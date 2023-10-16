Буданов у переговорах по рації переконав 19 окупантів здатися в полон, - командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" "Лютий"
Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов бере участь у деяких операціях спецслужби. В одній із таких він у переговорах по рації змусив 19 росіян здатись у полон.
Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - зазначив військовий.
За словами командира, Буданов в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися у полон.
"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР", - додав Олександр.
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Всього 1,500,000 лишилось умовити в полон здатися і остаточна Перемога!
Для справжнього тіктотера роботи на місяць-два. Як раз до виборів закінчить.
Не розумію тоді що він робить в теплому кабінеті, то в Авдіївку його або дайте йому хоча би поговорити з москалями на ЗАЕС. Дайте хлопцю розгорнутися!!!
" болтун находка для шпіонаж"
собственной персоной