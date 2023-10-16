США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні Сектора Гази, - Reuters

США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні Гази. Також сьогодні, 16 жовтня, відкриють прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними агентства, припинення вогню мало початися о 09:00 за київським часом.

Співрозмовники Reuters також повідомили, що прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і сектором Гази також відкриють сьогодні, 16 жовтня.

Зазначається, що у Єгипті нині перебуває гуманітарна допомога з кількох країн. Вона очікує угоди щодо безпечної передачі до Сектору Гази. Також через пункт пропуску "Рафах" мають евакуювати деяких власників іноземних паспортів.

"Рафах буде знову відкритий. Ми разом з Організацією Об’єднаних Націй, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують", - обіцяв держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі 15 жовтня, цитує його агентство.

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