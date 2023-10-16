Ізраїль спростовує повідомлення ЗМІ про нібито припинення вогню для допуску гумдопомоги в Сектор Гази

Влада Ізраїлю заявила, що не запроваджувала режиму припинення вогню для допуску гуманітарної допомоги до Сектору Гази.

Про це повідомляє в понеділок The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наразі не запроваджується режим припинення вогню для надання можливості постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази й виїзду іноземців", - ідеться в заяві адміністрації прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.

Раніше Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників повідомив, що Ізраїль погодився припинити вогонь із 9:00 до 14:00 за місцевим часом (збігається з київським часом) у рамках угоди з Єгиптом і США.

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