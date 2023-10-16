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Новини Агресія Росії проти України
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Минулого тижня росіяни здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ з позицій у районі Авдіївки, - Генштаб

війна,зсу

У районі Авдіївки минулого тижня війська РФ здійснили понад 100 невдалих спроб витіснити підрозділи ЗСУ із займаних позицій в районах східніше Степового, Ласточкиного, Тоненького, Кераміка, Северного, Невельського, Нетайлово та Первомайського Донецької області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна

"Підрозділи Збройних сил України дали відсіч всім атакам ворога на цьому напрямку, знищивши сотні російських загарбників, десятки танків та бронемашин", - зазначив він.

Так, українські військові впевнено виснажують наступальний потенціал російських загарбників, розповів Ковальов.

Водночас українські війська продовжують вести наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, повідомив представник Генштабу. На Бахмутському напрямку продовжуються наступальні дії ЗСУ на південь від Бахмуту.

"Мають успіхи східніше Кліщіївки, східніше Андріївки та північніше Курдюмівки. Окупанти протягом тижня здійснили понад 20 невдалих спроб відновити втрачене положення у цих районах", - зазначив Ковальов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили за добу 50 атак ворога, росіяни 4 рази безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, - Генштаб

Крім того, додав офіцер, через катастрофічні втрати в живій силі російські окупанти перекидають на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи.

"На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують ведення наступальної операції, крок за кроком витісняючи ворога в районах Вербового, Новопрокопівки та Копанів", - розповів речник Генштабу.

Автор: 

Генштаб ЗС (6630) бойові дії (3880) ЗСУ (7580)


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Ну то не рвіть жопу, рузьге.
Гайда по ізбах!
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16.10.2023 09:40 Відповісти
Московським еквівалент хамасу від ***** в Україні!
Смерть, московитам убивцям!
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16.10.2023 10:16 Відповісти
Авдіївка - крепость!
Авдіївка - міць!
Мужність героїв - не знає границь!...
Тисячі орків - в пропасть!
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16.10.2023 10:26 Відповісти
 
 