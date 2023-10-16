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55% німців підтримують рішення Шольца поки не передавати Україні крилаті ракети Taurus

німеччина

55% німців підтримують рішення канцлера Німеччини Олафа Шольца про те, щоб поки не передавати далекобійні крилаті ракети Taurus Україні.

Про це повідомляє dpa, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За результатами опитування, проведеного інститутом YouGov на замовлення dpa, з позицією канцлера погоджуються 55% респондентів, тоді як 26% вважають її неправильною.

Позицію Шольца щодо передачі цих ракет Україні критикує опозиційна ХДС, але й також окремі представники його коаліційних партнерів – "Зелених" та "Вільних демократів".

Водночас серед виборців усіх цих партій переважає підтримка позиції Шольца про те, щоб поки не передавати ракети.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц перебуває під сильним тиском щодо надання Україні ракет Taurus, - NYT

Серед респондентів-прихильників "Вільних демократів" такої думки 57%, ХДС – 53%, Зелених – 40% (і 34% протилежної думки).

Серед виборців партії Шольца СДПН його позицію підтримують 59% опитаних, виборців правопопулістської "Альтернативи для Німеччини" – 79%, "Лівих" – 49%.

Водночас 39% німців вважають, що країна "зайшла надто далеко" щодо військової допомоги Україні, 29% – що рівень допомоги такий, як треба, 18% – що він недостатній.

Читайте також: Шольц знову заявив, що передача Україні ракет Taurus призведе до "ескалації" війни

Автор: 

Німеччина (7381) крилаті ракети (1073) Шольц Олаф (1141)


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Топ коментарі
+25
Бо люди здебільшого тупі і не мислять стратегічно, плюс оця вся пацифістська фігня, їх скоро вже самих різати почнуть, а вони будуть "противійни".

Саме тому люди у владі мають бути розумнішими за середнього виборця і ухвалювати окремі рішення незважаючи на суспільну думку. Але це може негативно вплинути на рейтинги, а в нинішні часи ******* популістів - це ключове.
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16.10.2023 10:53
+19
пацифисты ху@евы,хотел бы услышать скулеж когда над вашими головами летели бы шахиды,ракеты,мины,снаряды от кацапских ,,надежных,, бизнес партнеров
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16.10.2023 10:50
+11
Ну так свого часу підтрмика гітлера німцями була набагато більшою-тому немає нічого дивного...
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16.10.2023 10:52
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пацифисты ху@евы,хотел бы услышать скулеж когда над вашими головами летели бы шахиды,ракеты,мины,снаряды от кацапских ,,надежных,, бизнес партнеров
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16.10.2023 10:50 Відповісти
до чого тут німці, як ви порченого відбулавили?
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16.10.2023 11:03 Відповісти
"...в берлінському районі Нойкельн, де мешкають здебільшого мігранти, чоловік із палестинським прапором, радіючи нападу ХАМАСу на Ізраїль, безкоштовно пригощав перехожих східними солодощами. Ця акція пройшла під гаслом "Хай живе опір палестинського народу!" і була названа "святкуванням перемоги опору". Її влаштувала близька до ліворадикального Народного фронту звільнення Палестини організація "Самідун", яка в соцмережах сама ж постила фотографії з цього заходу."
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16.10.2023 11:07 Відповісти
Ну так свого часу підтрмика гітлера німцями була набагато більшою-тому немає нічого дивного...
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16.10.2023 10:52 Відповісти
тобто підтримка...
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16.10.2023 10:59 Відповісти
Дякуємо, любі друзі!
(в сторону):
Швайнерай...
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16.10.2023 10:52 Відповісти
Бо люди здебільшого тупі і не мислять стратегічно, плюс оця вся пацифістська фігня, їх скоро вже самих різати почнуть, а вони будуть "противійни".

Саме тому люди у владі мають бути розумнішими за середнього виборця і ухвалювати окремі рішення незважаючи на суспільну думку. Але це може негативно вплинути на рейтинги, а в нинішні часи ******* популістів - це ключове.
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16.10.2023 10:53 Відповісти
А людей точно опитували? А якщо опитували, то скількох, і чому треба вірити в правдиві результати, коли перед цим сам Шольц заявив, що не хоче поставляти ракети? Це ж на замовлення, то чому це замовлення не може бути профінансоване "на замовлення", тобто - брехливе?
Я не вірю в якісь чесні опитування, і якісь правдиві результати будь-де у світі. Скоріше позадавали питання невеликій кількості перехожих для того лише, щоб вони порозповідали родичам, знайомим, на роботі про те, що їх опитували. Після цього можна видати в етер псевдорезультати які замовили та оплатили.
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16.10.2023 11:12 Відповісти
Смішний ти)) В демократичному світі ці опитування серйозна річ.
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16.10.2023 11:17 Відповісти
Можна опитати 100 домогосподарок або 100 студентів. Результати будуть дуже відрізнятися. Тому всі без винятку опитування - маніпуляція замовника.
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16.10.2023 11:27 Відповісти
Саме так. І це стосуватися і Німеччини і України і США...Рушієм процесів є пропаганда, а не розум лохтората
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16.10.2023 11:15 Відповісти
Кожен сам за себе. Це не їхня війна.
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16.10.2023 10:54 Відповісти
Коли "не твоя війна"-
Приходить за твоїм внуком...
Здавалась - далека вона...
Як острови Кука...

Якщо не надати Тауруси-
Буде скоро загострення-
Не час для вальсів Штрауса!
З мелодією "Унила осінь"
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16.10.2023 11:24 Відповісти
У них вже був не їхній початок гітлерівського режиму.
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16.10.2023 12:40 Відповісти
Правильно, немцы, правильно. Как-нибудь пересидеть, перепотеть, перебздеть - и, глядишь, все вернется на круги своя, будете снова мерсами торговать, газик дешевенький покупать, да кацапских толстосумов облизывать.
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16.10.2023 10:56 Відповісти
Газика уже никогда не будет. Им трубу порвали.
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16.10.2023 10:59 Відповісти
Ой, да залатают если надо будет. Делов то... Да и там, вроде, этих "северных потоков" два, а квакнули ж один, нет?
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16.10.2023 11:05 Відповісти
Все писали что они не подлежат ремонту. Никто им не позволит больше покупать газ по трубе. Если так надо пусть покупают СПГ.
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16.10.2023 11:11 Відповісти
Надо будет починят. Бросят трубу и наймут водолазов.
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16.10.2023 12:29 Відповісти
Газ идёт по первому потоку. За него по прежнему перечисляются млрд. евро. Мало того, газопровод, который идёт даже через Украину абсолютно не тронутый и работает в стабильном режиме. Ауу народ!? Хватит тупить.
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16.10.2023 12:07 Відповісти
Можливо треба напугати німців і всіх, хто вагається, мов ми укладаємо мир з росіянами і наша наступна ціль Німеччина.
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16.10.2023 10:56 Відповісти
Всі чудово розуміють, що цього не станеться з дуже багатьох причин.
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16.10.2023 11:59 Відповісти
Станеться, якщо ми програємо. Це буде вже помимо нашої волі. Але яка різниця буде для німців, коли ,,красная армія всєх сільнєй,, буде гвалтувати німкень і грабувати та вбивати бюргерів.
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16.10.2023 12:43 Відповісти
Тому і не дадуть програти, скоріше за все. Але і виграти не дуже помагатимуть бо "путіннападе" "ескалація".
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16.10.2023 17:50 Відповісти
*****@ж, большинство западных немцев "за". Могу провести опрос среди своих знакомых.
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16.10.2023 10:59 Відповісти
Нет, опрос верный. Мало кто "за". Многие против любой поставки любого немецкого оружия. Но, например, не против чтобы поставляли другие страны. Из серии "моя хата с краю..."
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16.10.2023 12:10 Відповісти
А звідки Вова ***** вліз в політику, а звідки Меркельша, а скільки там агентів рашки як просто мігрантів та ще й робітників таких центрів, як Касперського -уся шобла базувалася у Східній Німеччині . Подивіться Соловйова,його учасників передач німців,агентів Кремля ,вільно працюючих в пропогандонії як прямо он-лайн так й приїжджаючи живцем на передачі.
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16.10.2023 11:00 Відповісти
а відкрий вже буба рота ...
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16.10.2023 11:02 Відповісти
Как только он рот открывает то сразу портятся отношения с союзниками.
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16.10.2023 11:30 Відповісти
найпотужніжий лідор - це вам не Байден і навіть не ердоган...
на якої криворогатої помойкі ви його знайшли?
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16.10.2023 11:36 Відповісти
Вопрос где его нашли не ко мне. Я горький шоколад на ЗЕлёное говно не менял.
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16.10.2023 12:03 Відповісти
це ж не персонально.
такі ми вже сукі незелені- ви в Україні,
а ми тута на корточках і як би теж в Україні....
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16.10.2023 12:07 Відповісти
Генетальній канцеляруні та казанським посіпакам треба щодня передивлятися відосик зі штурмом фанерного рейхстагу, а потім згадувати всі принади визволення їх від фашистів і все добро та ласку визволителів.
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16.10.2023 11:05 Відповісти
На думку шольца призведе до ескалації
Яка ескалація коли Україна й так воює ?
Таким чином шольц очікує що не треба давати зброю Україні і нехай йде на поступки Росії
Від Німеччини це було очікувано
Україні треба більше на США сподіватися бо вони найбільше надали допомоги
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16.10.2023 11:10 Відповісти
А може треба свої ракети робити ? І тоді плювати на шольців і дойчів. Не красти кошти ,які виділяють наші партнери, А направити їх і на ракетні програми наприклад.
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16.10.2023 11:17 Відповісти
А передадуть коли нікому вже воювати буде!
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16.10.2023 11:18 Відповісти
5 відсотків можна легко наверстати за рахунок німецьких мамулечек. Треба доносити німцям вбивства українських дітей, бити на почуття, розбивати материнські серця німок, бо вони самі матері чи стануть ними. Потрібна українська пропаганда, як і дасть Україні 5%, щоб чаша терезів зхилилась в іншу сторону.
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16.10.2023 11:22 Відповісти
Им, немцам, плевать. Да и КТО будет доносить? Хряк стефанчук ******** которого в Европе а не в ВСУ?
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16.10.2023 11:29 Відповісти
Ти просто не знаєш ******** мамаш - які вони сердобольні і які істерики можуть закатати, так і комунікабельні - бо тільки і сидять у інтернеті, яку шуміху і істерику можуть підняти, плачучи за чужими дітьми. Ім тільки дай оплакувати несчасних дітей - треба долучати акторок, блогерок, селебріті і хай вони розповсюджують вірусні душероздираючі ролики, треба тільки з когось почати. І резонанс буде такий, що мона і 20% набрати лише за рахунок мамулечек. Тому це робоча тема
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16.10.2023 11:44 Відповісти
Да знаю я этих инфантильных живущих в своём мирке розовых пони, знаю. Европейское ТВ НИ КОГДА не покажет европейцам кадры с зарезанными арабами детьми из израильского кибуца.
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16.10.2023 12:01 Відповісти
Так хто зараз дивиться зомбоящик? Треба в інтернеті працювати. Якщо тему розкрутити і зняти з них рожеві окуляри, євпропейці і шок-контент 18+ самі нариють
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16.10.2023 12:51 Відповісти
Вот эти инфантильные тётки и смотрят.
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16.10.2023 13:46 Відповісти
Зараз усі трохи інфантильні і дівки і тітки і бабусі. А для нас це вирішальні відсотки підтримки військової допомоги
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16.10.2023 13:47 Відповісти
На рішення Шольца це ніяким чином не вплине. Він вигадає чергову "поважну причину", щоб не передавати ракети Україні.
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16.10.2023 11:30 Відповісти
І раніше не впливало - німці чудово передали Лепарди коли лише третина німців виступала за поставлки Леопардів. Але підтримка більшості може розблокувати багато приємних бонусів від німців.
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16.10.2023 11:35 Відповісти
А наївні німці все продовжують думати що ***** якось втихомириться , якщо його не нервувати . Ну ну . !
На Заході кажуть що ***** створили ( чи виховали ) - кацапи ( рускій нарот ) , та ніт " дорогенькі " , ***** створили - ВИ ,, його створив якраз - колективний Захід , постійно граючись з ним в демократію , сюсюкаючись , і прощаючи йому всі його витівки ..
І він вам ще віддячить , будьте впевнені .
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16.10.2023 11:31 Відповісти
Пока Байден не даст АТАКМС никаких Таурусов не будет, немцы же давно это сказали.
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16.10.2023 11:32 Відповісти
кацап заказал опрос-знакомо...
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16.10.2023 11:33 Відповісти
німці це таке. чому у 2019 році зелена гнида заморозила ракетні програми, які при Порошенко розвивалась і займався ракетами Турчинов. але зараз чомусь німці погані. 73% зепідарів були проти цієї програми. Слава ЗСУ!
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16.10.2023 11:34 Відповісти
аргументом висувають, шо носіїв під них майже не залишилось. ті декілька су-шок, шо зостались з пари десятків всих шо були, як би нічого не вирішують. ну і плюс до цього, шо парашники вже в глибині аеродроми почали доставати. як приклад приводять недавній випадок з міг-ами.
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16.10.2023 11:43 Відповісти
Красивий фінт. Геть в стилі гопдуету.
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16.10.2023 12:32 Відповісти
Так як Україна (точніше сказати наша потужна влада) просуває українські наративи в західних ЗМІ, далі буде ще гірше. Особливо, враховуючи як працюють в цьому напрямку (пропаганди) кацапи.
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16.10.2023 12:38 Відповісти
Просто немцы еще не хоронили своих детей. Им нас не понять сидя в тепле и безопасности.
Но думаю это не надолго. кацапни в Германии много, они готовятся. Еще и любители арабских террористов поднимают головы. Вот м начнут они скоро резать головы немецким детям.
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16.10.2023 13:24 Відповісти
Doiche svayne !!! Treba shob kovbasnykam prelitilo...todi vony mozhe pocnut' dumaty golovoyu, a ne dupoyu!
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16.10.2023 13:53 Відповісти
якщо прибрати звідти "бывший наш народ", то результат значно покращиться, для нас
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16.10.2023 18:10 Відповісти
немцы как были фашистами, так и остались. Нас можно уничтожать, русских - нет.
Вы что, не можете между собой как-нибудь договориться, спрашивают они.
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16.10.2023 23:41 Відповісти
 
 