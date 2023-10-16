Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 16 районів зосередження окупантів, 4 артилерійські засоби, 1 ЗРК та 1 станцію РЛС, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 жовтня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом доби авіація та реактивна артилерія ЗСУ вразили 12 районів зосередження окупантів, 9 артилерійських засобів, 2 ЗРК та пункт управління, - Генштаб