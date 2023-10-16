Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 288 630 осіб (+860 за добу), 4965 танків, 6910 артсистем, 9385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 288 630 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 288630 (+860) осіб,
танків - 4948 (+8) од,
бойових броньованих машин - 9385 (+23) од,
артилерійських систем - 6910 (+44) од,
РСЗВ - 814 (+1) од,
засоби ППО - 547 (+0) од,
літаків - 318 (+1) од,
гелікоптерів - 317 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11),
крилаті ракети - 1531 (+0),
кораблі /катери - 20 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22) од,
спеціальна техніка - 981 (+5).
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чи то ми недороблюємо, чи то наступаючі курносі грізно бігають
по полю зігзагом - *** спіймаєш....
там ніяких лапок...
Правда, стоит оговориться: если мы не видим этих критериев и целей, это не значит, что их нет и что они не выполняются. Скажем, если ставилась цель создать целую нацию, на два-три поколения вперед абсолютно враждебную России, то эта цель уже выполнена. Если ставилась задача выключить Россию из международной политики, то она тоже блестяще решена. Если целю спецоперации было полное, буквально тотальное подчинение России тому же Китаю - то уже прямо сейчас можно смело раздавать звезды Героев горстями всем причастным. Не каждый президент по шевелению брови из Пекина бежит стремглав в ноге хозяина.
Более мелкие задачи - скажем, утилизация мужского населения России - тоже вполне успешно решаются, правда, здесь пока налицо скромность. Мы можем оценивать выполняемость этого показателя лишь по косвенным признакам, но уже понятно, что ни один конфликт после Второй мировой войны не унёс больше мужчин в России, чем этот. Так что и здесь причастные могут вертеть дырки на лацканах - заслужили.
С остальным всё менее очевидно, и главное - когда именно эта история завершится. И еще немаловажно - чем.(с)
якби там тільки гармати то війна вже б закінчилась
103!!! одиниці техніки та 860!!! чумардосів.
Арта 45!!!, броня 31!!, логістика 22!
Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.
Сволоти накопичують КР, чекаємо невдовзі масовані удари по інфраструктурі.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.
P.s. 288 000!!! це більше, ніж таке місто як Нижнєвартовськ ...
Танки на сьогодні 4965, арта 6910 - хто першим буде святкувати свій ювілей? За період з жовтня середньодобово по танкам - 17 одиниць, по арті 29 одиниць, логічно що танкам потрібно три дні, ствольній арті чотири дні. Я вболіваю за обох ювілярів і бажаю їм обом впоратися за два дні.