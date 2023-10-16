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Ворожі повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху, роботу ППО ускладнювали погодні умови, - ОК "Південь"

ппо

Ворог запускав "Шахеди" з різних напрямків, війська РФ розраховували маршрути, щоб "Шахеди" оминали системи ППО ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ Із посиланням на РБК-Україна.

Цієї ночі росіяни завдали ударів ракетами та дронами по центральних та південно-східних регіонах України.  Ворожі  повітряні цілі знову мали складну траєкторію руху. Крім того, бійцям ЗСУ приходило збивати ворожі "Шахеди" у складних погодних умовах, оскільки на півдні країни були шторми, а також - сильний поривчастий вітер.

У південних регіонах ударних дронів ворога було не так багато - в основному "Шахеди" були сконцентровані на переході в інші області.

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"Разом з тим говорити про нову тактику рано. Вони продовжують маневрову тактику. Те, що вони вже застосовували", - пояснила офіцер.

Наразі підбиваються підсумки відбиття повітряної атаки, зазначила Гуменюк, і додала, що робота сил ППО ЗСУ по ворожих "Шахедах" була "досить результативною".

Автор: 

безпілотник (4206) ППО (3216) ракети (4030) Гуменюк Наталія (804)


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Цілу ніч разом з сайтом слідкувала за упирями. Дійсно було досить складно і небезпечно. Дякую ППО,що були напоготові
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16.10.2023 09:03 Відповісти
неочікувано! але нічого, скоро кацапи почнуть запускати безпілотники звичними територіями, щоб Ігнату легше жилося.
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16.10.2023 09:07 Відповісти
Не падай духом, брате...
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16.10.2023 09:10 Відповісти
а шо ігнату? тяжко живеться? язиком балаболить як мітлою поганою от і все....перетворили ккраїну в цирк....радник на раднику сидить і радником поганяє ...речник на речнику сидить і речниками поганяють....а села пусті бо мобілізаці....а ці псевдо специ поховались під одіяла різних речників і зарплатню космічну отримують і забезпечення .а толку для народу від них мінус...
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16.10.2023 09:21 Відповісти
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16.10.2023 09:32 Відповісти
Якщо вони вже випробували цю тактику і вона дає результати, то мало імовірно що вони повернуться до старої неефективної. І чому Ви в такому випадку дивуєтесь?
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16.10.2023 09:17 Відповісти
 
 