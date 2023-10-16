УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11628 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
4 671 0

Російські агресори атакували Полтавщину ракетами та БпЛА, є постраждалі, зокрема дитина

ракета,ракети,іскандер

Двічі за ніч у Полтавській області оголошували повітряну тривогу. Спочатку росіяни поцілили ракетами, а потім - ударними дронами.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ

"У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.

Пронін зазначив, що постраждалих доставлено у лікарню, загиблих немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Дніпропетровщину ракетами, з важкої артилерії та "Градів" обстріляли Нікопольщину

Автор: 

безпілотник (4206) обстріл (28672) ракети (4030) Полтавська область (1120)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 