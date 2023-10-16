Буданов у переговорах по рації переконав 19 окупантів здатися в полон, - командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" "Лютий"

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов бере участь у деяких операціях спецслужби. В одній із таких він у переговорах по рації змусив 19 росіян здатись у полон.

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - зазначив військовий.

За словами командира, Буданов в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися у полон.

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР", - додав Олександр.

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