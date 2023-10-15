Ми домовляємося з партнерами про заходи щодо захисту енергетики, які раніше не застосовувалися, - Зеленський

Рятувальники та енергетики ліквідовують наслідки російського авіаудару по Херсону, а також готуються до масованих дарів росіян взимку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це сказав у відеозверненні в неділю президент України Володимир Зеленський.

"Весь день енергетики, рятувальники працюють дуже активно в Херсонській області, а також у Донецькій області ліквідовують наслідки ударів по енергооб'єктах. Зокрема, у Херсоні сьогодні були відключення через російські бомби. Наші ремонтні бригади роблять усе можливе", - сказав він.

Станом на сьогодні, сказав Зеленський, у Херсоні відновлено постачання електрики та майже в усьому місті водопостачання, окрім 10 будинків у Таврійському мікрорайоні. "Щодо цих будинків ремонтні роботи мають завершитися завтра", - сказав президент.

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"Ми маємо усвідомлювати, що таких російських ударів із наближенням зими стане більше. Більше по об'єктах генерації, по мережі. До цього потрібно бути готовим", - зазначив він.

За словами Зеленського, "ми максимально посилимо ППО так, як це реально в наявних умовах. Навіть більше, ніж реально, ми домовляємося з партнерами про такі кроки в захисті, які раніше не застосовувалися. Але, крім цього, багато чого залежатиме від готовності місцевої влади, зокрема в містах, від підготовки роботи енергетичних компаній та операторів зв'язку".

"Кожен має виконати свою частину захисної роботи, щоб російський терор цієї землі не зупинив Україну. Так само, як на полі бою, у всіх областях ми маємо бути максимально стійкими і міцними", - заявив він.

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