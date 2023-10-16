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ПВК "Редут", яка замінила групу "Вагнера", налічує понад 7 тис. осіб, - британська розвідка

вагнер,білорусь,пвк

Приватна військова компанія "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил. Група, найімовірніше, налічує понад 7000 осіб.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність групи, зокрема її вербування.

За даними британської розвідки, з початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Нині "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.

"Цілком можливо, що практика Міністерства оборони Росії щодо набору персоналу через "добровольчі" підрозділи сприяла тому, що Росія уникла подальших непопулярних мобілізацій", - зазначають у Міноборони Британії.

Також читайте: Майбутнє "Вагнера" залишається невизначеним, - Білий дім

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Велика Британія (5609) розвідка (3866) ПВК Вагнер (1540)


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Сенс полягає в тому, кого туди набрали.
Вагнєра були фанатами війни, і керували там такі ж фанати.
Ну а тут якщо "заробітчани", то як не назви, толку мало буде.
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16.10.2023 13:21 Відповісти
Вагнеры, редуты, 69 чечено-кизяцкий, какая разница, как стадо московитов себя называет?!
Они все одинаковые. Их надо считать по головам, а не ********** отдельные группы и придумывать им названия.
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16.10.2023 13:43 Відповісти

В принципі, це хороша ідея для тих, хто в росії й далі хоче продовжувати війну, адже сподобалося жити швидко й яскраво.
Життя "вагнерівців" проходить приблизно в такому стилі.
Це одна з тих речей, котра живить війну, як таку. Не якийсь напівмертвий путін, не напівбожевільний гіркін, а вони.
Це низовий рух, який став субкультурою. Раніше були металісти та панки, а зараз - "вагнера".
Це не путін чи ще хтось, а російський народ. Їм подобається. Вони розуміють, що у той спосіб, який пропонував Сталін, їм помирати дуже нудно.
А у той, який пропонує "Вагнер" - набагато веселіше. Це прикольно! Все одно далі чекає смерть. Але ж вона може бути яскравою.
вони не рефлексують з цього приводу настільки глибоко. Їх все влаштовує. Все нормально. У них є варіанти, як загинути: у страшній болотній формі в рабській російській армії за усіма їхніми традиціями сталінізму, як голі й босі чмобіки, а можна із таким бандитським форсом. Тому це їм цікаво.
У нас теж є подібні вагнєрам, штурмовою піхотою називаються.
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16.10.2023 13:50 Відповісти
Какая разница, это 7 тыс. потенциальных
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16.10.2023 15:54 Відповісти
Жалюгідні 7 тисяч. а х#йлу просто сцикотно більше бандюків набирати у непідконтрольні його тоталітарній державі ПВК після бунту пригожина
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16.10.2023 13:36 Відповісти
дивизия, какае - то бездна, в Украине сейчас 450к это 10 ть армий, ***** может их метиловым спиртом ?
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16.10.2023 13:46 Відповісти
 
 