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Новини Війна
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Буданов у переговорах по рації переконав 19 окупантів здатися в полон, - командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" "Лютий"

буданов

Глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов бере участь у деяких операціях спецслужби. В одній із таких він у переговорах по рації змусив 19 росіян здатись у полон.

Про це розповів командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Під час одного з завдань штурмова група противника намагалася без вогневого ураження просто покинути зону дії, бо зрозуміла, що чинити опір вже не здатна. Тоді якраз з нами був присутній Кирило Олексійович", - зазначив військовий. 

За словами командира, Буданов в особистій розмові лише одними переговорами по рації змусив 19 росіян здатися у полон.

"Це неймовірна сила духу. Усі тоді відчули такий моральний підйом, коли почули голос нашого начальника. Адже більшість тоді не здогадувалися, що разом з нами, у нашому секторі, перебуває начальник ГУР", - додав Олександр.

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Автор: 

Буданов Кирило (493) ГУР (517)


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Топ коментарі
+41
Начался пиар Буданова на выборы. Вот кого ОПа готовит на лидера условной "партии военных". Только слишком уж тупо.
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16.10.2023 12:01
+34
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16.10.2023 12:01
+32
дайте йому ще пару рацій )))
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16.10.2023 12:01
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буданов, ты даже можешь их научить ходить по воде в плен
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16.10.2023 12:57 Відповісти
Креатура найвеличнішого
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16.10.2023 13:05 Відповісти
Саме час зняти хвільм про героя-рятівника, супервбивцю кацапів Кірюшу, який з калаша підбиває 2 танки однією кулею ))
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16.10.2023 13:13 Відповісти
19! Це успіх!
Всього 1,500,000 лишилось умовити в полон здатися і остаточна Перемога!
Для справжнього тіктотера роботи на місяць-два. Як раз до виборів закінчить.
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16.10.2023 13:17 Відповісти
брат єрмака та люся теж приймали участь, не треба соромитись казати правду.
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16.10.2023 13:28 Відповісти
тхне " Квартал 95 " .....
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16.10.2023 13:38 Відповісти
Почему тхнет? Это и есть оно
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16.10.2023 13:56 Відповісти
Не вийшло з 2-3 пусками останніх ракет у 22 то треба щось новеньке лохам дати.
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16.10.2023 13:39 Відповісти
Было бы тогда две рации у Буданова, то он убедил бы 38 оккупантов, а три - 57!
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16.10.2023 13:43 Відповісти
І все це між навчанням на палєтолага і питтям кави в Криму. А ще ж ж "друг -сажитєль" гога шпиливили , якому теж час треба виділяти. А ще різних снайперів братів дєрьмака (які були вбиті в АТО і воскресли) треба нагороджувати. Де він бере на все це час?
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16.10.2023 14:24 Відповісти
настають часи охуітєльних історій.
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16.10.2023 14:29 Відповісти
І чому я "НЕ ВЕРЮ"......
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16.10.2023 15:23 Відповісти
Ого! Так може він і по воді пішки ходить?!
Не розумію тоді що він робить в теплому кабінеті, то в Авдіївку його або дайте йому хоча би поговорити з москалями на ЗАЕС. Дайте хлопцю розгорнутися!!!
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16.10.2023 16:06 Відповісти
В рад. Армії пам'ятаю один з плакатів в їдальні:
" болтун находка для шпіонаж"
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16.10.2023 16:13 Відповісти
Люська Буданова
собственной персоной
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16.10.2023 17:02 Відповісти
...і потім прослєзілся...
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17.10.2023 01:08 Відповісти
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