ЗСУ відбили за добу 50 атак ворога, росіяни 4 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, - Генштаб

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

Про це йдеться у зведення Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

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На Бахмутському напрямку наші захисники відбили 5 атак противника в районі населених пунктів Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Степове, Тоненьке, Сєверне Донецької області. Тут наші воїни відбили понад 15 атак ворога.

На Мар’їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони відбили понад 15 атак ворога в районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаки ворога в районі північніше Приютного Донецької області.

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На Запорізькому напрямку противник 4 рази намагався відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, успіху не мав.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, успішно уражають склади та тили противника.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.