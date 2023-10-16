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Новини Агресія Росії проти України
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На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир. ФОТОрепортаж

За ніч із 15 на 16 жовтня у Полтавській області про повітряну тривогу сповіщали тричі, загалом вона тривала майже 4 години.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін, інформує Цензор.НЕТ.

Він підтвердив попередню інформацію про трьох поранених осіб, серед яких є 10-річна дитина. Їх дістали з-під завалів та госпіталізували до лікарень у стані середньої тяжкості.

"Вночі ворог атакував ракетами та безпілотниками. Вибухи були у Миргородському районі, працювала ППО. Влучань в цивільну або критичну інфраструктуру немає, але уламки ракет пошкодили житлові будинки. Станом на зараз відомо про 50 таких приватних будинків та квартир, — повідомив із Миргорода Філіп Пронін.

За його словами, на місці працюють три комісії, які обстежують руйнування. На лікування та на відновлення майна постраждалі отримають 50% матеріальної допомоги з обласного бюджету.

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Завтра Пронін планує проінспектувати об’єкти критичної інфраструктури, щоб перевірити їх готовність до зими та до ворожих ударів.

На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир 01
На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир 02
На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир 03
На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир 04
На Полтавщині внаслідок ворожої атаки пошкоджено 50 житлових будинків та квартир 05

Автор: 

Миргород (61) ракети (4030) Пронін Філіп (19) Полтавська область (1120)


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Топ коментарі
+6
Як добре читати, що долетіли тільки окремі уламки. А якби прилетів шахед, то замість 50 пошкоджених будинків були б 500 або 5000 зруйнованих. Так що вдячність телемарахвону і обласній військовій адміністрації за заспокійливі новини
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16.10.2023 14:19
+5
нічого собі пошкоджено, від будинку нічого не залишилось..., купа будівельного сміття...
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16.10.2023 14:13
+2
...не болтай ерундой..
киевляне не возмущались "несправедливостью", когда почти год в первую очередь ракетами-шахедами-артобстрелами накрывало Киев, а Полтавщина жила своей отдельной, спокойной относительно жизнью.. и мыслей таких не было...
и да, возмущАющимся думать нужно было в 2019м (а ещё лучше - всегда)..
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16.10.2023 14:37
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...не болтай ерундой..
киевляне не возмущались "несправедливостью", когда почти год в первую очередь ракетами-шахедами-артобстрелами накрывало Киев, а Полтавщина жила своей отдельной, спокойной относительно жизнью.. и мыслей таких не было...
и да, возмущАющимся думать нужно было в 2019м (а ещё лучше - всегда)..
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16.10.2023 14:37 Відповісти
Это ты жителям Кременчуга расскажи про спокойную жизнь,через неделю прилеты.
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16.10.2023 15:28 Відповісти
ви неуважні, мова йшла про початок Війни, 2022, коли кацапи були на Півночі України і намагалися оточити Київ, звісно натепер акценти трохи змістилися.. а перший місяць, так взагалі, в районі Пущі-Гостомеля обстріли були кожен день постійно.. половина, до прикладу, моєї хати постраждала (уламок ракети залишив на пам'ять), остаточно ремонтуватиму вже після Української Перемоги
якщо відверто, мірятися "обстрілами" - дурна справа, бо прилетіти може будь-кому і будь-коли, так само і ображатися, що тобі дісталось, а когось пронесло..
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16.10.2023 16:03 Відповісти
нічого собі пошкоджено, від будинку нічого не залишилось..., купа будівельного сміття...
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16.10.2023 14:13 Відповісти
Як добре читати, що долетіли тільки окремі уламки. А якби прилетів шахед, то замість 50 пошкоджених будинків були б 500 або 5000 зруйнованих. Так що вдячність телемарахвону і обласній військовій адміністрації за заспокійливі новини
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16.10.2023 14:19 Відповісти
Я дивлюсь , це не пошкодження це повний звіздец , а як зараз зімувати . Через місяць прийдуть морози . У Діпрі такеж саме було , з зовні дивишся невеличкі ушкодженя , а в середені усе провалено з даху до підвалу . Теж тіпу обломок дрона впав на дах . 12-ть помешкань як і не було . А з зовні да будинок є
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16.10.2023 17:09 Відповісти
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16.10.2023 17:25 Відповісти
 
 