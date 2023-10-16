На Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують наступ, на Лимано-Куп’янському - ворог намагається вести наступальні дії, - Сили оборони

На Бахмутському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень, українські захисники ліквідували 157 окупантів. На Лимано-Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 15 атак противника та знищили 23 одиниці ворожої техніки.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ Ілля Євлаш, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

"На Бахмутському напрямку відбулося 7 бойових зіткнень, під час яких було ліквідовано 157 окупантів. Українські підрозділи знищили одну артсистему 2С7 "Піон" калібру 203 міліметри, одну ракетну систему залпового вогню "Град", чимало іншої ворожої техніки та артилерії. Зокрема, гармати Д-20, Д-30. Також було знищено 28 FPV-дронів. Це дуже високий показник, - йдеться в повідомленні.

Ворог намагається вести наступальні дії на Лимано-Куп'янського напрямку, українські підрозділи відбили 15 атак противника та знищили 23 одиниці ворожої техніки. Серед них: вісім танків Т-72, чотири БМП-1, дві БМП-2, дві МТЛБ. Також знищено два міномети калібрів 120 та 82 міліметрів.

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"Дуже цінним "уловом" підрозділу 25-ї повітрянодесантної бригади став ворожий гелікоптер Мі-8. Гелікоптер залетів у зону ураження розрахунку переносного зенітно-ракетного комплексу та був знищений разом з особовим складом. Також українські воїни знищили ворожу станцію радіоелектронної боротьби "Поле-21", яку росіяни використовували для придушення супутникового зв’язку та створення завад для передачі інформації, - додав Євлаш.