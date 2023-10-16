ПВК "Редут", яка замінила групу "Вагнера", налічує понад 7 тис. осіб, - британська розвідка
Приватна військова компанія "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил. Група, найімовірніше, налічує понад 7000 осіб.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як зазначається у зведенні, Головне розвідувальне управління (ГРУ) Генерального штабу Росії, ймовірно, контролює та фінансує діяльність групи, зокрема її вербування.
За даними британської розвідки, з початку вторгнення "Редут" брав участь у бойових діях у Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях. Нині "Редут" є одним із кількох підрозділів ПВК та добровольчих корпусів, які використовуються Міністерством оборони Росії для поповнення російських регулярних сил.
"Цілком можливо, що практика Міністерства оборони Росії щодо набору персоналу через "добровольчі" підрозділи сприяла тому, що Росія уникла подальших непопулярних мобілізацій", - зазначають у Міноборони Британії.
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Вагнєра були фанатами війни, і керували там такі ж фанати.
Ну а тут якщо "заробітчани", то як не назви, толку мало буде.
Они все одинаковые. Их надо считать по головам, а не ********** отдельные группы и придумывать им названия.
В принципі, це хороша ідея для тих, хто в росії й далі хоче продовжувати війну, адже сподобалося жити швидко й яскраво.
Життя "вагнерівців" проходить приблизно в такому стилі.
Це одна з тих речей, котра живить війну, як таку. Не якийсь напівмертвий путін, не напівбожевільний гіркін, а вони.
Це низовий рух, який став субкультурою. Раніше були металісти та панки, а зараз - "вагнера".
Це не путін чи ще хтось, а російський народ. Їм подобається. Вони розуміють, що у той спосіб, який пропонував Сталін, їм помирати дуже нудно.
А у той, який пропонує "Вагнер" - набагато веселіше. Це прикольно! Все одно далі чекає смерть. Але ж вона може бути яскравою.
вони не рефлексують з цього приводу настільки глибоко. Їх все влаштовує. Все нормально. У них є варіанти, як загинути: у страшній болотній формі в рабській російській армії за усіма їхніми традиціями сталінізму, як голі й босі чмобіки, а можна із таким бандитським форсом. Тому це їм цікаво.
У нас теж є подібні вагнєрам, штурмовою піхотою називаються.