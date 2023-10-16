На Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 472 окупанти та знищили 36 одиниць військової техніки противника, - Сили оборони
Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1321 вогневе завдання.
Про це повідомили в Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку, інформує Цензор.НЕТ.
"Загальні втрати ворога склали 472 особи. Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Зокрема, 4 ББМ, 8 артилерійських систем, 1 засіб ППО, літак Су-25, 13 БпЛА, 6 одиниць автомобільної та 1 - спеціальної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога", - йдеться в повідомленні.
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мразоту на нашій землі 🙁👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼