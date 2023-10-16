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США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні Сектора Гази, - Reuters

газа,сектор,гази

США, Ізраїль та Єгипет домовилися про припинення вогню на півдні Гази. Також сьогодні, 16 жовтня, відкриють прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними агентства, припинення вогню мало початися о 09:00 за київським часом.

Співрозмовники Reuters також повідомили, що прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і сектором Гази також відкриють сьогодні, 16 жовтня.

Зазначається, що у Єгипті нині перебуває гуманітарна допомога з кількох країн. Вона очікує угоди щодо безпечної передачі до Сектору Гази. Також через пункт пропуску "Рафах" мають евакуювати деяких власників іноземних паспортів.

"Рафах буде знову відкритий. Ми разом з Організацією Об’єднаних Націй, Єгиптом, Ізраїлем та іншими встановлюємо механізм, за допомогою якого можна отримати допомогу та надати її людям, які її потребують", - обіцяв держсекретар США Ентоні Блінкен після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом Ас-Сісі 15 жовтня, цитує його агентство. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Єгипті відкриють КПП для евакуації із сектору Гази - Блінкен

Автор: 

Єгипет (392) Ізраїль (1647) Сектор Гази (187) США (23043)


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Топ коментарі
+10
всьо? лєвакі знову перемогли?
тоді, побільше труб передайте, вони з них нових ракет нароблять.
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16.10.2023 09:41
+8
А я ж казав, що нічого не буде.
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16.10.2023 09:44
+5
а навіщо переселятися, "когда нас і здесь неплохо кормят" ??? ба більш як 50 років так званої "палистиської автономії" міжнародна спільнота влила туди грошей більше ніж за планом Маршала для Західної Німетчини (ФРН), гроші пішли в нікуди - екоміки нуль, однин терор, зброя та віли для еліти їхамасу !!! а в Єгепті , на тому ж Синаї, працювати треба !!!
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16.10.2023 10:44
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всьо? лєвакі знову перемогли?
тоді, побільше труб передайте, вони з них нових ракет нароблять.
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16.10.2023 09:41 Відповісти
Так вирішили США . Ізраїль нічого не вирішує
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16.10.2023 09:48 Відповісти
А у нас - авіаносець...
А у вас?
А у нас *****-поносець...
І ХАМАС...
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16.10.2023 10:09 Відповісти
Ага. Сначала грязножопые гадят, убивают, берут заложников, а потом ааааа помогите несчастным у них гуманитарная катастрофа... их надо подлечить, накормить, напоить, чтоб эти звери дальше могли гадить...
И как я понял, те заложники, которых грязножопые держат никого не волнуют... главное чтоб у зверолюдей всё в порядке было...
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16.10.2023 13:54 Відповісти
А я ж казав, що нічого не буде.
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16.10.2023 09:44 Відповісти
От не дають Ізраїлю вирішити цю проблему раз і назавжди.

А потім будуть скиглити, що Ізраїле-Палестинськиц конфлікт - це складна проблема, яку важко вирішити.
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16.10.2023 09:46 Відповісти
А как решить?Убить всех палестинцев?
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16.10.2023 09:58 Відповісти
чому вбивати ??? кругом Ізраєлю куча мосульманських (арабських) країн, кому не подобається життя в Ізраєлі - чемодан, кордон, Єгипет (Йорданія, СА, сірія, ліван і тд.тп.), а "сектор газа" і так званий "західни берег Йордану" це Ізраєль !!!
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16.10.2023 10:03 Відповісти
Чомусь не хочуть, бо на такій малій площі біля 2,5 млн. арабів, а то й більше, і сидять там, не переселяються.
Може подобається паразитувати за рахунок "благодійництва" багатьох країн, та організацій?
Та ще й ХАМАСу залишається? Чи не випускають їх звідти?
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16.10.2023 10:35 Відповісти
а навіщо переселятися, "когда нас і здесь неплохо кормят" ??? ба більш як 50 років так званої "палистиської автономії" міжнародна спільнота влила туди грошей більше ніж за планом Маршала для Західної Німетчини (ФРН), гроші пішли в нікуди - екоміки нуль, однин терор, зброя та віли для еліти їхамасу !!! а в Єгепті , на тому ж Синаї, працювати треба !!!
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16.10.2023 10:44 Відповісти
100%
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16.10.2023 11:08 Відповісти
Вот как раз єти страні и не хотят иметь ничего общего с Сектором Газі. Даже Египет, которому єти територии когда-то принадлежали.
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16.10.2023 13:10 Відповісти
Пов'язаних з Хамас так. Всіх інших у Єгипет.

І щось мені підказує, що тоді до Єгипту не багато доїде.
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16.10.2023 10:04 Відповісти
це, дуже дуже багато бабла.
а, як всі знають, бабла багато не буває.
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16.10.2023 09:58 Відповісти
Які молодці! Звичайно, а нащо знищувати хамас? Хай і далі кошмарять Ізраїль! Кому потрібне спокійне життя? Так цікавіше!!!
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16.10.2023 09:48 Відповісти
Так вони на це ще й грошенят з кишені європейського платника податків надсилають регулярно.
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16.10.2023 09:51 Відповісти
ізраїль, разхерачів усі сирітські хатинкі лідерів хамасу. треба ж відновлювати. ось вам велике будівництво. і бабло від європи.
треба ж якось годувати 13000 тринадцять, ****, тисяч дармоїдів від оон.
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16.10.2023 10:01 Відповісти
Ахренеть, орава
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16.10.2023 12:14 Відповісти
припинення вогню на півдні Гази. Також відкриють прикордонний пункт "Рафах" між Єгиптом і Сектором Гази
Виглядає логічно: витискають цивільних за межі Гази.
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16.10.2023 09:49 Відповісти
плохой мир лучше бесконечной войны
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16.10.2023 09:54 Відповісти
Складем зброю і штики
Та підем на шашлики
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16.10.2023 09:56 Відповісти
У даному випадку припинення вогню і веде до безкінечної війни.

Випалювання Гази хоча б на одне терористичне угруповання зробило б менше.

А так розворушили і кинули. Тепер ще заново все відбудувати і почати все знов.
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16.10.2023 10:02 Відповісти
Мова про південь, північ вичистять, а потім будуть дивиться. Таке враження що тут люди карт не бачили в житті.
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16.10.2023 09:59 Відповісти
Я тоже так думаю,сделают буферную зону с бетонными укрепрайонами
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16.10.2023 10:04 Відповісти
"Тройка, семерка, туз - скоро заслонили в воображении Германна образ мертвой старухи. Тройка, семерка, туз - не выходили из его головы и шевелились на его губах"
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16.10.2023 10:04 Відповісти
Просто нема кому зачистити терористичні анклави. Немає бойового духу там серед молоді, я якої можна сформувати наступальні штурмові загони, немає достатьної кількості солдат, бо араби плодяться як кролики і бойовий дух підігрітий радикальним ісламом там зашкалює, а репатріація в Ізраїлі зійшла нанівець і нема звідки накопити людські ресурси. Тиж же кацапів могли б заманити як у 1990і красивим багатим життям - дофіга кацапів і кацапських євреїв тоді туди звалило і направили б їхню дурь у потрібне русло і була б бійня на Ближньому Сході а не в центрі Європи і били б ці кацапи терористів і самі б дохли і забирали б собою хамасівців. Земля б очищалася б віде нечисті. Класна ідея Ізраїль бул як концепція країни-м'ясорубки, яка абсорбує м'ясо з усього світу і все просрали
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16.10.2023 10:02 Відповісти
Дуже нагадує нашу війну-"Ми вам дамо озброєння, тільки ви кацапів не дуже так трахайте,"на пів-шишки", не більше,а то-Путін нападе".
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16.10.2023 10:07 Відповісти
Я б не рвав зараз волосся на дупі з плачем про "злитий" Ізраїль. Я думаю, що проізраїльська коаліція зрозуміла, що навіть знищивши сектор Газа вона не вирішить проблему безпеки у регіоні. Тому стратегію переглянуть і почнуть таки з Ірану і можливо кацапії. Тоді палестинський чиряк розсмокчеться сам.
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16.10.2023 10:08 Відповісти
А Китай пропонує дати незалежність країні Палестина.
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16.10.2023 10:08 Відповісти
Если гремучей змее отрубить погремушку, то от этого она перестанет шуметь,но не станет менее опасной. Даже наоборот станет более тихой и опасной.
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16.10.2023 10:51 Відповісти
Та-а-ак, припливли...
Маю пораду до Ізраїлю та "любителів мирного шляху..." - якщо будете постачати труби до сектору Гази - поставляйте тільки пластикові.
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16.10.2023 13:33 Відповісти
 
 