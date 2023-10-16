На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир. ФОТОрепортаж
За ніч із 15 на 16 жовтня у Полтавській області про повітряну тривогу сповіщали тричі, загалом вона тривала майже 4 години.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.
Він підтвердив попередню інформацію про трьох поранених осіб, серед яких є 10-річна дитина. Їх дістали з-під завалів та госпіталізували до лікарень у стані середньої тяжкості.
"Вночі ворог атакував ракетами та безпілотниками. Вибухи були у Миргородському районі, працювала ППО. Влучань в цивільну або критичну інфраструктуру немає, але уламки ракет пошкодили житлові будинки. Станом на зараз відомо про 50 таких приватних будинків та квартир, — повідомив із Миргорода Філіп Пронін.
За його словами, на місці працюють три комісії, які обстежують руйнування. На лікування та на відновлення майна постраждалі отримають 50% матеріальної допомоги з обласного бюджету.
Завтра Пронін планує проінспектувати об’єкти критичної інфраструктури, щоб перевірити їх готовність до зими та до ворожих ударів.
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киевляне не возмущались "несправедливостью", когда почти год в первую очередь ракетами-шахедами-артобстрелами накрывало Киев, а Полтавщина жила своей отдельной, спокойной относительно жизнью.. и мыслей таких не было...
и да, возмущАющимся думать нужно было в 2019м (а ещё лучше - всегда)..
якщо відверто, мірятися "обстрілами" - дурна справа, бо прилетіти може будь-кому і будь-коли, так само і ображатися, що тобі дісталось, а когось пронесло..