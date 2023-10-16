Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 288 630 осіб (+860 за добу), 4965 танків, 6910 артсистем, 9385 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 288 630 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.10.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 288630 (+860) осіб,

танків - 4948 (+8) од,

бойових броньованих машин - 9385 (+23) од,

артилерійських систем - 6910 (+44) од,

РСЗВ - 814 (+1) од,

засоби ППО - 547 (+0) од,

літаків - 318 (+1) од,

гелікоптерів - 317 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5280 (+11),

крилаті ракети - 1531 (+0),

кораблі /катери - 20 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 9271 (+22) од,

спеціальна техніка - 981 (+5).

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