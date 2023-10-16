До кінця року в Україні запустять Державний електронний реєстр для обліку музейних предметів, - Мінкульт

До кінця року планується поширити між музейними установами України реєстр, щоб вони могли заповнити його, згідно з єдиним для всієї країни форматом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це поінформував тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

"Це завдання, до речі, стоїть перед нами зараз – забезпечити повний електронний облік усіх наших музейних предметів. Вже майже розроблено відповідний державний реєстр як програмний продукт", - сказав він.

За словами Карандєєва, очікується, що до кінця року реєстр поширять між музейними установами України, аби вони могли заповнити його, згідно з єдиним для всієї країни форматом.

Керівник МКІП додав, що ворог з тимчасово окупованих територій України викрадав не лише музейні артефакти, а й реєстраційні книги, що ускладнить процес повернення вивезених об'єктів культури. Він зауважив, що не всі музеї, особливо у невеликих містах і селищах, мали електронні реєстри.

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