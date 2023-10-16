РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР, намагаючись захопити Авдіївку, - Bild

Під час наступу на Авдіївку в Донецькій області армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bild.

За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР і були відкинуті.

За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено більш ніж 60 танків і БТР.

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Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.

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