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Новини Агресія Росії проти України
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Влада РФ не оголошує тотальну мобілізацію через побоювання щодо протестів з боку широких верств населення, - ГУР МО

юсов

Мобілізація в Росії не припинялася, щомісяця на війну з Україною мобілізують десятки тисяч людей.

Про це в ефірі телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Машину готують до нових хвиль мобілізації. Юридично законодавство та повноваження репресивних органів збільшуються таким чином, щоб у будь-який момент несподіване оголошення рішення про нову хвилю мобілізації не могло зустрітися з відчутним опором", - сказав представник ГУР.

Він зазначив, що як би диктатура не ставилася до громадського бунту, але у Кремлі його бояться, так само як самі росіяни бояться самої мобілізації.

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"Бояться, що забиратимуть людей з вулиці. Так зараз роблять на окупованих територіях України. Зокрема, на Донбасі", - заявив Юсов.

Автор: 

розвідка (3866) росія (65360) мобілізація (3074)


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Топ коментарі
+14
Та вже сто разів це казали. Аби щось ляпати.
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16.10.2023 06:29
+12
Не хочеться висловлюватись грубо, але це приклад аналітики від слова анал. Повний та абсолютний непрофесіоналізм.
Плювали вони на всі "народні протести" вже 1000 років і тепер плюють так само. Пастухам все одно що блеють барани.
Путін має сакральну дату - 17 березня 2024 року.
А після того, як його переоберуть, ось тоді і перестануть соромитися у виборі способів дії і робитимуть все, що вважають за потрібне
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16.10.2023 06:55
+7
Причому тут протести? Навіщо їм та масштабна мобілізація, якщо їм вдається по 20 тис добровольців за місяць набирати? В конвеєрному режимі легше працювати. Не можуть вони одночасно прийняти, одягнути, нагодувати, підготувати 300 тисяч голодних ротів. Готувати їх вже нема кому. Дали автомат понюхати і одразу в бій.
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16.10.2023 08:06
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Та вже сто разів це казали. Аби щось ляпати.
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16.10.2023 06:29 Відповісти
Прямо в очі нам кажуть, що, навіть, кацапи здатні на протест?
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16.10.2023 07:14 Відповісти
Лучше расскажите , на кой хрен ваша организация КРЫШУЕТ ВСЕХ КРОТОВ⁉️Евгена Шевченко, Червоненко, МАРАДЕРОВ , вывозивших наличманом миллионы кэша ………… , а Ермак посылает ,смотрящим за вами ,🙃своего брата , ⁉️ГАНЬБА ВАШЕЙ бла -бла-бла конторе
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16.10.2023 09:46 Відповісти
Бидло не здатне на протест за своєю природою ...можете сходити на бойню за консультацією (**************, чорний гумор) ...
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16.10.2023 10:39 Відповісти
Не хочеться висловлюватись грубо, але це приклад аналітики від слова анал. Повний та абсолютний непрофесіоналізм.
Плювали вони на всі "народні протести" вже 1000 років і тепер плюють так само. Пастухам все одно що блеють барани.
Путін має сакральну дату - 17 березня 2024 року.
А після того, як його переоберуть, ось тоді і перестануть соромитися у виборі способів дії і робитимуть все, що вважають за потрібне
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16.10.2023 06:55 Відповісти
Коли влада росії побоювалася протестів?
АнАлитика, як кажуть ,- Окуєть! Дайте Дві!😄
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16.10.2023 07:34 Відповісти
Причому тут протести? Навіщо їм та масштабна мобілізація, якщо їм вдається по 20 тис добровольців за місяць набирати? В конвеєрному режимі легше працювати. Не можуть вони одночасно прийняти, одягнути, нагодувати, підготувати 300 тисяч голодних ротів. Готувати їх вже нема кому. Дали автомат понюхати і одразу в бій.
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16.10.2023 08:06 Відповісти
Коли летіли ракети і шахеди на Україну, подумалося, яка усе таки брехлива політика війни зе, розвідки. Планують будь що, несуть втрати ,але ефективність низька. Мало того, що народ не має сьогодення, так іще і вороги засіли у високих кабінетах.
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16.10.2023 09:11 Відповісти
Не буде там ніяких протестів, ні з якого приводу, ніколи. Максимум - переділ майна. Болото воно і є болото.
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16.10.2023 09:31 Відповісти
Навряд чи кремлядь боїться протестів , це для них - тьху-у , розтер і забув . Вона боїться не цього , вона бояться зупинки економіки і як наслідок - браку грошей на війну . Як не крути , а мобілізація все ж вириває кваліфікованих працівників з підприємств .
Вже зараз майже половина їхніх роботодавців скаржаться на безпрецедентний брак робочих рук , і це попри те що приток в паРашу мігрантів з Азії суттєво збільшився . Безробіття у мордорі зараз - найнижче за півстоліття .
Читаю іноді кацапські соцмережі , вони " забиті доверху "оголошеннями про вакансії на підприємствах .
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16.10.2023 09:52 Відповісти
Им она просто не нужна.
Во-первых набирают 20 тысяч контрактников в месяц за высокую зп.
Во-вторых еще есть ресурс зэков, хотя и не такой большой, как год назад.
В-третьих они призывают срочников два раза в год и затем активно их агитируют подписывать контракт.
Итогг, 25-30 тысяч человек в месяц получают без всякой мобилизации и ловли людей на улице.
В год 350-400 тысяч выйдет, а больше и не потянет их система снабдить хоть какой-то техникой и вооружить.
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16.10.2023 11:39 Відповісти
Украина же набирает 10-15 тысяч в месяц, но методы набора конечно хромают. Тем не менее 150-180 тысяч за год набрать удасться. Этого достаточно для компенсации всех потерь. В целом при существующей системе набора 200 тысяч в год наш предел. Больше ни набрать, ни обучить, ни главное вооружить и обеспечить хоть какой-то техникой мы не можем никак.
Воюваты будуть вси - чистый пиар.
За 10 лет - максимум 3 миллиона повоюют. 10 процентов от населения.
Как это было почти всегда и везде.
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16.10.2023 11:47 Відповісти
 
 