Влада РФ не оголошує тотальну мобілізацію через побоювання щодо протестів з боку широких верств населення, - ГУР МО
Мобілізація в Росії не припинялася, щомісяця на війну з Україною мобілізують десятки тисяч людей.
Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", - сказав представник ГУР.
Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у Кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.
"Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", - заявив Юсов.
Будь ласка, зачекайте...
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Плювали вони на всі "народні протести" вже 1000 років і тепер плюють так само. Пастухам все одно що блеють барани.
Путін має сакральну дату - 17 березня 2024 року.
А після того, як його переоберуть, ось тоді і перестануть соромитися у виборі способів дії і робитимуть все, що вважають за потрібне
АнАлитика, як кажуть ,- Окуєть! Дайте Дві!😄
Вже зараз майже половина їхніх роботодавців скаржаться на безпрецедентний брак робочих рук , і це попри те що приток в паРашу мігрантів з Азії суттєво збільшився . Безробіття у мордорі зараз - найнижче за півстоліття .
Читаю іноді кацапські соцмережі , вони " забиті доверху "оголошеннями про вакансії на підприємствах .
Во-первых набирают 20 тысяч контрактников в месяц за высокую зп.
Во-вторых еще есть ресурс зэков, хотя и не такой большой, как год назад.
В-третьих они призывают срочников два раза в год и затем активно их агитируют подписывать контракт.
Итогг, 25-30 тысяч человек в месяц получают без всякой мобилизации и ловли людей на улице.
В год 350-400 тысяч выйдет, а больше и не потянет их система снабдить хоть какой-то техникой и вооружить.
Воюваты будуть вси - чистый пиар.
За 10 лет - максимум 3 миллиона повоюют. 10 процентов от населения.
Как это было почти всегда и везде.