У Маріуполі окупанти мають проблеми з підготовкою до опалювального сезону, щонайменше 30% будинків у місті не готові до зими, - Андрющенко
У Маріуполі окупаційна влада не приховує, що має проблеми з підготовкою до опалювального сезону.
Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в етері Еспресо, передає Цензор.НЕТ.
"Опалювальний сезон у Маріуполі буде, я б занадто не нагнітав. Більшість людей, що залишилися, мешкають на околицях міста, які більш-менш вціліли. Тому, там якось намагаються щось налагодити, принаймні нещодавно росіяни відкрили газорозподільчий хаб. Затягнули нову газову гілку безпосередньо з Росії. Тобто теоретично окупанти плюс-мінус готові до опалювального сезону, а далі починається типова російська тупорукість. Бо у будинках, які вони ремонтують, залишається купа осель, що непідключені до опалення, газу", - зазначив він.
За його словами, станом на зараз щонайменше 30% будинків Маріуполя не готові до опалювального сезону.
"Насправді зима буде важкою. Якщо погодні умови минулої зими були більш-менш лояльні, а ця зима буде суворішою, як нам обіцяє прогноз погоди, то люди будуть замерзати у будинках по-справжньому. Навіть окупаційна влада розводить руками та не приховує, що є певні проблеми з підготовкою до опалювального сезону. І вже нема тієї бравади, що все буде добре і всі будуть зігріті. І це дуже загрозливі дзвіночки", - зауважив Андрющенко.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
прийде Україна до Маріка i до вузькооких кацапопереселенців ой скільки питань буде...
А остання фраза взагалі нагадала, як дехто в 2014 -му заявляв, що не дозволить "нашим людям" в ОРДЛО замерзнути, тому в окуповані райони будуть поставлятися газ і електроенергія, наче користуватися цим могли виключно "наші люди", а сєпари та окупанти - ні, бо їх нудило від всього українського.