ЦАХАЛ: Бойовики ХАМАС тримають у заручниках 199 осіб, серед них діти та люди похилого віку

Речник армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що підтверджена кількість цивільних заручників, які утримуються ХАМАС у Газі, становить 199 осіб. Серед них багато дітей, жінок та людей похилого віку.

Про це повідомляє The Times of Israel, передає Цензор.НЕТ.

За словами речника ЦАХАЛу, військові Ізраїлю вже зв’язалися з родинами заручників.

Як зазначається, серед заручників, яких бойовики ХАМАС забрали в Газу після атаки минулого тижня, багато людей похилого віку, дітей і жінок.

Хагарі додав, що військові мають деяку інформацію про місцеперебування заручників, яких утримує ХАМАС у Секторі Газа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США не виключають використання власних військ для звільнення захоплених ХАМАСом заручників, - Кірбі

"Ми докладаємо відважних зусиль, щоб спробувати зрозуміти, де знаходяться заручники в Газі, і ми маємо таку інформацію. Ми не будемо здійснювати атаку, яка б поставила під загрозу наших громадян", - додав Хагарі.

Він не уточнив чи усі 199 заручників є громадянами Ізраїлю, чи серед них є також іноземці.