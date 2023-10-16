Ворожі повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху, роботу ППО ускладнювали погодні умови, - ОК "Південь"

Ворог запускав "Шахеди" з різних напрямків, війська РФ розраховували маршрути, щоб "Шахеди" оминали системи ППО ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на РБК-Україна.

Цієї ночі росіяни завдали ударів ракетами та дронами по центральних та південно-східних регіонах України. Ворожі повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху. Крім того, бійцям ЗСУ приходило збивати ворожі "Шахеди" у складних погодних умовах, оскільки на півдні країни були шторми, а також - сильний поривчастий вітер.

У південних регіонах ударних дронів ворога було не так багато - в основному "Шахеди" були сконцентровані на переході в інші області.

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"Разом з тим говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували", - пояснила офіцер.

Наразі підбиваються підсумки відбиття повітряної атаки, зазначила Гуменюк, і додала, що робота сил ППО ЗСУ по ворожих "Шахедах" була "досить результативною".