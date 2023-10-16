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Новини
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Ізраїль спростовує повідомлення ЗМІ про нібито припинення вогню для допуску гумдопомоги в Сектор Гази

газа,сектор

Влада Ізраїлю заявила, що не запроваджувала режиму припинення вогню для допуску гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

Про це повідомляє в понеділок The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі не запроваджується режим припинення вогню для надання можливості постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази й виїзду іноземців", - ідеться в заяві адміністрації прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Раніше Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників повідомив, що Ізраїль погодився припинити вогонь із 9:00 до 14:00 за місцевим часом (збігається з київським часом) у рамках угоди з Єгиптом і США.

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Автор: 

Ізраїль (1647) Сектор Гази (187)


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Топ коментарі
+5
Ничего не понимаю, КАКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАХ ПОМОЩЬ может быть тем, кто пришёл убивать тебя и твоих детей с женой и родителями?
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16.10.2023 10:56
+3
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16.10.2023 10:25
+3
Reuters -пи₴дуни?
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16.10.2023 10:27
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16.10.2023 10:25 Відповісти
Reuters -пи₴дуни?
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16.10.2023 10:27 Відповісти
Складності перекладу
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16.10.2023 10:32 Відповісти
ну и правильно. это лучше чем сидеть в бинокль наблюдать как на твою территорию под видом гумпомощи заезжает вооружение и оккупанты.
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16.10.2023 10:37 Відповісти
Бойові євреї.. наче анекдот якийсь..
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16.10.2023 10:41 Відповісти
Анекдот, це ти касаб.
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16.10.2023 10:45 Відповісти
Кацап, ти минуле.
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16.10.2023 10:57 Відповісти
Чому це, раптом? "Цахал" - це зовсім не анекдот!
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16.10.2023 11:46 Відповісти
#баш їх, беня!
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16.10.2023 10:45 Відповісти
Ничего не понимаю, КАКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ НАХ ПОМОЩЬ может быть тем, кто пришёл убивать тебя и твоих детей с женой и родителями?
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16.10.2023 10:56 Відповісти
 
 