На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир. ФОТОрепортаж

За ніч із 15 на 16 жовтня у Полтавській області про повітряну тривогу сповіщали тричі, загалом вона тривала майже 4 години.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив попередню інформацію про трьох поранених осіб, серед яких є 10-річна дитина. Їх дістали з-під завалів та госпіталізували до лікарень у стані середньої тяжкості.

"Вночі ворог атакував ракетами та безпілотниками. Вибухи були у Миргородському районі, працювала ППО. Влучань в цивільну або критичну інфраструктуру немає, але уламки ракет пошкодили житлові будинки. Станом на зараз відомо про 50 таких приватних будинків та квартир, — повідомив із Миргорода Філіп Пронін.

За його словами, на місці працюють три комісії, які обстежують руйнування. На лікування та на відновлення майна постраждалі отримають 50% матеріальної допомоги з обласного бюджету.

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Завтра Пронін планує проінспектувати об’єкти критичної інфраструктури, щоб перевірити їх готовність до зими та до ворожих ударів.









