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Новини Агресія Росії проти України
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На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 472 окупанти та знищили 36 одиниць військової техніки противника, - Сили оборони

генштаб,війна,зсу

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.

Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.

"Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

армія рф (17516) ліквідація (3973) Таврія (205) бойові дії (3880)


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Честь і хвала нашим мужнім Воїнам , які безжалісно вбивають кацапську
мразоту на нашій землі 🙁👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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16.10.2023 12:37 Відповісти
 
 