ЦАХАЛ: Бойовики ХАМАС тримають у заручниках 199 осіб, серед них діти та люди похилого віку
Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що підтверджена кількість цивільних заручників, які утримуються ХАМАС у Газі, становить 199 осіб. Серед них багато дітей, жінок та людей похилого віку.
Про це повідомляє The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.
За словами речника ЦАХАЛу, військові Ізраїлю вже зв’язалися з родинами заручників.
Як зазначається, серед заручників, яких бойовики ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.
Хагарі додав, що військові мають деяку інформацію про місцеперебування заручників, яких утримує ХАМАС у Секторі Газа.
"Ми докладаємо відважних зусиль, щоб спробувати зрозуміти, де знаходяться заручники в Газі, і ми маємо таку інформацію. Ми не будемо здійснювати атаку, яка б поставила під загрозу наших громадян", - додав Хагарі.
Він не уточнив чи усі 199 заручників є громадянами Ізраїлю, чи серед них є також іноземці.
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Дети и старики по понятным причинам
Труднее переносят невзгоды
Дети еще не готовы противостоять им
А у стариков нет сил
И именно дети и старики,как правило
Погибают первыми
Отдела по борьбе с терроризмом?
Вы освобождали заложников?
Потому что более ОМЕРЗИТЕЛЬНОГО освобождения заложников не было
За всю историю мировых спецслужб?
Или у вас личные причины?
Уверена ,вы видели фильмы про освобождение заложников
Когда в заложники не дети
Спецназ и переговорщики делают все
Чтобы оттянуть штурм
Который может привести к гибели спецназовцев
Но как только возникает угроза жизни РЕБЕНКУ
Взятому в заложники
Спецназ всегда идет на штурм
Эта великая гуманитарная часть человека
Желание защитить слабого
Ребенка особенно
Я,к примеру,всю войну в Украине - держалась стойко
А кадры из Израиля вызвали у меня что - то похожее на паническую атаку
Наверное,я кисейная барышня
И я даже не могу представить ужас ,в котором находятся
Израильские заложники
Хамасовские застенки- это русское гестапо
Не знаю - есть ли у вас дети,внуки
На минутку представьте их там ....
І не уявляю, що буде зі мною, коли закінчаться сили для того, щоб "не уявляти" (схоже, що ви розумієте, про що я кажу).
На нашей улице будет праздник
Мы должны до него дожить
Кто вовремя не уберётся- сдохнет.
"...ХАМАС" начал свою атаку ровно к пятидесятилетию "Войны Судного дня" в Израиле.
А в следующем году будет столетие упразднения мусульманского Халифата (1924). Который до этого существовал более тысячелетия. И наверняка у множества серьезных игроков существует великое желание его восстановить.
Живите теперь с этим знанием"
Ще одна війна ?