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Новини Агресія Росії проти України
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 288 630 осіб (+860 за добу), 4965 танків, 6910 артсистем, 9385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 288 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 288630 (+860) осіб,

танків - 4948 (+8) од,

бойових броньованих машин - 9385 (+23) од,

артилерійських систем - 6910 (+44) од,

РСЗВ - 814 (+1) од,

засоби ППО - 547 (+0) од,

літаків - 318 (+1) од,

гелікоптерів - 317 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11),

крилаті ракети - 1531 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22) од,

спеціальна техніка - 981 (+5).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили за добу 50 атак ворога, росіяни 4 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 288 630 осіб (+860 за добу), 4965 танків, 6910 артсистем, 9385 броньованих машин 01

Автор: 

армія рф (17516) Генштаб ЗС (6630) ліквідація (3973)


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Топ коментарі
+19
Кацапи за три дні просрали 100 танчиків, вирішили тепер пішки атакувати ))). А по арті знов бінго! Слава ЗСУ, слава Україні!
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16.10.2023 08:25
+19
Минув 3522 день москальсько-української війни.
103!!! одиниці техніки та 860!!! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 31!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Сволоти накопичують КР, чекаємо невдовзі масовані удари по інфраструктурі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 288 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
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16.10.2023 09:02
+17
На штурм Авдіївки поперли шість днів тому. "Успєхі" за шість днів - мінус 392 одиниці броні 136 танки і 256 ББМ, мінус 5550 чумардосів (с початку місяця 10500). Мінімум 3000 чмонь обілетились на концерт під Авдіївкою, скромненько додамо ще 6000 трьохсотих, то в залишку із десятитисячного угруповання кинутого на цей напрямок, йти пішки в атаку особливо то і нікому. Про що свідчить і публікація від Інституту вивчення війни - "Путін та його пропагандисти намагаються пом'якшити очікування успіхів росіян навколо Авдіївки"
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16.10.2023 08:55
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288630. Дякую тобі, б_же, що я не москаль
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16.10.2023 08:21 Відповісти
Невже у ***** є техніки ще на рік такої війни?!
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16.10.2023 08:23 Відповісти
нажаль у них ще є досить того металолому, в тому числі той, яким "дедовоєвашиє деди" у 2Світову Європу "ат націзма асвабождалі" ...
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16.10.2023 08:29 Відповісти
Артилерії головна проблема кацапів.просять станки у північної Кореї для виробництва стволів.
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16.10.2023 08:52 Відповісти
І заводи танкові працюють. В рф діючих щонайменьше два: в єкатірінбургу та омську
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16.10.2023 10:25 Відповісти
Кацапи за три дні просрали 100 танчиків, вирішили тепер пішки атакувати ))). А по арті знов бінго! Слава ЗСУ, слава Україні!
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16.10.2023 08:25 Відповісти
На штурм Авдіївки поперли шість днів тому. "Успєхі" за шість днів - мінус 392 одиниці броні 136 танки і 256 ББМ, мінус 5550 чумардосів (с початку місяця 10500). Мінімум 3000 чмонь обілетились на концерт під Авдіївкою, скромненько додамо ще 6000 трьохсотих, то в залишку із десятитисячного угруповання кинутого на цей напрямок, йти пішки в атаку особливо то і нікому. Про що свідчить і публікація від Інституту вивчення війни - "Путін та його пропагандисти намагаються пом'якшити очікування успіхів росіян навколо Авдіївки"
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16.10.2023 08:55 Відповісти
Та я б не сказав, що нікому. Була новина, що кацапи під Авдіївку перекинули три свіжі бригади на заміну чотирьом просраним батальонам.
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16.10.2023 09:30 Відповісти
От якраз ці три бригади ~10000 і були перекинуті для штурму.
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16.10.2023 09:37 Відповісти
Навкруги Авдіївки вони зосередили ~65`000 особового складу. Тож йти пішки в атаки - в них є кому. А от з технікою в них з кожним днем все гірше і гірше.
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16.10.2023 13:13 Відповісти
десь на 100 штук курносих менше ніж вчора...
чи то ми недороблюємо, чи то наступаючі курносі грізно бігають
по полю зігзагом - *** спіймаєш....
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16.10.2023 08:30 Відповісти
За вчора лише на 20, але тенденція по зменшенню є. З 11.10 по 16.10 820/990/1030/970/880/860 з'явилось більше місць для укриття в вигляді підбитої техніки, та і самих курносих стало фізично меньше.
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16.10.2023 09:20 Відповісти
знаю все буде Україна і вона не буде зелена.
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16.10.2023 09:25 Відповісти
"зелена"-в лапках
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16.10.2023 11:17 Відповісти
які лапки - придивитеся в опу...
там ніяких лапок...
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16.10.2023 11:21 Відповісти
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16.10.2023 22:29 Відповісти
Вірогідно, засрашинці просто фізично не в змозі тягнути в атаку пішкодралом більше м'яса, ніж на техніці, а з технікою, як ми бачимо - там на 5-6-7 дні "наступу" вже дуже не фонтан.
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16.10.2023 13:19 Відповісти
Танків 8 чи 17.Перепрошую..на плакаті 17,а надруковано 8.
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16.10.2023 08:32 Відповісти
судячи з усього 17 ... цифра 8 з попереднього(ніх) дня(ів) ...
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16.10.2023 08:38 Відповісти
Так, 8 танків було вчора.
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16.10.2023 09:02 Відповісти
Інфографіка - це від Генерального штабу, а текст - то "Цензор" накосячив.
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16.10.2023 09:39 Відповісти
17
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16.10.2023 08:38 Відповісти
Очередная круглая дата спецоперации - 600 дней. За эти 600 дней ее цели так и не стали менее туманными, а потому совершенно неясно, каков критерий успешности ее завершения.

Правда, стоит оговориться: если мы не видим этих критериев и целей, это не значит, что их нет и что они не выполняются. Скажем, если ставилась цель создать целую нацию, на два-три поколения вперед абсолютно враждебную России, то эта цель уже выполнена. Если ставилась задача выключить Россию из международной политики, то она тоже блестяще решена. Если целю спецоперации было полное, буквально тотальное подчинение России тому же Китаю - то уже прямо сейчас можно смело раздавать звезды Героев горстями всем причастным. Не каждый президент по шевелению брови из Пекина бежит стремглав в ноге хозяина.

Более мелкие задачи - скажем, утилизация мужского населения России - тоже вполне успешно решаются, правда, здесь пока налицо скромность. Мы можем оценивать выполняемость этого показателя лишь по косвенным признакам, но уже понятно, что ни один конфликт после Второй мировой войны не унёс больше мужчин в России, чем этот. Так что и здесь причастные могут вертеть дырки на лацканах - заслужили.

С остальным всё менее очевидно, и главное - когда именно эта история завершится. И еще немаловажно - чем.(с)
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16.10.2023 08:43 Відповісти
Who is? Несмиян?
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16.10.2023 10:10 Відповісти
Yes
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16.10.2023 10:55 Відповісти
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16.10.2023 10:49 Відповісти
Жаль, що немає поділення артсистем на САУ та буксируємі.
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16.10.2023 08:48 Відповісти
швидше всього в тій графі і міномети всіх мастей, і спг і агс.
якби там тільки гармати то війна вже б закінчилась
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16.10.2023 08:54 Відповісти
У кацапів і артсистем багато на складах. Дякувати треба покійному Черномирдіну, який колись заявив - "ну не нужны нам гаубицы" та поховав виробництво нових. А відновити - це складно, особливо коли вже на металобрухт обладнання порізали.
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16.10.2023 09:05 Відповісти
Нахіба ці ворожіння по польоту птахів, з результатом - "багато", коли є конкретні дані - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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16.10.2023 09:45 Відповісти
А ніхто і не ворожить, розмова взагалі не про це
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16.10.2023 14:31 Відповісти
А - ви про бабів! А я подумав, що про артсистеми. Вибач, помилився.
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16.10.2023 16:33 Відповісти
А думати хіба є чим?
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16.10.2023 16:35 Відповісти
Ну, я ж не такий обдарований, як ти, що знаєш аж дві цифри: ніфіга і дофіга. Ми гімназієв не кінчали.
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16.10.2023 18:23 Відповісти
Ніхто спг та агс не рахує.
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16.10.2023 09:33 Відповісти
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16.10.2023 08:51 Відповісти
Минув 3522 день москальсько-української війни.
103!!! одиниці техніки та 860!!! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 31!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Сволоти накопичують КР, чекаємо невдовзі масовані удари по інфраструктурі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

P.s. 288 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
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16.10.2023 09:02 Відповісти
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16.10.2023 09:05 Відповісти
Прошу пардону, але техніки загалом 112 плюс два лаптєльота (помилка в танках, "текстові" вісім то не виправлена вчорашня кількість)
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16.10.2023 09:31 Відповісти
Да і загальна кількість 4948 це також вчорашні данні, сьогодні рядок з танками Цензор не корегував і залишив без змін.
Танки на сьогодні 4965, арта 6910 - хто першим буде святкувати свій ювілей? За період з жовтня середньодобово по танкам - 17 одиниць, по арті 29 одиниць, логічно що танкам потрібно три дні, ствольній арті чотири дні. Я вболіваю за обох ювілярів і бажаю їм обом впоратися за два дні.
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16.10.2023 14:51 Відповісти
Наші славні козаки завжди були найкращім військом у Європі. Слава ЗСУ! Слава Україні! Смерть клятим москалям! А десь в сторонці засумували кораблі та підводні човни, чекаючи на приєднання до кацапського флагмана за відомою тепер в усьому світі адресою
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16.10.2023 09:45 Відповісти
Корабель ніби є, але не можуть перевірити напевно чи тільки поранений.
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16.10.2023 10:12 Відповісти
 
 