США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні Сектора Гази, - Reuters
США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні Гази. Також сьогодні, 16 жовтня, відкриють прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
За даними агентства, припинення вогню мало початися о 09:00 за київським часом.
Співрозмовники Reuters також повідомили, що прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і сектором Гази також відкриють сьогодні, 16 жовтня.
Зазначається, що у Єгипті нині перебуває гуманітарна допомога з кількох країн. Вона очікує угоди щодо безпечної передачі до Сектору Гази. Також через пункт пропуску "Рафах" мають евакуювати деяких власників іноземних паспортів.
"Рафах буде знову відкритий. Ми разом з Організацією Об’єднаних Націй, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують", - обіцяв держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі 15 жовтня, цитує його агентство.
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тоді, побільше труб передайте, вони з них нових ракет нароблять.
А у вас?
А у нас *****-поносець...
І ХАМАС...
И как я понял, те заложники, которых грязножопые держат никого не волнуют... главное чтоб у зверолюдей всё в порядке было...
А потім будуть скиглити, що Ізраїле-Палестинськиц конфлікт - це складна проблема, яку важко вирішити.
Може подобається паразитувати за рахунок "благодійництва" багатьох країн, та організацій?
Та ще й ХАМАСу залишається? Чи не випускають їх звідти?
І щось мені підказує, що тоді до Єгипту не багато доїде.
а, як всі знають, бабла багато не буває.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
Виглядає логічно: витискають цивільних за межі Гази.
Та підем на шашлики
Випалювання Гази хоча б на одне терористичне угруповання зробило б менше.
А так розворушили і кинули. Тепер ще заново все відбудувати і почати все знов.
Маю пораду до Ізраїлю та "любителів мирного шляху..." - якщо будете постачати труби до сектору Гази - поставляйте тільки пластикові.