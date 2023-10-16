Влада РФ не оголошує тотальну мобілізацію через побоювання щодо протестів з боку широких верств населення, - ГУР МО

Мобілізація в Росії не припинялася, щомісяця на війну з Україною мобілізують десятки тисяч людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", - сказав представник ГУР.

Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у Кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.

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"Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", - заявив Юсов.