсек ООН Гутерріш закликав Ізраїль запобігти гуманітарній катастрофі у Секторі Гази

біженці (1876) Газа (23) Ізраїль (1647) ООН (3360)


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Топ коментарі
+18
Подякуйте ХАМАС, Аятолле і путлєру
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15.10.2023 23:56
+15
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16.10.2023 00:16
+14
Ну зате нагадили Ізраілю!
Логіка мавп з iq<60
Тепер, Газа виглядає як Могадішо, а на вулицях лежать декілька тисяч трупів.
Шикарний фінал.
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15.10.2023 23:59
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Подякуйте ХАМАС, Аятолле і путлєру
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15.10.2023 23:56 Відповісти
Ну зате нагадили Ізраілю!
Логіка мавп з iq<60
Тепер, Газа виглядає як Могадішо, а на вулицях лежать декілька тисяч трупів.
Шикарний фінал.
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15.10.2023 23:59 Відповісти
Зате вони вбили 1000+ євреїв. Хіба це не вартувало того? Аллах радісний скаче по хмаринці.
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16.10.2023 00:00 Відповісти
Ну, вообще-то там рай не столько об облачках, сколько о вечных девственницах - видимо, чтобы каждый раз вопили от боли и кровью истекали, сколько их не насилуй.
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16.10.2023 00:28 Відповісти
ще б саме оте ООН десь забiгло i зникло - було б добре..
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16.10.2023 00:05 Відповісти
Тобто мільйону цивільних дозволили евакуюватися перед тим як атакувати. Так і запишем - Женевської конвенції Ізраїль дотримується.
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16.10.2023 00:11 Відповісти
Зачем бежать? Ножки же устанут. Можно верхом на ракету сесть и уууиии! в родную говень Ливана, Ирана и других родственничков.
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16.10.2023 00:11 Відповісти
Одні обирають у владу терористів, а інші "голобородька і К"
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16.10.2023 00:13 Відповісти
головне шо всі задоволені
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16.10.2023 00:15 Відповісти
особливо задоволені коли "мило з дупи пре"
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16.10.2023 00:32 Відповісти
Э причина і ж наслідки.
Причина - Хамас.
Наслілки - Цахал.

Той, що посіяв вітер, пожне бурю.

Роісян це теж стосується...
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16.10.2023 00:14 Відповісти
Бггг, а тепер сробуйте це довести арабам . В мене не вийшло Це занадто складна логіка для них.
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16.10.2023 00:16 Відповісти
Років через 100 зрозуміють
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16.10.2023 01:09 Відповісти
Причина - захоплення Ізраілем палестинських територій.
Наслідок - поява Хамасу.
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16.10.2023 06:21 Відповісти
Так то Ізраїль об'явив джихад і напав на Сирію, Іорданію та Єгипет?
А Палестина перемогла і на своїй території створила єврейську автономію і всім її забезпечила (включно з свободою вибору) за свій кошт?

Який нехороший Ізраїль...
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16.10.2023 08:38 Відповісти
На хороших сусідів джихад не оголошують.
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16.10.2023 10:25 Відповісти
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16.10.2023 00:16 Відповісти
Дык их там всего 2 млн... Странная статистика
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16.10.2023 00:23 Відповісти
И пока ни одного Египет не впустил. Блинкен только что сказал, что договорился о пропуске.
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16.10.2023 01:08 Відповісти
Ну вот это и не понятно. Куда 50% могло уйти так быстро? Ну да ладно. Я очень надеюсь, что Израиль сможет уничтожить "хумус" без больших потерь ни со своей стороны, ни со стороны мирного населения палестины.
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16.10.2023 01:31 Відповісти
Також тікатимуть кацапи з Криму та Донбасу
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16.10.2023 01:07 Відповісти
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16.10.2023 01:18 Відповісти
війна в срайлі?? СРАЙЛІ???
останній раз, коли я дивився на карту, то сектор Газа НЕ БУВ у срайлі!
парадокс: війна в срайлі, а тікають з гази.....
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16.10.2023 04:07 Відповісти
Чий сектор Газа?
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16.10.2023 05:31 Відповісти
Новые жители ЕС?
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16.10.2023 07:26 Відповісти
Оон, а де ти раньше було, обеспокоєное і озабочєноє? Бабосікі рахувало
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16.10.2023 07:44 Відповісти
Ай-яй-яй! Как жалко террористов и убийц! Как жалко их семьи! Но ведь они сами этого хотели, и делали всё возможное, что бы добиться этого...
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16.10.2023 10:44 Відповісти
 
 