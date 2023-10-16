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Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 16 районів зосередження окупантів, 4 артилерійські засоби, 1 ЗРК та 1 станцію РЛС, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби авіація та реактивна артилерія ЗСУ вразили 12 районів зосередження окупантів, 9 артилерійських засобів, 2 ЗРК та пункт управління, - Генштаб

Автор: 

авіація (4136) Генштаб ЗС (6630) артилерія (789)


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16.10.2023 03:06 Відповісти
Не спалося, а ніч як море. Кропивницький Хмельницький Миргород. Молимося за вас, тримайтесь. ППО не підведи, захисти небо України, людей цих міст.
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16.10.2023 05:08 Відповісти
 
 