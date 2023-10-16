Суд вже призначив засідання щодо продовження строків тримання під вартою полковника Червінського, - адвокат Лисенко
Ще до закінчення судового засідання, де розглядається питання про продовження строків досудового розслідування у справі полковника Романа Червінського, в Шевченківському районному суді м. Києва призначили засідання щодо вирішення питання про продовження строків тримання під вартою ексрозвідника.
Воно теж призначено на сьогодні. Про це повідомив в коментарі Цензор.НЕТ адвокат Червінського Сергій Лисенко.
"Не зрозуміло навіщо увесь цей поспіх з внесенням клопотання і призначенням засідання про продовження строків тримання під вартою. Адже розглядати таке клопотання не можна до того, поки не буде рішення про продовження строку досудового розслідування. Бо станом на зараз, поки суд ще триває, продовжувати строк тримання під вартою можна лише до 21 жовтня", - пояснює адвокат.
Як повідомлялося, сьогодні, 16 жовтня, Шевченківський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання прокуратури про продовження строків розслідування у справі полковника Романа Червінського.
За даними нашого кореспондента, після початку судового засідання адвокати ексрозвідника заявили відвід судді.
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"справедливість для всіх....народу-закони а нам все...."-саме це...Воно казало на стадіоні....а 73% виборців України хлопали вухами....
думай-ТЕ....
https://www.youtube.com/@Chekalkyn Pandamonium: Жесть! ДБР викликає Водолазького на допит в Київ. Дніпровському комбригу ставлять в провину те, що в березні 2022 р 128 брТРО будувала опорні пункти та пункти блокування на березі Дніпра на орендованих ділянках приватних підприємців.
HRskiy: Марченко, Кривонос, Червінський... тепер Водолазький!!! Слідчі ДБР провели черговий обшук у комбрига 128 бр ТРО Дніпра Олександра Водолазького. За результатами обшуку, бойовому офіцеру, який боронить Україну ще з 2014 року, вручено підозру і клопотання до суду про арешт.
Prozapas: А Порох в Брюсселі продовжує рубитись за початок переговорів про вступ України до ЄС вже в цьому році, хоча в "ОП" вмили руки і перенесли десь на конєц епохі зниження тарифів вдвічі. Ох якщо продавить... Не оцінять, то ясно, але для зажравшихся "слуґ" гасло "курва, працюй!" може заграти новими фарбами.
Ірина: Мало того, що не оцінять, так ще й будуть горлати, що це зробив найвеличніший лідор **********, а не то шо ваш Порошенко.
а його місце в буцегарні має зайняти Татаров , Єрмак і дальше по списку
всіх кротів із Банкової запроторити за зраду 😠
Пашинский ,Черновол
И многие другие патриоты помешали
Договорнякам Банковой
Про сдачу УКРАИНЫ
Чтобы сделать приятное путину
Червинского, которого до ареста украинцы не знали
Держат в тюрьме
Такое не проделаешь с генералом Кривоносом
С Таней Черновол
Народ их знает
И непременно возмутится
який знає майже все про те , хто зраджував і зраджує Украіну 😠
Свободу Справжньому Розвіднику !!!
Лисиця Кіцуне: Під час війни за існування держави, чиновники влаштовують весілля на мільйон. Ми йдемо в ЄС?
Alexandro: Ніт, в ЄС (де у них вже давно є нерухомість і купа грошей) йдуть вони, а ми йдемо в ср@ку.
Моні Кабелуччі: Ірина Геращенко схоже не помиляється стосовно цього екс радника ОПи,- Алєксєя Арестовича тримають для виборів. Знайти таке, що точно продує Зеленському не так і легко.
HRskiy: Україна бере ППО в оренду, щоб посилити захист узимку - спікер ЗС ЗСУ Ігнат. Жаль, що не можна в оренду взяти ще президентом Далю Грибоускайте, а прем'єром Бориса Джонсона...
Та вже одразу стати ще одною країною Сполученого Королівства!