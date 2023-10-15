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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ми домовляємося з партнерами про заходи щодо захисту енергетики, які раніше не застосовувалися, - Зеленський

зеленський

Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки російського авіаудару по Херсону, а також готуються до масованих дарів росіян взимку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Весь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно в Херсонській області, а також у Донецькій області ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах. Зокрема, у Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе", - сказав він.

Станом на сьогодні, сказав Зеленський, у Херсоні відновлено постачання електрики та майже в усьому місті водопостачання, окрім 10 будинків у Таврійському мікрорайоні. "Щодо цих будинків ремонтні роботи мають завершитися завтра", - сказав президент.

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"Ми маємо усвідомлювати, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього потрібно бути готовим", - зазначив він.

За словами Зеленського, "ми максимально посилимо ППО так, як це реально в наявних умовах. Навіть більше, ніж реально, ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувалися. Але, крім цього, багато чого залежатиме від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовки роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку".

"Кожен має виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї землі не зупинив Україну. Так само, як на полі бою, у всіх областях ми маємо бути максимально стійкими і міцними", - заявив він.

Також дивіться: Україна вміє бути сильною. І ми вистоїмо, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23964) ППО (3216)


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Топ коментарі
+26
А ведь достаточно было просто не закрывать программы производства современных вооружений. Дорого нам, с@ка, обошелся Бенин сериал для быдла. Ни одна страна в мире еще не платило так дорого за тупое кино.
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16.10.2023 00:04
+12
ми пахали - буба і іноземний трактор...
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16.10.2023 00:08
+12
На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився. (с)
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16.10.2023 00:35
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Невже "на новітніх фізичних принципах"?!
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16.10.2023 00:01 Відповісти
обнуляється ?
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16.10.2023 00:40 Відповісти
А ведь достаточно было просто не закрывать программы производства современных вооружений. Дорого нам, с@ка, обошелся Бенин сериал для быдла. Ни одна страна в мире еще не платило так дорого за тупое кино.
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16.10.2023 00:04 Відповісти
На моє життя найбліше вплинули два фільми: "Доґвіль" Ларса фон Трієра і "Слуга Народу". Причому останній я навіть не дивився. (с)
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16.10.2023 00:35 Відповісти
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16.10.2023 00:41 Відповісти
ми пахали - буба і іноземний трактор...
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16.10.2023 00:08 Відповісти
Це бидло продовжує вишивати хрестиком
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16.10.2023 00:09 Відповісти
Тільки Німеччина надала 76 мільйонів євро безповоротної допомоги для захисту енергооб'єктів України. І що зроблено? Хоч десь побудований захист?
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16.10.2023 00:12 Відповісти
Конечно
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16.10.2023 00:15 Відповісти
Зеркаль каже, що будується захист для трансформаторів з бетону...
Але Зеркаль (і не вона одна) про необхідність такого захисту казала ще влітку 2022 року, а до зелених це тільки оце недавно дійшло!
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16.10.2023 00:16 Відповісти
Вона планують 3 мірний захист, а це означає тільки одне,що усі ресурси, які надасть світ для України, зеболото використає для себе, для своїх протеже, а решта нехай виживають по приколу
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16.10.2023 00:42 Відповісти
Будують підземні трансформатори. Особисто бачив ці котловани і арматуру, яку будуть зварювати і бетонувати
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16.10.2023 00:45 Відповісти
Із "Свідєтєлєй ЗЄлєнского" ? 😕
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16.10.2023 05:38 Відповісти
А Зеленський тут до чого? Це він буде зварювати і бетонувати? Чи ти йому вже культ створив?
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16.10.2023 07:54 Відповісти
Вы на календарь смотрели? А на погоду за окном? Уже должно было быть "построили", а не "будут варить и бетонировать".
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16.10.2023 11:34 Відповісти
прищурений...
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16.10.2023 00:15 Відповісти
Что с докладчиком на фото?
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16.10.2023 00:23 Відповісти
больной
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16.10.2023 00:43 Відповісти
Дорожку пройшов ...
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16.10.2023 05:34 Відповісти
....долгую
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16.10.2023 05:39 Відповісти
Зеля куди ти лізеш, шашлики та асфальт твоє кредо ...
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16.10.2023 00:24 Відповісти
Не трандити! Льоха - Золоті Яйця, збудує Сферу Дайсона за 17. А нарколига - очолить!
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16.10.2023 00:28 Відповісти
Україна і Ізраїль зараз бьються проти одного і того самого ворога.
хто цього не розуміє - кокошнік тому в зуби..
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16.10.2023 00:29 Відповісти
Я бачу, ти вже перелогінився. Пішов на х*й! Потвора.
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16.10.2023 00:31 Відповісти
Тобі не кокошник потрібно в зуби, а держак лопати, ну сам здогадаєшся куди. Так, це Ізраїль воює з ерефією, а Україна на підтанцівці? Мабуть доріжка також довгою була, зменшуй дозу
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16.10.2023 08:55 Відповісти
а от і русак вилупився - цікаві вони 95ті...
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16.10.2023 08:57 Відповісти
Цензор гарно постєбався із величнішого
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16.10.2023 00:44 Відповісти
Детский сад - штаны на лямках
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16.10.2023 00:53 Відповісти


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16.10.2023 01:03 Відповісти
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16.10.2023 01:06 Відповісти
Юля! Юля!.... 😂
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16.10.2023 05:42 Відповісти
Так почом зараз скумбрiя?
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16.10.2023 04:45 Відповісти
Як завжди по 8!
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16.10.2023 08:56 Відповісти
саме так виглядає "пріход" канца епохі бєднасті ...
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16.10.2023 00:52 Відповісти
Поки це говорить, ракети летять в сторону Миргород. Ціна слова клоуна.
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16.10.2023 00:32 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/T9_iaaCVydw?feature=share Israel Is First In The World Use LASER WEAPONS To Destroy Hamas Rockets
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16.10.2023 01:32 Відповісти
https://t.me/voynareal/74926 Видео
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16.10.2023 07:41 Відповісти
Вдала фотка. Несiть його до нарколога.
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16.10.2023 04:37 Відповісти
Пусть сначала разберется с своими подопечными а то министр энергетики заявляет на той неделе что все хорошо и энергосистема прикрыта а руководитель ДТЭК за день заявляет что все хреново и зимний период пройдет еще тяжелей чем предыдущий.
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16.10.2023 07:02 Відповісти
Україні дедалі важче отримувати фінансову допомогу від партнерів, - міністр фінансів Марченко

Вони бачать, як шапітолій її витрачає
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16.10.2023 07:14 Відповісти
https://t.me/news_nn95/17680 Российский вертолет Ми-8 догорел в степях Украины
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16.10.2023 07:34 Відповісти
Израиль должен уничтожить ХАМАС, но сохранить Палестинское государство - Байден
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16.10.2023 07:59 Відповісти
Я хочу запитати у Зеленського: хто зараз заробляє на війні?
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16.10.2023 10:12 Відповісти
Лучшая защита - это нападение.Заводы по производству ракет и дронов должны быть уничтожены. Как на россии, так и в иране. А также все, что приносит россии деньги: нефтегазовая промышленность, танкеры, газопроводы, в том числе и на территории Украины.
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16.10.2023 10:14 Відповісти
зрада ниновижу ааааа караууул.
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17.10.2023 07:38 Відповісти
 
 