Ізраїль спростовує повідомлення ЗМІ про нібито припинення вогню для допуску гумдопомоги в Сектор Гази
Влада Ізраїлю заявила, що не запроваджувала режиму припинення вогню для допуску гуманітарної допомоги до Сектору Гази.
Про це повідомляє в понеділок The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наразі не запроваджується режим припинення вогню для надання можливості постачання гуманітарної допомоги в Сектор Гази й виїзду іноземців", - ідеться в заяві адміністрації прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу.
Раніше Reuters із посиланням на двох єгипетських чиновників повідомив, що Ізраїль погодився припинити вогонь із 9:00 до 14:00 за місцевим часом (збігається з київським часом) у рамках угоди з Єгиптом і США.
Топ коментарі
+5 Старый зольдат
показати весь коментар16.10.2023 10:56
+3 Алекс Скела
показати весь коментар16.10.2023 10:25
+3 Gary Grant
показати весь коментар16.10.2023 10:27
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Алекс Скела
показати весь коментар16.10.2023 10:25 Відповісти Мені подобається 3
Gary Grant
показати весь коментар16.10.2023 10:27 Відповісти Мені подобається 3
q4ma
показати весь коментар16.10.2023 10:32 Відповісти Мені подобається 0
Viktor Lisenko
показати весь коментар16.10.2023 10:37 Відповісти Мені подобається 2
Ми Майбутнє
показати весь коментар16.10.2023 10:41 Відповісти Мені подобається 1
Юрий #542373
показати весь коментар16.10.2023 10:45 Відповісти Мені подобається 3
Старый зольдат
показати весь коментар16.10.2023 10:57 Відповісти Мені подобається 3
Густлик Франтишек Печка
показати весь коментар16.10.2023 11:46 Відповісти Мені подобається 0
алекс алекс #477760
показати весь коментар16.10.2023 10:45 Відповісти Мені подобається 1
Старый зольдат
показати весь коментар16.10.2023 10:56 Відповісти Мені подобається 5
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль