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Новини
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До кінця року в Україні запустять Державний електронний реєстр для обліку музейних предметів, - Мінкульт

музей

До кінця року планується поширити між музейними установами України реєстр, щоб вони могли заповнити його, згідно з єдиним для всієї країни форматом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Це завдання, до речі, стоїть перед нами зараз – забезпечити повний електронний облік усіх наших музейних предметів. Вже майже розроблено відповідний державний реєстр як програмний продукт", - сказав він.

За словами Карандєєва, очікується, що до кінця року реєстр поширять між музейними установами України, аби вони могли заповнити його, згідно з єдиним для всієї країни форматом.

Керівник МКІП додав, що ворог з тимчасово окупованих територій України викрадав не лише музейні артефакти, а й реєстраційні книги, що ускладнить процес повернення вивезених об'єктів культури. Він зауважив, що не всі музеї, особливо у невеликих містах і селищах, мали електронні реєстри.

Читайте: Росіяни вивозять до РФ культурні цінності з окупованих територій, - Центр нацспротиву

Автор: 

Міністерство культури (760) музей (441) Карандєєв Ростислав (28)


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Топ коментарі
+4
До кінця року піднажмуть, щоб всі цінні картини замістити на копії. Так, Єл-дак?
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16.10.2023 12:49
+3
От тепер, після пройобаних культурно-музейних цінностей на окупованих територіях, можна і реєстр забамбєшити. Курна, для мене шоком стало те, що такий реєстр тільки зараз вирішили створювати.
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16.10.2023 12:58
+1
"фсьо уже украдєно до ніх..."
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16.10.2023 12:59
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До кінця року піднажмуть, щоб всі цінні картини замістити на копії. Так, Єл-дак?
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16.10.2023 12:49 Відповісти
"фсьо уже украдєно до ніх..."
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16.10.2023 12:59 Відповісти
Отож. Та й при кучмах-януковичах вже, скоріше, було добре понишпорено по "сусєкам".
Не могли вони не стирити цінні картини.
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16.10.2023 13:03 Відповісти
Цінні картини мають не покриватися пилюкою на стінах музеїв, а повинні тішити ("радовать взор") "цінних людей".
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16.10.2023 13:17 Відповісти
Є таке поняття як запасники. Всі картини вивісити в залах не може ні один музей. Просто тому, що нема місця.
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16.10.2023 14:55 Відповісти
Дякую за "лікнеп".
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16.10.2023 17:10 Відповісти
Есть не учтенная форфоровая девушка и рыбки. Аля пикасо советикус.
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16.10.2023 12:57 Відповісти
А також в наявності "стУя гіпсовая девушка с вєслом".
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16.10.2023 13:02 Відповісти
"статУя"
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16.10.2023 13:04 Відповісти
От тепер, після пройобаних культурно-музейних цінностей на окупованих територіях, можна і реєстр забамбєшити. Курна, для мене шоком стало те, що такий реєстр тільки зараз вирішили створювати.
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16.10.2023 12:58 Відповісти
Курна, для мене шоком стало те, що ви ідіота відбулавили...
***** - живу з цим....
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16.10.2023 13:04 Відповісти
Ви? Узагальнення по совдепівськи?
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16.10.2023 13:08 Відповісти
ні - конкретно - саме ви....
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16.10.2023 13:11 Відповісти
вперше в світі?
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16.10.2023 13:01 Відповісти
І в реєстр грошей зариють..ладно оболонку бази створити..а хто буде описувати, фотографувати й вносити?? І скільки будк коштувати..
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16.10.2023 13:03 Відповісти
"...І скільки будк коштувати.."
Пані мала на увазі "і скільки на це спишуть"?
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16.10.2023 13:06 Відповісти
Та да..я з вкраденого й почала пост)
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16.10.2023 13:53 Відповісти
Реєстр українських історичних цінностей треба проводити в Ермітажі.
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16.10.2023 13:41 Відповісти
Неможе бути.Як така велика ідея прийшла в ці видатні голови-дуже оперативно.ну і бажано з терміном впровадження через рік
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16.10.2023 13:48 Відповісти
 
 