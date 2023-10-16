Двох російських офіцерів судитимуть за катування цивільних на Київщині, - Офіс Генпрокурора

Судитимуть двох офіцерів збройних сил РФ, які катували мирних мешканців Київщини.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора України, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року, перебуваючи в окупованому селі Богданівка Броварського району, військовослужбовці РФ побачили в лісосмузі місцевого мешканця. Щоб затримати чоловіка, вони вистрілили йому в ногу та на броньованій машині привезли до місця своєї дислокації.

Там потерпілого утримували 5 днів зі зв’язаними за спиною руками, морили голодом і не давали води. Окупанти не надали йому медичну допомогу після поранення, щоб він страждав від загноєння рани.

Підозрювані неодноразово допитували полоненого про співпрацю зі ЗСУ та розташування українських позицій. На виконання їх наказів, підлеглі військовослужбовці РФ били по руці чоловіка прикладом автомата, а потім порізали її ножем. Вони його душили, принижували й ображали.

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Заступник командира особисто здійснив один постріл в палець лівої руки потерпілого з травматичної зброї. Після цього командир віддав наказ вбити потерпілого.

Однак, російські солдати розуміючи, що чоловік помре через втрату крові від отриманих поранень, залишили його зі зв’язаними руками. Через деякий час потерпілому вдалося втекти.

Крім того, заступник командира роти опівночі, спільно зі співслужбовцями, зайшов до будинку, в підвалі якого переховувалися від окупантів мирні мешканці. Російські військові відкрили вогонь з вогнепальної зброї по стінах, після чого наказали всім присутнім зібратися біля входу в підвал.

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Окупанти витягли з укриття беззбройного чоловіка та відвели до кімнати. Там підозрюваний без попередження здійснив прицільний постріл у ногу потерпілого. Військовослужбовець країни-агресора погрожував чоловіку вбивством та приставляв зброю до голови.