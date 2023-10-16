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Новини
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РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР, намагаючись захопити Авдіївку, - Bild

танк

Під час наступу на Авдіївку в Донецькій області армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Bild.

За даними військового аналітика Bild Юліана Ріпке, російські війська, намагаючись оточити Авдіївку, пішли у наступ колонами із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки. Однак вони потрапили під вогонь артилерії та ПТУР і були відкинуті.

За оцінкою аналітика, українськими військами було вбито понад 200 російських окупантів та знищено більш ніж 60 танків і БТР.

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Як зазначив Ріпке, план росіян полягав у тому, щоб створити великий котел, обійшовши Авдіївку із заходу. Для цього вони хотіли захопити села Північне, Степове та Бердичі.

Проте ЗСУ змогли зупинити наступ окупантів під Північним і на залізничній лінії в Степовому. За даними аналітика, попри втрати, російські війська не мають наміру відмовлятися від наступу на Авдіївку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "М’ясний штурм" росіян на Авдіївському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17516) знищення (7328) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+9
Блайд глаза протри, какие 200 пехоты к 60 танкам/броне, когда минимум по взводу на броню шагают, итого в районе 50-60 взводов отлетело, минимум 1000 орков
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16.10.2023 13:51
+5
армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР
Такими цифрами тільки розніжених бюргерів лякати.
Для росії це "отряд нє замєтіл потєрі бойца".
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16.10.2023 13:55
+5
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16.10.2023 14:14
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Блайд глаза протри, какие 200 пехоты к 60 танкам/броне, когда минимум по взводу на броню шагают, итого в районе 50-60 взводов отлетело, минимум 1000 орков
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16.10.2023 13:51 Відповісти
Такі втрати для німців неприпустима ескалація,🧐тоді треба не 10 леопардів давати а двадцять😭
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16.10.2023 14:27 Відповісти
Ну билд считает только подтвержденные фотофиксацией. Посчитать танки легче, чем ошмётки от срашистов. Поэтому и написано более чем 200 и 60.
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16.10.2023 14:39 Відповісти
Двері в рай ***** для них відкриті навстіж!
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16.10.2023 13:54 Відповісти
Звідки такі дані в 200 орків, навіть москалі в своїх пабліках говорять про значно більші втрати.
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16.10.2023 13:55 Відповісти
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16.10.2023 14:14 Відповісти
Bild це жовта преса, їх не раз довили на маніпуляціях та брехні, чого варті скандали з темою вакцинації та ковіда, тому не варто довіряти цій писанині.
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16.10.2023 15:44 Відповісти
армія РФ втратила вже більш ніж 200 військових та понад 60 танків і БТР
Такими цифрами тільки розніжених бюргерів лякати.
Для росії це "отряд нє замєтіл потєрі бойца".
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16.10.2023 13:55 Відповісти
Млять. Как запретить им размножатся.
Накуя Петр Первый прорубил окно в Европу. Лезут и лезут через окно.
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16.10.2023 13:56 Відповісти
для кацапів це не втрати, це щось малопомітне, на що не варто навіть звертати увагу.
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16.10.2023 14:00 Відповісти
Чудо-богатыри собирались за две недели до Ла-Манша доскакать
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16.10.2023 14:14 Відповісти
Або в нас просто скажена шашлична дрістовщина продовжується , або в більд сидять дебіли які плутають 1 і 10.
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16.10.2023 14:15 Відповісти
Bild - всрата бульварщина, їх вжк лрвили на брехні та маніпуляціях, не розумію чому їх досі цитують.
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16.10.2023 15:48 Відповісти
Сравнение подтвержденных потерь ВС РФ и ВСУ за последние дни.

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16.10.2023 14:15 Відповісти
У нього прямий звязок з Конашенковим.
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16.10.2023 14:26 Відповісти
та не перебільшуй. у канашєнкава патєрь нєт і всьо ідьот па плану.
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16.10.2023 14:43 Відповісти
в "специальном раю для кацапов" здохлых орков ***** ждут потные, бородатые гурии, стекломой и селёдка, скоморохи кобзон и жирик, и прочие радости бесконечного блаженства для лишнехромосомных дебилов
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16.10.2023 14:26 Відповісти
Колоною з вантажівками в наступ? В нас просто колони переміщувались і вантажівки першими знищувались а то в наступ. Пишуть щось.
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16.10.2023 14:45 Відповісти
ПТКР, а не птур, та оточення, а не кацапське ,,котел,,.
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16.10.2023 15:41 Відповісти
Какие 200 человек?

"Россия несет огромные потери в Авдеевке За пять суток активных штурмов Авдеевки Донецкой области россияне понесли колоссальные потери в технике и живой силе. Новомобилизованных снова бросают "на мясо", рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона. Он отметил, что Авдеевка очень важна для оккупанта, поскольку им надо показать хоть какую-то победу.

"Сейчас четверо суток подряд растут потери у врага. Враг потерял более трехсот единиц военной техники. Потери в живой силе более трех тысяч человек. Это за неполных пять суток. Поэтому враг срывается на мирном населении, на гражданских", - сказал он."
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16.10.2023 15:41 Відповісти
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16.10.2023 15:49 Відповісти
 
 