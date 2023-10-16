55% німців підтримують рішення Шольца поки не передавати Україні крилаті ракети Taurus
55% німців підтримують рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.
Про це повідомляє dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією канцлера погоджуються 55% респондентів, тоді як 26% вважають її неправильною.
Позицію Шольца щодо передачі цих ракет Україні критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".
Водночас серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети.
Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" такої думки 57%, ХДС – 53%, Зелених – 40% (і 34% протилежної думки).
Серед виборців партії Шольца СДПН його позицію підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" – 79%, "Лівих" – 49%.
Водночас 39% німців вважають, що країна "зайшла надто далеко" щодо військової допомоги Україні, 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.
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(в сторону):
Швайнерай...
Саме тому люди у владі мають бути розумнішими за середнього виборця і ухвалювати окремі рішення незважаючи на суспільну думку. Але це може негативно вплинути на рейтинги, а в нинішні часи ******* популістів - це ключове.
Я не вірю в якісь чесні опитування, і якісь правдиві результати будь-де у світі. Скоріше позадавали питання невеликій кількості перехожих для того лише, щоб вони порозповідали родичам, знайомим, на роботі про те, що їх опитували. Після цього можна видати в етер псевдорезультати які замовили та оплатили.
Приходить за твоїм внуком...
Здавалась - далека вона...
Як острови Кука...
Якщо не надати Тауруси-
Буде скоро загострення-
Не час для вальсів Штрауса!
З мелодією "Унила осінь"
"путіннападе""ескалація".
на якої криворогатої помойкі ви його знайшли?
такі ми вже сукі незелені- ви в Україні,
а ми тута на корточках і як би теж в Україні....
Яка ескалація коли Україна й так воює ?
Таким чином шольц очікує що не треба давати зброю Україні і нехай йде на поступки Росії
Від Німеччини це було очікувано
Україні треба більше на США сподіватися бо вони найбільше надали допомоги
На Заході кажуть що ***** створили ( чи виховали ) - кацапи ( рускій нарот ) , та ніт " дорогенькі " , ***** створили - ВИ ,, його створив якраз - колективний Захід , постійно граючись з ним в демократію , сюсюкаючись , і прощаючи йому всі його витівки ..
І він вам ще віддячить , будьте впевнені .
Но думаю это не надолго. кацапни в Германии много, они готовятся. Еще и любители арабских террористов поднимают головы. Вот м начнут они скоро резать головы немецким детям.
Вы что, не можете между собой как-нибудь договориться, спрашивают они.