РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР, намагаючись захопити Авдіївку, - Bild
Під час наступу на Авдіївку в Донецькій області армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bild.
За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР і були відкинуті.
За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено більш ніж 60 танків і БТР.
Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.
Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.
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Такими цифрами тільки розніжених бюргерів лякати.
Для росії це "отряд нє замєтіл потєрі бойца".
Накуя Петр Первый прорубил окно в Европу. Лезут и лезут через окно.
"Россия несет огромные потери в Авдеевке За пять суток активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Новомобилизованных снова бросают "на мясо", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что Авдеевка очень важна для оккупанта, поскольку им надо показать хоть какую-то победу.
"Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских", - сказал он."