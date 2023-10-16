Протягом доби авіація та артилерія ЗСУ вразили 16 районів зосередження окупантів, 4 артилерійські засоби, 1 ЗРК та 1 станцію РЛС, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо ударів авіації та артилерії ЗСУ по російських окупантах протягом 15 жовтня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ у фейсбуці.
У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 1 удару по зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, радіолокаційну станцію та 4 артилерійських засоби противника".
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valentyna #410470
показати весь коментар16.10.2023 03:06 Відповісти Мені подобається 1
valentyna #410470
показати весь коментар16.10.2023 05:08 Відповісти Мені подобається 0
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