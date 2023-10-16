Російські агресори атакували Полтавщину ракетами та БпЛА, є постраждалі, зокрема дитина

Двічі за ніч у Полтавській області оголошували повітряну тривогу. Спочатку росіяни поцілили ракетами, а потім - ударними дронами.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ

"У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина", - йдеться в повідомленні.

Пронін зазначив, що постраждалих доставлено у лікарню, загиблих немає.

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