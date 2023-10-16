ПВК "Редут", яка замінила групу "Вагнера", налічує понад 7 тис. осіб, - британська розвідка

Приватна військова компанія "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил. Група, найімовірніше, налічує понад 7000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність групи, зокрема її вербування.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Нині "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.

"Цілком можливо, що практика Міністерства оборони Росії щодо набору персоналу через "добровольчі" підрозділи сприяла тому, що Росія уникла подальших непопулярних мобілізацій", - зазначають у Міноборони Британії.

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