За тиждень війни в Ізраїлі майже мільйон осіб були змушені тікати з Гази, - ООН

За перші сім днів війни в Ізраїлі, біженцями з Гази стали майже мільйон людей. Найімовірніше, ця цифра ставатиме більшою.

Про це повідомила в неділю агенція ООН, що займається підтримкою палестинських біженців, передає Цензор.НЕТ із посиланням на NDTV.

"Ця цифра, швидше за все, буде вищою, оскільки люди продовжують залишати свої домівки", - заявила Джульєтта Тума, директор з комунікацій Агентства ООН з допомоги палестинським біженцям на Близькому Сході (БАПОР).

Як повідомлялося, незабаром має відкритися КПП "Рафах" у Єгипті для евакуації громадян із сектору Гази.

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