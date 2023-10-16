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У Маріуполі окупанти мають проблеми з підготовкою до опалювального сезону, щонайменше 30% будинків у місті не готові до зими, - Андрющенко

маріуполь

У Маріуполі окупаційна влада не приховує, що має проблеми з підготовкою до опалювального сезону.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.

"Опалювальний сезон у Маріуполі буде, я б занадто не нагнітав. Більшість людей, що залишилися, мешкають на околицях міста, які більш-менш вціліли. Тому, там якось намагаються щось налагодити, принаймні нещодавно росіяни відкрили газорозподільчий хаб. Затягнули нову газову гілку безпосередньо з Росії. Тобто теоретично окупанти плюс-мінус готові до опалювального сезону, а далі починається типова російська тупорукість. Бо у будинках, які вони ремонтують, залишається купа осель, що непідключені до опалення, газу", - зазначив він.

За його словами, станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону.

"Насправді зима буде важкою. Якщо погодні умови минулої зими були більш-менш лояльні, а ця зима буде суворішою, як нам обіцяє прогноз погоди, то люди будуть замерзати у будинках по-справжньому. Навіть окупаційна влада розводить руками та не приховує, що є певні проблеми з підготовкою до опалювального сезону. І вже нема тієї бравади, що все буде добре і всі будуть зігріті. І це дуже загрозливі дзвіночки", - зауважив Андрющенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіянам не вистачить ресурсів провести опалювальний сезон на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Автор: 

Маріуполь (3236) окупація (6717) опалювальний сезон (1752) Андрющенко Петро (696)


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на окупантовому місці я б не переймався - ненедовго це все...
прийде Україна до Маріка i до вузькооких кацапопереселенців ой скільки питань буде...
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16.10.2023 10:08 Відповісти
в тому числі і фізичних...
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16.10.2023 10:32 Відповісти
Я вот не пойму советник мэра. А чем собственно занимается мэр и кто его видел? Или он советник оккупационного гауляйтера?
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16.10.2023 10:19 Відповісти
он просто зарплату мера получает
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16.10.2023 10:25 Відповісти
Читает Мариупольские каналы в ТГ
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16.10.2023 12:24 Відповісти
Наче переймається, що не зовсім готові до зими.
А остання фраза взагалі нагадала, як дехто в 2014 -му заявляв, що не дозволить "нашим людям" в ОРДЛО замерзнути, тому в окуповані райони будуть поставлятися газ і електроенергія, наче користуватися цим могли виключно "наші люди", а сєпари та окупанти - ні, бо їх нудило від всього українського.
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16.10.2023 10:24 Відповісти
платили оккупантам, а долги погашали за счет бюджета украинского и всего населения
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16.10.2023 10:27 Відповісти
І у нас,в центрі України багато людей мають проблеми з опаленням.Субсидії нема,а на дрова грошей не вистачає.Спочатку своїх людей нагрійте,а потім за понаїхавших бурятів думайте.
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16.10.2023 10:27 Відповісти
Інфа, аби що. Своїх проблем до...
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16.10.2023 10:43 Відповісти
 
 