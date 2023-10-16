55% німців підтримують рішення Шольца поки не передавати Україні крилаті ракети Taurus

55% німців підтримують рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Про це повідомляє dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією канцлера погоджуються 55% респондентів, тоді як 26% вважають її неправильною.

Позицію Шольца щодо передачі цих ракет Україні критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".

Водночас серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети.

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Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" такої думки 57%, ХДС – 53%, Зелених – 40% (і 34% протилежної думки).

Серед виборців партії Шольца СДПН його позицію підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" – 79%, "Лівих" – 49%.

Водночас 39% німців вважають, що країна "зайшла надто далеко" щодо військової допомоги Україні, 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.

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